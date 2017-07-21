История в фотографиях. Эдуард Стрельцов

80 лет назад — 21 июля 1937 года — родился легендарный Эдуард Стрельцов.

Большой футбольный путь Стрельцова начался очень рано – в 16 лет он дебютировал в «Торпедо», а в 17 в первых же двух играх за сборную СССР оформил по хет-трику. В 18-летнем возрасте Стрельцов стал лучшим бомбардиром национального первенства. А в 1956-м сборная Советского Союза вместе с молодым форвардом «Торпедо» выиграла Олимпийские игры в Мельбурне. Чемпионат мира 1958 года в Швеции должен был стать звёздным часом Эдуарда Стрельцова, но буквально за несколько недель до начала мундиаля нападающий был арестован по обвинению в изнасиловании 20-летней Марины Лебедевой. С ней и её подругой Стрельцов в компании друзей Бориса Татушина и Михаила Огонькова (оба из «Спартака») поехал отдыхать на дачу к лётчику Эдуарду Караханову.

Согласно показаниям пострадавшей Лебедевой, именно там Стрельцов и совершил преступление, за которое впоследствии был осуждён на 12 лет, хотя позднее срок был изменён на 7 лет лишения свободы в лагерях. Так молодой 20-летний талантливый нападающий попал в колонию, где провёл следующие пять лет – в 1963 году Стрельцов был освобождён по УДО. Тем не менее в футбол Эдуарду разрешили вернуться только в 1965 году, и вернулся Стрельцов в «Торпедо», где позднее выиграл чемпионат (1965) и Кубок СССР (1968). Карьеру легендарный нападающий закончил в 1970 году, после чего какое-то время работал детским тренером в родном «Торпедо». В 1990 году Эдуард Стрельцов скончался от рака лёгких.

Фото : из архива Валентина Иванова

— Стрельцов – Иванов — лучшая пара нападения была в нашем футболе, — вспоминает Лидия Гавриловна Иванова, вдова Валентина Иванова. – Это не моё мнение, а экспертов. Могу лишь как женщина вспомнить, ведь в футболе понимаю не так много – знаю, в какую сторону бежать и куда забивать. Познакомилась я с Эдиком и будущим супругом Валей ещё до того, как они стали мастерами спорта по футболу – вот настолько давно. Ребята были молоды и чертовски симпатичны! Наше путешествие с Олимпиады в Мельбурне было долгим и незабываемым. Двадцать суток на корабле и десять суток поездом, все вместе в большой молодой компании – такого шикарного времени, чтобы встречаться с молодыми людьми, даже в обычной жизни не придумаешь! А тут ещё красота такая: корабль, звёзды, все знакомятся, влюбляются. Меня предостерегали от футболистов, говорили, что это неспокойные ребята. Но я увидела Валю и Эдика – такие простые, скромные парни! Так я и влюбилась в футбол, в котором солировали Стрельцов и Иванов.

Фото : из архива Михаила Гершковича

— Это был очень порядочный человек, — делится воспоминаниями многолетний партнёр по «Торпедо» и друг Стрельцова Михаил Гершкович. — Конечно, со своими слабостями и достоинствами, но он был честный и порядочный. Мы со Стрельцовым пять лет учились в институте физкультуры на заочном. Совмещали игру и учёбу. Это был подарок судьбы – иметь такого партнёра и друга. Мы с ним дружили до самой его смерти.

— Я думаю, что если бы Эдуард попал на первенство мира в 1958 году, он был бы оценён на равных с Пеле, — продолжает Гершкович. — Стрельцов был выдающимся игроком, который мог в одиночку решать любые матчи. Думаю, он был бы украшением той неслабой сборной СССР и очень бы ей помог. Я Стрельцова ставлю в один ряд с Пеле по таланту.

— Эдуард Стрельцов сочетал в себе уникальные футбольные и человеческие качества, — вспоминает Анатолий Бышовец. — Вёл себя максимально естественно и дружелюбно со всеми, включая болельщиков. К ним отношение было, я бы сказал, даже безотказное. Не любил отказывать людям в самых разных просьбах –прекрасно осознавал своё значение для народа. А что касается природного таланта Стрельцова – его хватило, чтобы пропущенные семь лет не помешали Эдуарду вернуться в футбол.

Мы хорошо общались со Стрельцовым. Даже жили в одной комнате какое-то время. В общении он был человеком простым, несмотря на то что был постарше. Как сейчас помню, по утрам, когда мы просыпались, Стрельцов предлагал мне первым пойти привести себя в порядок, побриться умыться. И если я не брился, он говорил: «Почему не побрился, Толя? Игра – это же праздник!».

Слева направо: Александр Ленёв, Эдуард Стрельцов, Геннадий Матвеев, Василий Данилов, Анатолий Банишевский, Иосиф Сабо, Валерий Паркуян, Вадим Соснихин, Валентин Афонин, Юрий Пшеничников, Альберт Шестернёв.

Фото : из личного архива Валентина Иванова

— Эдик чертовски симпатичный парень был, — вспоминает Лидия Гавриловна. — Атлетически сложён даже не как футболист — мощный, крепкий, сильный торс. И девочки, эти заразочки, липли к нему, как хотели… Конечно, вся эта ситуация с тюрьмой оказалась судьбоносной. Эдик переломил карьеру через колено. Очень больно, что со Стрельцовым произошла такая беда, и именно в тот момент, когда он был на потрясающем подъёме. И Валя тогда потерял напарника перед самым чемпионатом мира. Ведь говорят футбольные специалисты, что если бы Эдик поехал в Швецию, то стоял бы вопрос, кто сильнее — Пеле или Стрельцов. Как он споткнулся… У него ведь была блестящая девчонка Аллочка. Мы все встречались, дружили. Почему тут появились Миша Огоньков и Боря Татушин? Они же из «Спартака»! Обычно ребята тусуются в своих командах, а тут почему-то именно эти два парня пригласили Стрельцова на дачу, позвали девчонок каких-то. В общем, это беда.

— Стрельцов мне однозначно сказал, что он ничего не совершал, — добавляет Михаил Гершкович. — Я в это верю, ему не было смысла меня обманывать. Он не любил на эту тему говорить, принял как должное, как судьбу свою. Не выдвигал никаких сказочных версий.

— Уже несколько лет подряд мы обращаемся в прокуратуру Московской области, которая возбуждала «дело Стрельцова», — говорит Анзор Кавазашвили. — Это дело шито белыми нитками! Хотим, чтобы всё было пересмотрено. Несколько расследований независимых юристов, ознакомленных с протоколами, документами, говорят, что Эдик этого не делал! Там вообще фигурирует другая фамилия. Не могу её назвать, забыл. А Эдик, если сильно выпивал, вырубался намертво! Его хоть самого тр…й! В предварительном допросе той девочки было написано, что это сделал не Стрельцов. Это потом мама её заставила написать иначе, дескать, у футболиста денег много, машина «Волга». А Эдик был простым парнем, цены себе не знал…

— Когда Стрельцов вернулся из тюрьмы, я уже вовсю играл за «Торпедо» и был членом футбольной команды СССР, — вспоминает Кавазашвили. — После выхода на свободу Эдика устроили в строительный цех завода имени Лихачёва. И когда играла команда его цеха, а было это на гаревом поле, на трибунах негде было стоять, не то что сидеть. Матчи этого цеха собирали больше болельщиков, чем игры основного клуба «Торпедо» в чемпионате СССР. А с трибун мужики орали: «Эдик, я с тобой там-то сидел!», «Стрельцов, вспомни меня, виделись в лагере таком-то». То, что Эдуард творил на поле без физических нагрузок, просто сделав два-три шага, было чудом.

— Когда Стрельцов освободился, это был совсем не тот уже Эдик, — признаётся Лидия Иванова. — Он и раньше не был разговорчивым, а тут совсем закрылся. Как будто ото всех. Тот сильный красивый парень будто бы свернулся, что ли. Это на поле Стрельцов был мастером и владел своей наукой так хорошо, что выглядел гармонично и прекрасно. А вне поля это был стеснительный человек.

Май 1969 года. Экскурсия торпедовских футболистов по Ленинграду перед матчем с «Зенитом». Слева направо: Михаил Гершкович, Эдуард Стрельцов, Виталий Калугин (на заднем плане, у дальнего угла) и Александр Ленёв.

Фото : из личного архива Михаила Гершковича

Со второй супругой Раисой и сыном Игорем.

Фото : из личного архива Михаила Гершковича

Фото сделано на предсезонных сборах «Торпедо» в Уругвае. На карточке слева направо: Александр Ленёв, Эдуард Стрельцов и Михаил Гершкович.

Фото : из личного архива Анзора Кавазашвили

— Эдик работал в строительном цеху ЗИЛа, — рассказывает Анзор Кавазашвили. — Во время стройки стадиона задействовали рабочих со всех цехов, а стадион строили очень долго. Участвовал не только Стрельцов, всех нас привлекали и к работе, и к субботникам – и меня, и Вальку Иванова. А что, это разве может быть только рекламным трюком?

Фото : из личного архива Михаила Гершковича

По окончании футбольной карьеры Стрельцов стал детским тренером в школе родного «Торпедо».

Фото : из личного архива Валентина Иванова

На фото Константин Бесков, Эдуард Стрельцов и Никита Симонян.

— Эдуард – уникальное явление в футболе, — говорит Симонян. — Такие рождаются раз в век. Все прекрасно знают историю о том, как я ему отдавал олимпийскую медаль, поскольку он сыграл больше игр на турнире, чем я, а он дважды отказывался. У нас всегда были нормальные, добрые отношения. Он уважительно относился ко мне, так как разница в возрасте у нас была примерно 10 лет. Эдуард обращался ко мне не по имени, а называл Палыч. Он был скромный парень, можно сказать, большой ребёнок. Многие сравнивают его с Гердом Мюллером. Они оба великие. А его тандем с Ивановым… Это тоже отечественное и мировое явление в футболе, потому что аналогов такого взаимодействия я никогда не видел.

Когда Стрельцов стал играть за ветеранов, болельщики в некоторых городах выходили на улицы вот с таким плакатом…

«Чемпионат» благодарит за помощь в подготовке материала Анзора Кавазашвили, Михаила Гершковича, Никиту Симоняна, Анатолия Бышовца и вдову Валентина Иванова Лидию Гавриловну.

История в фотографиях. Никита Симонян Открываем новую рубрику – «История в фотографиях». В ней знаменитые футболисты прошлого делятся с читателями редкими фото из личного архива.

История в фотографиях. Валерий Газзаев Новый герой нашей фоторубрики – известный в прошлом футболист и великолепный тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев.

История в фотографиях. Анатолий Исаев Новый герой нашей фоторубрики – блестящий в прошлом нападающий, автор победного гола на Олимпийских играх в Мельбурне Анатолий Исаев.

История в фотографиях. Станислав Черчесов Новый герой нашей фоторубрики – известный тренер, а в прошлом вратарь Станислав Черчесов.

История в фотографиях. Лев Яшин Новый выпуск нашей фоторубрики посвящён Льву Яшину. Легендарному вратарю сегодня исполнилось бы 86 лет.

История в фотографиях. Владимир Федотов Новый выпуск фоторубрики посвящён Владимиру Федотову — экс-нападающему ЦСКА и бывшему главному тренеру «Спартака».