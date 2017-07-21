«Пейчинович вылил на меня целую бутылку шампанского!»

Героиня нашей рубрики – Анна Галлай, сотрудница пресс-службы «Локомотива», которая давно стала настоящим талисманом команды. Девушек в футболе воспринимают с осторожностью, но Анна — любимица болельщиков и всего «Локо». Она разбирается в футболе, знает всех игроков клуба по именам, любит фанатские заряды, не боится ехать в Махачкалу и никогда не предаст свою команду. И да — она блондинка.

— Существует стереотип, что футбол – это для мужчин. В таком случае что с вами пошло не так?

— Начну с того, что сам футбол – как игра – мне нравился с детства. То и дело гоняла мяч во дворе и на даче. Лет в 11-12 смотрела игру сборной России, увидела Динияра Билялетдинова – ну и влюбилась. Через него и вышла на «Локомотив». После школы решила идти в журналистику, как мама и бабушка (я журналист в третьем поколении). Поступила на журфак в Вышке (Высшей школе экономики. – Прим. «Чемпионата») и закончила отделение политической журналистики. При этом спорт всегда был мне интересен. Когда мне было лет 17, говорила маме, что еду на курсы заниматься журналистикой, а сама сворачивала на футбол. Ну и всё в таком духе. Мама прочитает это в интервью, и ей это не понравится (смеётся). Всё равно всё сошлось – любовь к футболу и образование.

— А что с Билялетдиновым?

— Динияр покинул «Локо» в 2009 году. Помню свои эмоции, когда он уходил в «Эвертон». Плакала, дошло чуть ли не до истерики… Когда Билялетдинов вернулся в Россию, в «Спартак», мне был интересен прежде всего «Локомотив», а не Билялетдинов.

— Как ты попала в клуб?

— 2015 год, начало марта. В то время я ещё училась на дневном отделении, но и работать хотелось. Решила: была не была! — и обратилась в клуб с просьбой о прохождении практики. Андрей Бодров (руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива». – Прим. «Чемпионата») пригласил меня на собеседование. Испытаний было несколько. Андрей с пристрастием расспрашивал меня о футболе, потом заставил писать диктант и сочинение. Я была несколько напугана, а он объяснил свой строгий подход тем, что вырос в семье учителей.

— И что потом?

— Началась стажировка в пресс-службе! Буквально на третий день мне предложили поучаствовать в подготовке сюжета «Локо-ТВ». Мы придумали вопросы футболистам – чтобы один был глупее другого. Например, Саше Самедову: «Почему ты полузащитник? На одну половину ты защищаешь, а на другую половину — что делаешь?». Был вопрос Виталику Денисову – почему у него синяя машина, не из-за трепетных ли воспоминаний о юности в ЦСКА? Ролик «зашёл», его разобрали ведущие спортивные издания и сайты болельщиков. В комментариях мнения разделились: одни писали, мол, какая глуповатая девчушка на клубном канале, а другим понравилось – ведь мы ставили задачу посмеяться вместе с болельщиками.

— Что было дальше?

— Я продолжала периодически участвовать в подготовке сюжетов – то в школу поедем с братьями Миранчуками, то в детский сад с Кириллом Брейдо (корреспондентом«Локо-ТВ». — Прим. «Чемпионата») и снимем «Взгляд снизу». Параллельно писала тексты в журнал «Наш «Локо» и на сайт клуба.

— И наверняка познакомились с жёнами футболистов.

— Один из первых текстов — интервью с Ольгой Бузовой для рубрики «Домашняя кухня». Спрашивала, что она готовит Диме Тарасову. Волновалась страшно, хотя вопросы-то безобидные! Когда общалась с супругой Тараса Михалика, слюнки текли уже по-настоящему – ведь речь шла о произведениях украинской кухни! Также мне отдали детскую рубрику журнала, веду её уже два года. Конечно, делаю и интервью с футболистами. Это, пожалуй, любимое.

— Первый выезд с командой…

— Память на всю жизнь. Я пришла в марте, а в мае меня отправили на финал Кубка России. Мы прилетели туда заранее с Кириллом и двумя операторами. Честно говоря, у нас с Кириллом не было большого опыта работы в кадре, но в итоге «Гид по Астрахани» для болельщиков мы сняли. Сейчас пересматриваем иногда – смешно становится. А тогда казалось, что всё сделали круто.

— Вы только пришли в «Локо», и команда взяла первый трофей за долгое время. Вас назвали «фартовой девчонкой»?

— Я не знаю, повлияло это или нет. Но на работу меня взяли ровно через месяц после победы в Кубке.

— Как сейчас звучит ваша должность?

— «Ведущий специалист управления по связям с общественностью». Пишу тексты, взаимодействую со СМИ, участвую в подготовке сюжетов для «Локо-ТВ». Ещё я отвечаю за моральный дух в нашем коллективе, в котором целых восемь мужчин. Иногда им не хватает улыбок, а я стараюсь компенсировать это. Коллеги иногда шутят: «В отделе есть редактор сайта,«Локо-ТВ», фотограф, SMM-щик, и…блондинка» (смеётся). При приёме на работу меня настраивали на креатив, позитив и всё такое. Пресс-служба должна не только профессионально выполнять свои функции, но и дарить настроение тем, кто не может прожить ни дня без любимой команды.

И, конечно, надо сказать об универсализме моих коллег. Например, Евгений Кириллов не только занимается социальными сетями клуба, он ещё и диктор центрального стадиона. А на днях, в городе Орехово-Зуево, Женя дебютировал в качестве пресс-атташе «Казанки».

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— На отпуск времени хватает?

— Как у всех — 28 календарных дней. Зимой могу съездить в горы покататься, летом — на море. Но мы живём по календарю от РФПЛ, буквально молимся на него. Могу точно сказать: за время работы я не пропустила ни одного домашнего матча «Локомотива».

Фото: из личного архива Анны Галлай

— Сколько дней в неделю вы работаете?

— Во время сезона? Шесть-семь. У нас есть выходные, мы можем брать отгулы в будние дни, но даже в свободное время генератор идей не должен останавливаться. Обсуждения в чатах, планирование ближайших матчей и так далее.

— Усталость бывает?

— Нет, что вы. Я не помню, когда был хоть один день, чтобы я забыла о футболе. Это уже не работа, а жизнь.

Телефон выключаю разве что в отпуске, но и там стараюсь зацепить что-то полезное для клуба. Допустим, если я еду в свою любимую Грузию, то стараюсь встретиться с грузинскими футболистами. Например, с Зазой Джанашией мы договорились об интервью для клубного журнала. А с певцом Иракли Пирцхалавой, нашим болельщиком, мы даже покатались на лыжах. Летом в Болгарии ходила на игру «Локомотива» из Пловдива и подготовила репортаж про наших «братьев».

— Футболисты по-разному ведут себя в публичном пространстве. Вы советуете игрокам, о чём говорить, а о чём не следует?

— Во-первых, они сами не дураки. По крайней мере, я не припоминаю, чтобы кто-то из наших ребят высказался резко или опрометчиво. Видимо, нам везёт (смеётся и стучит по дереву).

— Как часто общаетесь с футболистами – в ежедневном режиме или в дни матчей и мероприятий?

— Конечно, больше общаемся по работе. Но есть и неформальное общение — с кем-то созваниваюсь или переписываюсь. Можем обсудить творческие планы, важное событие или просто смайликами обменяться.

— Многие игроки «Локо» выглядят сурово. Как вы уговариваете их на интервью, как привлекаете к участию в акциях?

— С кем-то легко, с кем-то посложнее – больше от самого человека зависит или его настроения. Один из наших верных союзников – Ари. Человек, который, старается выполнить творческие задания, дать интервью, даже если ему этого совсем не хочется. К общительным я бы отнесла Виталия Денисова, Маринато Гилерме, Дмитрия Тарасова, братьев Миранчуков. Да, кого-то уговорить сложнее. Но в целом коллектив понимает, что открытость очень важна в борьбе за болельщика. Просто достаточно сказать: «Ребята, это надо для болельщиков». Это как пароль или кодовое слово. Хорошо действует.

— К кому сложнее всего было найти подход?

— Наверное, к Ману Фернандешу. У него был непростой период в команде, даже был переведён в «молодёжку». При этом Ману сам по себе человек закрытый. Но начал регулярно играть, вытаскивать игры, а по итогам минувшего сезона болельщики назвали его лучшим. Когда Ману понял, что он действительно важен для «Локомотива», то преобразился. Работать с ним стало легко.

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— Вы наверняка конкурируете с коллегами из других клубов. Нравится ли работа конкурентов?

— Для меня примером может быть только «Зенит». Множество рубрик, интересный контент. Выделила бы серию новогодних роликов от ЦСКА. У«Спартака» классная тема с ДНК.

— Есть тексты или рубрики, которыми вы особенно гордитесь?

— Скорее есть особенный и значимый для меня материал. В начале 2016-го мне на почту написал молодой парень, мой ровесник. Рассказал, что его прадед болел за железнодорожный клуб почти 90 (!) лет, в том числе за прародителей «Локомотива». Месяцем ранее этот человек ушёл из жизни… Я встретилась с юношей, мы подготовили материал о его прадеде. Удивительные люди рядом: в столь преклонном возрасте он посещал наши матчи, но очень скромничал, не хотел, чтобы о нём писали, брали интервью…

— С кем из коллег из других клубов тяжело или наоборот легко работать? Со всеми хорошие отношения?

— Отношения хорошие со всеми. Мне очень нравятся региональные клубы: Тула, Оренбург, Ростов. Они всегда встречают с распростёртыми объятьями. В Туле нас чуть ли не пряниками кормили, там добрейший пресс-атташе, Евгений Овсянников. Он ещё и после матча писал: всем ли мы довольны, всё ли прошло нормально, есть ли какие-то замечания или пожелания? Правильный подход! Рада, что гостеприимная Тула осталась в РФПЛ.

— У вас есть какой-то рецепт, как стать хорошим пресс-атташе? Какими качествами должен обладать человек этой профессии?

— Супервыносливость, стрессоустойчивость, умение работать в режиме 24/7, коммуникабельность. Вообще, мне кажется, что хороший пресс-атташе должен иметь опыт в журналистике, потому что он хорошо понимает, каково это – «по ту сторону».

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— Как проходило ваше общение с игроками и тренерами в первое время? Волновались?

— Шла на задание со страхом и дрожащими коленками (смеётся). Мне просто было непривычно: вчера ты видишь этих людей только по ТВ, многие из них – твои кумиры, а сегодня вы общаетесь вот так, лицом к лицу.

— Вы со всеми игроками дружите или с кем-то сугубо деловое общение?

— Первое время я боялась, что мне повстречаются высокомерные футболисты. Ну, мол, «мы крутые парни – а ты кто?». К счастью, я ошибалась. Мы все люди, и отношения у нас хорошие. Новых людей команда воспринимает с настороженностью, но потом ты входишь в доверие, и начинается – шутки, подколы, «отбей пять» и так далее. После поражения тоже всегда подбадриваем ребят. Они разные по характеру, но в целом относятся к нам с благодарностью.

— С президентом Ильёй Геркусом у пресс-службы какие отношения? Почувствовали ли вы какие-то изменения после смены руководства?

— Я бы начала с того, что мы как клуб становимся всё более открытым. «Дружно работаем на болельщика» – такая установка исходит от руководителя клуба на каждый будний и выходной день. Отметила бы департамент маркетинга – как он усилился и какие интересные направления развивает. Всё, что связано с обслуживанием болельщика на стадионе, пожалуй, лучшее в Москве. Постоянные акции, активности перед матчами, праздники на стадионе — это всё для публики.

Появляются новые фишки. Например, маркетологи курируют киберфутбольное направление в «Локо». Может, не все пока осознали, но это очень популярная история, плацдарм для появления новой аудитории. Меня брали на киберфутбольные турниры снимать ролики. Сперва я отнеслась скептически – ну как можно болеть за футбол на приставке?! Но, оказывается, это такие эмоции, сразу затягивает! Даже от реального футбола не всегда такое удовольствие получаешь.

— Помните расставание с прошлым руководством и назначение нового? Как всё прошло у вас в офисе?

— Всё прошло штатно. Мы находились на рабочих местах. Запомнился момент: редактор сайта Василий Осколков с невозмутимым видом открыл «админку», внёс изменения в разделе «руководство клуба». Мы наблюдали, как Вася проделывает эти исторические операции, и не верили своим глазам. Это были странные ощущения. Мы не знали, что будет дальше, и только Вася был спокоен. Он сохранил изменения, не сказав ни слова, потом заварил чайку, покормил черепаху Моисея…

— Это что за существо?

— Талисман пресс-службы, который нам достался в наследство от предшественников. Несколько лет назад ребята отмечали какое-то событие в центре Москвы и увидели маленькую черепашку, ползущую по мостовой. Кто-то выбросил или потерял. Черепашку спасли, привезли на стадион, поместили в аквариум. Так и живёт с нами.

— Ольга Смородская – единственная женщина-руководитель в истории РФПЛ. Вам с ней как работалось?

— Скорее, это эпизоды. В самом начале работы меня позвали на торжественное подписание нового футболиста. Моя миссия заключалась в том, чтобы держать шарфик «Локомотива» и в нужный момент подать его президенту. Это была наша первая встреча. Я нервничала, коленки дрожали. В самый ответственный момент я, конечно же, растерялась, забыла и про шарф, и про всё остальное. Но Ольга Юрьевна мне вовремя напомнила о шарфике, и я пришла в чувство. Поэтому презентация новичка прошла хорошо.

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— Игроки обращаются за помощью в ведении «инстаграма»?

— Такого не случалось. Зато за фотками обращаются регулярно! «На сайте меня мало, можешь побольше прислать?». Также учу их обязательно ставить клубные хэштеги и отмечать наш аккаунт. Соломона Кверквелию так натренировала, что он уже все фотографии подписывает просто: @fclokomotiv

— А конфликты бывают с игроками или с тренерским штабом?

— У меня не было ни разу. Бывают моменты, когда команда закрывается или кто-то напряжён, нервничает. Такие моменты надо чувствовать и не афишировать. И, конечно, в таких случаях лучше никого не трогать – можно и на жёсткий ответ нарваться. Но это не конфликты, а рабочие моменты.

— Должны игроки и тренеры больше общаться с прессой? В каком формате?

— Отвечу так: мы все стараемся. Общение с прессой — часть работы, важная часть имиджа клуба. Футболисты понимают, что участие в клубных акциях, съёмки – это обязательные упражнения, и, конечно, нужно общаться со СМИ. Но, скажем, жанр эксклюзивного интервью с каждым годом даётся всё сложнее. Это, безусловно, влияние соцсетей, где футболисты общаются с болельщиками и находят простейший способ самовыражения. Лет пять или десять назад жанр интервью был более привлекательным для футболистов, чем сегодня. Это тенденция во всем футболе. Мы сделаем всё возможное, чтобы футболисты «Локомотива» как можно чаще контактировали с журналистами «Чемпионата». Они уважают ваше издание.

— Спасибо. Алексей Миранчук сейчас самый обсуждаемый игрок в команде. Какие они с братом в жизни?

— Они коммуникабельные и приветливые ребята.Воспитанные! Кстати, братья Миранчуки и Игорь Денисов к сотрудникам пресс-службы обращаются на «вы». Миранчуки всегда ходят парой, не отказывают в помощи, правда, иногда воздерживаются от интервью.

— У вас необычная работа. А профессиональные провалы случались?

— Каких-то фатальных – точно нет. Но, бывает, сижу, обнаруживаю какой-то мелкий недочёт и начинаю ругаться вслух: «Скажите мне, за что?! За что я такая блондинка?!..» Все начинают смеяться. Вообще, ребята из пресс-службы не раз признавались, что не любят, когда у меня выходной или отпуск. Печалятся без меня.

Я ребятам очень благодарна. Иногда мне не хватает уверенности в себе, но, к счастью, всегда есть люди рядом, которые меня поддерживают и мотивируют.

— Часто с болельщиками приходится общаться?

— Каждый день! Мне очень много пишут. Раньше просто просили билеты-футболки-автографы. Сейчас часто пишут с вопросами по делу — «Сколько можно взять билетов на одни руки на ЦСКА?», «А будет ли такая-то активность?», «А что будет там-то?».

— Отвечаете?

— Да, я считаю это частью своей работы. Вообще, это общая политика «Локомотива». У нас и обратная связь на сайте клуба работает, и личные контакты, и в «Инстаграме» в директ много пишут. Даже если вопросы дурацкие, даже если они повторяются – ничего, надо отвечать и улыбаться. Так правильно.

— Вы судите с трибуны, кто хорошо играет, а кто плохо?

— Судят пусть аналитики, журналисты и болельщики. Я больше внешне оцениваю (смеётся). Это, конечно, шутка. Просто я хотела бы оставить это мнение при себе.

— А как Юрий Сёмин относится к блондинке?

— Когда он пришёл в клуб, у меня были опасения…

— «Женщина на корабле»?

— Из этой серии. Но Юрий Павлович прекрасно понимает, какие задачи у пресс-службы, и содействует нам.

— Что за история с Сёминым и вашим платьем?

— Ну просто у меня есть одно счастливое платье. Я не надеваю его на каждый матч, но на самые важные – обязательно. В штабе об этом знают и следят (смеётся). Поэтому я его взяла на финал в Сочи.

— При вас «Локомотив» взял уже второй кубок России!

— Конечно! В этот раз клуб отправил меня и оператора «Локо-ТВ» Алексея Жаркова в Сочи заранее. Мы прилетели туда 30 апреля – раньше всех. И это было одной из наших задач – первыми дать сообщения из Сочи, сфокусировать внимание аудитории. Тот самый случай, когда пресс-служба вступает в конкуренцию со спортивными СМИ. Мы подготовили эксклюзивы: сняли ролик о стадионе «Фишт», о городе, о наших болельщиках. Рассказывали в социальных сетях и на сайте о том, как город готовится к финалу.

— Помните свои эмоции в самом матче?

— Тяжело было сконцентрироваться на работе – так нервничала. Я даже не помню сами голы – такое было безумие. Перед тобой обнимаются футболисты, а за спиной бушует фанатская трибуна. Наших болельщиков приехало очень много, больше семи тысяч, и это рекорд — самый массовый выезд в истории.

— Что было потом?

— После финального свистка мы ринулись на поле. Пытались провести прямой эфир в «Инстаграме» – показать первые эмоции, реакцию игроков и, конечно, кубок взять крупным планом. Иногда подводила сотовая связь, но в целом нам удалось здорово отработать и сам матч, и победу, и всё, что происходило в раздевалке. Прирост аудитории во всех клубных ресурсах был ощутимым.

— Лично вам в раздевалку удалось попасть?

— Да! Там было много шампанского, а Пейчинович вылил на меня практически целую бутылку! И, конечно, то, что я запомню на всю жизнь, – глоток из кубка.

— Обратно летели с командой?

— Должна была лететь отдельным рейсом, но у всех было такое прекрасное настроение, что мне разрешили полететь с командой. Решалось всё прямо в аэропорту: «По случаю победы Аня летит с нами!». Я устала, хотела спать, но все танцевали, общались, пели «Чемпионы, чемпионы!».

Помню, в каком виде приехала домой в четыре утра. В платье (том самом «фартовом», которое я надевала на каждый этап Кубка), поверх – игровая майка Соломона Кверквелии, которую он отдал мне сразу после матча, сверху толстовка и жилетка. А, и ещё джинсы – в Москве было прохладно. При этом с ног до головы облитая шампанским. В общем, видок был ещё тот. Но в тот момент мне было всё равно – мы же выиграли Кубок России! Но Кубок – это только начало. Всё самое интересное – верю — впереди.

— А в обычные дни? Есть какое-то особое правило, допустим, вам нельзя первой заходить в раздевалку?

— Я вообще туда никогда не захожу! Была в нашей раздевалке только в экскурсионные дни, в день матча – ни ногой. Также ни разу не летала с командой в самолёте, за исключением победного чартера из Сочи.

— То есть сотрудницы клуба не летают в чартере с командой?

— Нет. Думаю, это ни к чему.

— Футбол и женщины вообще совместимы?

— Конечно, совместимы. Если человек профессионал, то какая разница, какого он пола? К тому же девушки украшают российский футбол. Я знаю много клёвых девочек из других клубов, журналисток, ведущих.

— Топ-три самых красивых футболиста в «Локомотиве» за все времена?

— Неманья Пейчинович…

— Пейчинович на первом? А Билялетдинов?

— Ладно, на первом месте Билл-младший. Пейчинович на втором. На третьем Босс — Овчинников. Я не люблю вообще ранжировать вот так вот: первое, второе, третье. Ещё Игорь Денисов очень красивый! И Гилерме… И Кверквелия… Ой, да они все красивые.

— Пошли бы работать в другую команду?

— В отличие от многих футболистов и тренеров, никогда-никогда не уйду работать в другой клуб. Ни за какие деньги – так и напишите. Только «Локо».

— Чувствовали предвзятость к себе в клубе как к девочке? Тяжело было пробиться через большой мужской коллектив, имя заработать?

— Первое время было тяжело. Порой казалось, что меня не воспринимают всерьёз. Как будто я просто милая и весёлая девочка. Приходилось доказывать, что я ещё и личность, и профессионал! Со временем стали уважать. Я только в своих роликах и репортажах могу включить «блондиночку». В жизни всё не так.

— Как вас коллектив с днём рождения поздравляет?

— Вот в последний раз подарили розовую клавиатуру и розовую мышку. Шутники (смеётся).

— Футболисты какие-нибудь подарки делали?

— Писали смс только. Правда, Ари вот недавно подарил мне кепку. Просто так.

— Есть ли у вас любимая кричалка?

— У меня есть любимый хэштег #железновместе. А любимая кричалка — «Это наше Черкизово!». Я помню, когда на Южную трибуну ходила в школьные времена, все присаживаются, сначала тише-тише, а потом взрываются эмоциями. Люблю «Локомотив» и эмоции, которые он мне дарит.