«К «армейцам» личная неприязнь». Всё, что нужно знать о дерби ЦСКА — «Локо»

Плотный график

Из-за Суперкубка у «Локомотива» получился самый быстрый старт в РФПЛ — три матча за неделю. «Железнодорожники» должны были приехать в гости к ЦСКА в субботу, но хозяева попросили о переносе матча на один день из-за своего первого матча в Лиге чемпионов — уже в понедельник они вылетают в Афины, где сыграют с АЕК.



«Хотелось бы, чтобы сообщали пораньше такие решения. У нас же всё-таки есть свои планы и подготовка. ЦСКА хорошо календарь составляет, они всё просчитывают», — посетовал главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

Личная неприязнь

Последний матч между ЦСКА и «Локо» на «ВЭБ-Арене» закончился разгромом — 4:0. В первом тайме всё решилось благодаря голам Дзагоева, Витиньо и Головина, а добил «железнодорожников» Натхо. Эта победа стала самой крупной для ЦСКА в истории дерби с «Локомотивом».



«К ЦСКА осталась личная неприязнь после этого поражения, — не стеснялся после минимальной победы над тульским «Арсеналом» Антон Миранчук. — Мы их не боимся».



Тем не менее котировки букмекеров видят «армейцев» явными фаворитами. Поставить на ЦСКА можно с коэффициентом 1.76, а шансы «Локо» оцениваются в 5.60. Поставить на ничью можно за 3.66, а на то, что «железнодорожники» не проиграют, — за 2.16.

Чествование легенды

Перед матчем с «Локомотивом» экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич попрощается с болельщиками на родном стадионе. Серб выиграл с «армейцами» три чемпионства и четыре кубка, а вот для фанатов «Локо» он скорее антигерой. Именно Тошич забил «золотой» гол в ворота Гилерме в последнем туре сезона-2013/14.

Составы: без Чорлуки и Игнашевича

Не секрет, что этим летом ЦСКА ищет левого латераля. «Армейцы» интересовались поляком Мацеем Рыбусем, но в итоге экс-футболиста «Терека» купил «Локомотив». Перед дерби Рыбусь дал интервью «Чемпионату» и рассказал, почему выбрал именно «Локо».

Рыбусь: от ЦСКА не было конкретики, а «Локомотив» действовал стремительно Новичок «Локомотива» — об интересе «Халл Сити» и ЦСКА, своём периоде в «Лионе» и четырёх годах в Грозном.

К сожалению для «железнодорожников», ни новичок, ни другой левый защитник -Виталий Денисов — с ЦСКА не сыграют из-за травм. Кроме того, не помогут «Локо» капитан Ведран Чорлука и «главный герой» предыдущего дерби Дмитрий Тарасов. У ЦСКА, скорее всего, не выйдет на поле Сергей Игнашевич, который недавно восстановился от травмы и вчера провёл первую полноценную тренировку.

Другие факты о дерби

(Подготовил Андрей Сенченко)

Последнее поражение ЦСКА «Локомотиву» на своём поле состоялось более пяти лет назад: 24 марта 2012 года Роман Павлюченко и Фелипе Кайседо принесли красно-зелёным последнюю на данный момент победу в гостевом дерби.

Для полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова матч с ЦСКА станет 130-м в чемпионате России в составе красно-зелёных, если он сможет восстановиться к дерби.



ЦСКА и «Локомотив» переплетены родственными связями. В составе «железнодорожников» значится двоюродный брат полузащитника «армейцев» Бибраса Натхо – Амир Натхо. Он выступал за третью команду «Барселоны», но закрепиться в ней не сумел.

Затем перешёл в ЦСКА, но за основную команду сыграл только один матч — в 1/16 Кубка России. В основном выступал за молодёжный состав «армейцев». Вскоре покинул стан красно-синих. За основу «Локомотива» на данный момент пока не сыграл ни одного матча.



Лучшими бомбардирами в противостоянии ЦСКА – «Локомотив» являются «армейцы» Алан Дзагоев и Сейду Думбия: они сумели отправить мяч в сетку ворот красно-зелёных по 6 раз. Думбия в составе ЦСКА уже давно нет, а вот Алан к матчу будет готов. Сможет ли он стать единоличным лидером?



Что касается «Локомотива», то из действующих игроков в футболке красно-зелёных чаще всех огорчал «армейцев» Дмитрий Тарасов. Правда, речь идёт всего о двух голах. За всю российскую историю лучшими бомбардирами противостояния в составе «железнодорожников» являются Заза Джанашия, Дмитрий Лоськов и Дмитрий Сычёв – они забили в ворота ЦСКА по 4 мяча.



Что ещё прочитать перед дерби:

«Пейчинович вылил на меня целую бутылку шампанского!» Самая милая блондинка РФПЛ – Анна Галлай, сотрудница пресс-службы «Локомотива».

Глина Гончаренко. Кто станет ключевым игроком ЦСКА в новом сезоне Не Головин, не Дзагоев, а Бибрас Натхо.