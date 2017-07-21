«У невнятного «Локо» забивать может только Ари». Прогнозы на 2-й тур РФПЛ

«На «Динамо» «Спартаку» не хватит сил». Прогнозы на 1-й тур РФПЛ Прогнозы на матчи 1-го тура Премьер-Лиги делают эксперты, журналисты и наши читатели.

В первом туре нашего турнира лучший результат показала команда читателей: москвич Алексей Коновалов стартовал с весьма приличного результата в 12 баллов. За весь прошлый сезон повторить или превысить эту цифру пользователи «Чемпионата» смогли только в 6 случаях.

Представитель команды читателей угадал счёт матча «Тосно» — «Уфа», разницу в играх «Рубин» — «Краснодар» и «Локомотив» — «Арсенал», а также исход встречи «Анжи» — ЦСКА.

Константин Лепёхин положил в копилку команды экспертов 9 очков: уважаемый специалист угадал счёт матча «СКА-Хабаровск» – «Зенит», разницу в игре «Анжи» — ЦСКА и исход встречи «Локомотив» – «Арсенал».



Представитель «Чемпионата» Данила Игнатов набрал в туре 7 очков. Нашему корреспонденту удалось угадать счёт матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит» и исходы встреч «Анжи» — ЦСКА и «Ахмат» — «Амкар».

Кучук отказался от наследия Бердыева. 7 тактических тезисов тура Обновлённая схема «Ростова», мастерство Леандро Паредеса, проблемы «Зенита» – в тактическом разборе стартового тура Премьер-Лиги.

Прогноз специалистов

Дмитрий Галямин, бывший футболист ЦСКА и сборной России:

«Амкар» — «Анжи» — 1:0

Поставлю на минимальную победу «Амкара», исходя из того, что я увидел в первом туре. «Анжи» пока играет в открытый, но неорганизованный футбол. «Амкар» — команда, которая умеет хорошо обороняться, и вдобавок они играют дома.



ЦСКА — «Локомотив» — 1:0

Думаю, что ЦСКА выиграет со счётом 1:0. Мне понравилась игра ЦСКА в первом туре. К чемпионату «армейцы» подошли в неплохой форме, поэтому они должны победить.



«Зенит» — «Рубин» — 3:1

Поставлю на победу «Зенита». В первой игре «Рубин» выглядел очень неубедительно. Наверное, это временно, потому что казанцы обладают квалифицированными футболистами, но сегодня по соотношению сил и качеству игры «Зенит» лучше.



«Краснодар» — «Тосно» — 2:0

«Краснодар» — явный фаворит в этом противостоянии. Он играет дома. В игре с «Рубином» подопечные Шалимова продемонстрировали хорошее качество игры. Ну и, конечно, разница в качестве футболистов достаточно существенная.



«Уфа» — «Спартак» — 1:2

«Уфа» — команда, которая забивает не очень много, то есть с точки зрения количества голов они никогда не демонстрировали хороших результатов. Понятно, что на сегодняшний день «Спартак» сильнее. Поэтому ставлю на победу «Спартака» с разницей в один мяч.



«Динамо» — «Урал» — 1:0

Первая игра «Динамо» очень порадовала. Не вся игра, конечно, но первые и последние 15 минут матча показали потенциал клуба. Думаю, что «Динамо» обыграет «Урал» с минимальным счётом.



«Ростов» — «Ахмат» — 1:1

У «Ростова» в этом сезоне будут проблемы. Понятно, что после ухода стольких футболистов они не смогут выступать так же, как в прошлом сезоне. Ростовчане играют дома, поэтому для них важно добиться положительного результата. «Ахмат» же на сегодняшний день по составу превосходит «Ростов», но играет на выезде, поэтому – ничья.



«Арсенал» — «СКА – Хабаровск» — 1:1

В первом туре мне понравилась и та, и другая команда. На мой взгляд, игра будет равной, поэтому рискну поставить на ничью – 1:1.

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Прогноз читателей

Алексей Степанян (Краснодар):

«Амкар» — «Анжи» — 1:0

«Амкар» проиграл в первом туре в Грозном, но дома пермяки махачкалинцам шансов не оставят.

ЦСКА — «Локомотив» — 0:0

«Локомотив», как и в матче за Суперкубок, попробует отбиться, играя у своих ворот всей командой. Думаю, с ЦСКА это может получиться.

«Зенит» — «Рубин» — 2:1

Обе команды находятся в стадии постройки, но если у Курбана Бердыева есть время, то «Зениту» нужно побеждать прямо сейчас. И питерцы победят.

«Краснодар» — «Тосно» — 3:0

В прошлом сезоне «Краснодар» растерял немало «своих» очков. В этом, если хочет бороться за Лигу чемпионов, такие матчи обязан выигрывать.

«Уфа» — «Спартак» — 1:1

В прошлом сезоне «Уфа» в гостях играла лучше, чем дома. Так что «Спартак» команда Сергея Семака не обыграет. Но бой, скорее всего, даст.

«Динамо» — «Урал» — 1:1

«Динамо» и его болельщики сейчас в эйфории. А эйфории обычно плохо заканчивается.

«Ростов» — «Ахмат» — 1:2

«Ростову» будет трудно в этом сезоне в целом и в матче против «Ахмата», который с приходом Олега Кононова должен стать сильнее, в частности.

«Арсенал» — «СКА–Хабаровск» — 1:0

В подобных ситуациях, когда встречаются два возможных аутсайдера, всегда ставлю на минимальную победу хозяев.

Панченко: после «Спартака» победно вскинул руки, потом понял: ничья Форвард «Динамо» Кирилл Панченко рассказал «Чемпионату», как вернуться после 0:2 со «Спартаком» и какие цели стоят перед командой в сезоне.

Прогноз журналистов

Марк Бессонов, корреспондент «Чемпионата»:

«Анжи» — «Амкар» — 1:1

Несмотря на статус и сыгранность ЦСКА, «Анжи» сумел провести несколько качественных атак в первом туре. Теперь махачкалинцам предстоит выступать с позиции силы, доказывая преимущество своего поля. Однако у крепкого «Амкара» наверняка найдётся контраргумент.

ЦСКА – «Локомотив» — 2:0

Пока «Локомотив» производит слишком невнятное впечатление, в то время как контуры ЦСКА Гончаренко очерчиваются всё более чётко. По большому счёту, кроме Ари, в «Локомотиве» забивать некому, и если у бразильца не пойдёт игра, «Локо» ловить будет нечего.



«Зенит» — «Рубин» — 3:1

Примерно та же история. Сесар Навас сказал, что контуры бердыевского «Рубина» мы увидим только в сентябре. Пока у казанцев нет главной фишки Бердыева – сыгранности. А по подбору исполнителей «Зенит» пока объективно сильнее.



«Краснодар» — «Тосно» — 2:0

Не должен испытать проблем и «Краснодар». «Тосно» произвёл неплохое впечатление с «Уфой», но здесь всё будет против команды Дмитрия Парфёнова. Ну и у Лаборде будет очередной шанс доказать, что он впервые за краснодарскую карьеру имеет серьёзные виды на место в стартовом составе по ходу сезона.



«Уфа» — «Спартак» — 1:2

«Спартак» Карреры в предыдущем сезоне показал, что может учиться на своих ошибках. «Динамо» в прошлом туре сбило чемпионскую спесь с красно-белых, и не стоит сомневаться, что в спартаковской раздевалке после матча было жарко. «Уфа» наверняка навяжет борьбу гостям, но превосходство в классе и настрой «Спартака» сыграет решающую роль.



«Динамо» — «Урал» — 2:1

Думаю, после матча со «Спартаком» мало кто остался при мнении, что «Динамо» будет бороться за сохранение прописки в РФПЛ. Команда Калитвинцева по составу входит в восьмёрку сильнейших. «Урал» Тарханова тоже не лыком шит, но преимущество своего поля даст бело-голубым фору.



«Ростов» — «Ахмат» — 1:0

Несмотря на то что в первом туре «Ростов» не смог одержать победу, как будет играть команда Кучука, примерно понятно. Приблизительно в том же стиле, что и при Бердыеве. «Ахмату», которому придётся обходиться без поддержки Роналдиньо, придётся несладко – взломать оборону «Ростова» будет крайне сложно.

«Арсенал» — «СКА-Хабаровск» — 2:1

Перелёты на дальние расстояния не особо сказываются на игроках СКА, футболисты к этому уже привыкли (пять выездных побед в прошлом сезоне это подтверждают). Однако хабаровчанам будет сложно залихватски атаковать ворота «Арсенала» так же, как при родных трибунах. Тем более туляки очень здорово показали себя в гостевом матче с «Локомотивом» — превзошли соперника во владении мячом и ударам по воротам. Потому фаворитом выглядит команда Божовича.