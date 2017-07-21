Рыбусь: от ЦСКА не было конкретики, а «Локомотив» действовал стремительно

Мацей Рыбусь стал первым иностранным новичком «Локомотива» этого лета. Соломон Кверквелия и Ари уже играли за команду в прошлом сезоне, а поляк после четырёх с половиной лет в Грозном неудачно съездил в «Лион» и спустя год вернулся в Россию. В интервью «Чемпионату» Рыбусь рассказывает, когда начнёт играть за новый клуб, что у него не получилось во Франции и с какими чувствами он вспоминает «Терек».

— Вы подписали контракт с московским «Локомотивом». Как всё получилось?

— Мне не хватало игрового времени в «Лионе». Неудивительно, что я начал рассматривать варианты. Предложение «Локомотива» было предметным, серьёзным. Мне захотелось скорее заиграть, вернуться в Россию, тем более чемпионат мне хорошо знаком. Поэтому выбрал именно этот клуб.

— Чьи предложения отвергли? Правда, что был вариант с ЦСКА?

— Переговоры вёл мой агент. Конкретного предложения от ЦСКА не было. «Локомотив» же действовал стремительно. Слышал об интересе из Англии и Турции — «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ»… Но я решил перейти в «Локомотив». Думаю, перед чемпионатом мира в России это лучший вариант для меня.

— Англичане звали в «Халл Сити»?

— Да, были разговоры, но опять же — без конкретики.

Считается, что я полузащитник, в России меня помнят в этой роли. Но в «Лион» я приходил уже как левый защитник. Так что без проблем могу закрыть обе позиции.

— Камил Гросицки, ваш одноклубник по сборной Польши, сейчас играет у Слуцкого.

— Да, несколько дней назад я с ним разговаривал. Правда, Камил сам пока не знает, останется ли в «Халле». Говорил, что ему очень нравится работать со Слуцким: и тренер интересный, и человек добрый. Теперь им предстоит вернуться в Премьер-лигу.

— Вы уже успели пообщаться с Сёминым?

— Нет, сейчас я нахожусь в Италии, где прошёл медосмотр для клуба, и вылетаю в Варшаву, чтобы оформить российскую визу. В среду пообщался с президентом «Локомотива» Ильёй Геркусом. Он сказал, что наша задача на этот сезон — попадание в еврокубки.

— Сейчас «Локо» играет по схеме 3-5-2, где как раз есть позиция левого латераля. Вам удобно играть там?

— Считается, что я полузащитник, в России меня помнят в этой роли. Но в «Лион» я приходил уже как левый защитник. Так что могу закрыть обе позиции без проблем. Во Франции я сыграл несколько матчей как раз по той схеме, которую сейчас использует «Локомотив». Так что это не станет для меня каким-то сюрпризом в Москве.

— Получается, с ЦСКА вы точно не сыграете?

— Обязательно буду смотреть по Интернету. Я присоединюсь к «Локомотиву» спустя несколько дней и начну набирать форму. Пока я тренировался только 10 дней, а сейчас оформляю документы… В общем, предстоит много работы.

Конкретного предложения от ЦСКА не было. «Локомотив» же действовал стремительно. Слышал об интересе из Англии и Турции — «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ»…

— Как сыграют «Локомотив» и ЦСКА в дерби?

— Я видел только первый тайм матча за Суперкубок, а игру «армейцев» не смотрел вообще. Конечно, я буду болеть за «Локомотив», но будет тяжело. Ведь ЦСКА — большой клуб, который всегда находится наверху. Надеюсь, что ребята хорошо сыграют и смогут победить.

— Геркус сказал, что вы должны стать одним из лидеров «Локомотива».

— Очень приятно это слышать! Такие слова только придают мотивации. В «Локомотиве» очень много сильных игроков, так что мне предстоит тяжёлая работа, чтобы завоевать доверие тренерского штаба.

— В «Лионе» вы сыграли всего 19 матчей в Лиге 1. Что не получилось?

— Сначала стабильно играл в основе, потом что-то не получалось… Были проблемы, о которых я не хотел бы говорить. Зато я сыграл в Лиге чемпионов, в полуфинале Лиги Европы. Хотя ожидал большего… Сейчас в «Лионе» полкоманды сменилось, пришли новые игроки. В любом случае не могу о ком-то в клубе сказать плохого слова.

— В «Твиттере» вы написали, что когда-нибудь хотели бы вернуться в «Лион».

— Да, фанаты команды всегда меня поддерживали — даже сейчас, когда я ушёл в «Локомотив». Много слов благодарности мне пришло в «Твиттере». Это очень радует, ведь именно для фанатов мы и играем в футбол.

Как раньше все болели за «Терек», теперь будут переживать за «Ахмат». Я видел переполненные трибуны «Ахмат-Арены» — и это здорово, при мне такого не случалось.

— Ляказетт ушёл в «Арсенал», Толиссо — в «Баварию», а Гоналон — в «Рому». Получится у них заиграть в топ-клубах?

— Ещё Вальбуэна переехал в Турцию. Надеюсь, у ребят всё получится, буду следить за ними и переживать. Могу сказать, что Ляказетт — просто топ-футболист, а Толиссо на позиции опорника может стать настоящей звездой. В «Лионе» он много забивал, хотя играл в центре поля. Потерю Гоналона тоже отмечу — это воспитанник «Лиона», столько лет провёл в одном клубе.

— Вальбуэна вспоминал о России?

— Только хорошее, он очень доволен своим периодом в «Динамо». Матьё был первым, с кем я заговорил в «Лионе» — узнали друг друга по чемпионату России. Мне несколько раз удалось поиграть против него в «Тереке» — сильный футболист.

— С какими чувствами теперь будете играть против грозненской команды?

— В «Тереке» я провёл четыре с половиной года — это серьёзный срок. Но когда меня позвали в «Лион» — несомненно, топ-клуб по европейским меркам, — меня поддержали и тренер, и президент, и болельщики, в общем, все! «Терек» навсегда останется в моём сердце, я очень уважаю этот клуб. Но когда я решил вернуться в Россию, из Грозного мне никто не позвонил.

— Знаете, что «Терек» сменил название на «Ахмат»?

— Конечно, я даже смотрел их первую игру с «Амкаром». Как раньше все болели за «Терек», теперь будут переживать за «Ахмат». Я видел переполненные трибуны «Ахмат-Арены» — и это здорово, при мне такого не случалось.



Другие интервью о «Локомотиве»:

«Денисов сказал: убью всех, кто помешает «Локомотиву» выиграть Кубок!» Президент «Локомотива» Илья Геркус — о задачах для Юрия Сёмина, аргументах для Миранчука, трансферных целях и сюрпризах для болельщиков.

Медведев: принципиально не играл в футболках «Локомотива» Новичок «Локо» – про календарик с Овчинниковым, глаза Геркуса, рекордную сухую серию и людей со злостью.