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«Эстерсунд» оставил «Галатасарай» без Лиги Европы
Текст: Антон Михашенок
Фото: Reuters

Лось-тренер, похищенный президент и ещё 5 фактов о сенсации ЛЕ

«Галатасарай» не добрался даже до третьего раунда квалификации Лиги Европы – его остановил шведский клуб, полный сказочных историй.
21 июля 2017, пятница. 16:00. Футбол

1. «Эстерсунд» был образован перед началом сезона 1996 года по стандартной для Скандинавии схеме: несколько клубов из одного города приходят к выводу, что так жить больше нельзя – и вступают в финансово выгодную кооперацию, образуя единый клуб. Обычно это сопровождается протестом части ортодоксальных болельщиков какой-то из кооперирующихся команд – так произошло и с «Эстерсундом». Фанаты «ИФК Эстерсунд», старейшего клуба города, объявили бойкот новому проекту и отказались признавать слияние, взяв под управление свой любимый клуб.

В 2010 году на дерби «ИФК Эстерсунд» с «Опе», другим участником кооперации, пришло больше людей, чем на матчи нового проекта, хотя тот был дивизионом выше и имел гораздо более амбициозные планы. Сейчас «ИФК Эстерсунд» идёт в середине таблицы четвёртой по силе шведской лиги и выделяется только тем, что в перерыве домашних матчей всегда включают тематическую музыкальную подборку.

2. По удивительному совпадению первый матч с «Галатасараем» (он же – первый еврокубковый матч в истории клуба) случился ровно в день десятилетия открытия нового стадиона «Эстерсунда» — «Йемткрафт Арены». 13 июля 2007 года после концерта шведской поп-принцессы Эми Даймонд команда сыграла товарищеский матч с «Суонси», и в течение 10 лет эта игра оставалась единственной международной для «Эстерсунда» на «Йемткрафт Арене». 13 июля 2017 года «Эстерсунд» закинул два мяча «Галатасараю» с Муслерой и Гомисом.

Со стадионом связан ещё один интересный факт. Когда арена открывалась, никаких церемоний с перерезанием ленточки не было. Вместо этого представители клуба, спонсора, выкупившего имя стадиона, комунны и районной федерации футбола связали два узла из каната в знак того, что их работа отныне будет только совместной.

3. «Суонси» не был случайным соперником по матчу открытия стадиона. На тот момент спортивный директор Даниэль Киндберг дружит с тогдашним тренером «лебедей» Роберто Мартинесом, и из этой дружбы возникла связь между «Эстерсундом» и «Суонси». Клубы постоянно обмениваются опытом, а Киндберг за 10 лет стал такой важной фигурой для шведской команды, что стал её президентом.

При этом Киндберг – человек удивительной судьбы. Некоторую часть своей жизни он работал в шведских военных спецслужбах и однажды был даже похищен прямо из собственного автомобиля. Киндбергу чудом удалось сбежать, но он так до сих пор и не рассказал о подробностях той истории, ссылаясь на то, что в ней много засекреченной информации. Уйдя в спорт, Киндберг заставил игроков своей команды мыслить шире. «Эстерсунд» не останавливается только на тренировках – Киндберг вполне может вывезти команду на выставку современного искусства, заставить в качестве тимбилдинга играть «Лебединое озеро», а в некоторых случаях с позволения главного тренера Грэма Поттера неожиданно приезжает на базу и вместо теории даёт игрокам писать сочинения.

4. Главный тренер Грэм Поттер работает в команде с 2010 года – тогда «Эстерсунд» вылетел в четвёртый шведский дивизион. Англичанин стал ещё одним продуктом связи шведов с «Суонси Сити» и быстро показал, что Киндберг не ошибся с приглашением. В «Эстерсунде» Поттер успел стать культовой фигурой задолго до победы в Кубке Швеции-2017 – например, опросы показывали, что в городе нет более узнаваемой фигуры, чем тренер футбольной команды.

Благодарность Поттеру жители выражают разными способами – в том числе и довольно странными. Например, в честь тренера был назван родившийся на ферме в окрестностях Эстерсунда лосёнок, и Поттер признался, что был шокирован такой формой признания. «Я немного шокирован, в первый раз в честь меня называют животное. Надо бы как-нибудь посетить его. Выглядит он покрасивее меня», — сказал тренер.

5. Капитан «Эстерсунда» Брва Нури – этнический курд, поэтому не нужно лишний раз добавлять, насколько лично для него был важен матч с «Галатасараем» в Стамбуле. Когда при счёте 0:0 Саман Годдос вышел один на один с Муслерой и был сбит вратарём, пенальти пошёл бить именно Нури. Он хладнокровно всадил мяч по центру, лишив «Галатасарай» всех шансов на спасение противостояния. Более того, ситуация стала совсем близкой к абсурду, когда фанаты турецкой команды начали открыто поддерживать соперника в знак протеста против игры любимой команды. В одном из эпизодов Нури шикарным финтом убрал защитника на фланге, и стадион взревел. Аплодисменты курду-сопернику в Стамбуле – ситуация из разряда «теперь я видел всё».

6. «Эстерсунд» остаётся маленьким клубом даже по шведским меркам – отношение к команде не изменится даже после исторической победы над «Галатасараем». Как пример такого отношения: adidas, готовивший клубу форму к Лиге Европы, даже не перепроверил фамилии игроков на майках. В итоге Кёртису Эдвардсу (Edwards) пришлось играть с опечаткой – на майке было написано Edvards.

7. Эстерсунд хорошо известен россиянам, которые следят за биатлоном – здесь регулярно проводится этап Кубка мира, а город считается одной из лыжным столиц Швеции. В день ответного матча с «Галатасараем» лыжный стадион превратили в место публичного просмотра игры, и в итоге посещаемость превзошла все ожидания организаторов.

Около 10 тысяч жителей города собрались у большого экрана понаблюдать за матчем – это 20% от всего населения Эстерсунда и больше, чем вместимость «Йемткрафт Арены».

Дальше у шведов – игры с люксембургской «Фолой», и шансы выйти в последний раунд квалификации у «Эстерсунда» очень велики. Учитывая неожиданный вылет лучших клубов страны – «Мальмё» и «Норрчёпинга», — Эстерсунд как минимум в ближайшие недели может считаться и футбольной столицей Швеции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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21 июля 2017, пятница
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