«Воспоминания о ЧМ-06? Нет сил». Три невероятные истории о женской сборной

Любят карате и обещают писать книги. Кто они — девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1.

31 июля 2005 года в Венгрии Россия в финале чемпионата Европы среди девушек до 19 лет одолела Францию по серии пенальти. Это был первый крупный международный трофей нашей женской сборной. Защитник Анна Кожникова, полузащитник Елена Морозова и нападающая Елена Данилова приложили немало усилий на пути к триумфу и навсегда вписали свои имена в историю.

Несколько дней назад они помогли сборной одержать сенсационную победу над Италией на чемпионате Европы со счётом 2:1.



Это была первая официальная победа России на европейских первенствах за всю историю женского футбола.



В преддверии матча со сборной Швеции Кожникова, Данилова и Морозова рассказали «Чемпионату», как чемпионство Евро-2005 перевернуло их жизни.

Елена Морозова Фото: Михаил Шапаев, РФС

«Мы ничего не просчитывали, просто играли, – вспоминала Анна Кожникова. — Первый матч проиграли француженкам 4:0, но больше всего эмоций принесла победа над ними в финале. Когда получили трофей, уже понимали закономерность и считали, что заслужили. Не думали о будущем. Было просто какое-то счастье, радость за то, что мы смогли себя перебороть. Какое-то детское счастье. Игроки на порядок старше говорили нам: «Вы ещё не понимаете, что сделали».

Первые полгода в России только и говорили, что о чемпионстве. Для страны это был настоящий праздник. Вырос интерес к женскому футболу. Сразу после турнира Елене Даниловой, дважды лучшему бомбардиру Евро, поступило предложение из США.



«Понимала, что будет очень сильная конкуренция, но это и привлекло. Хотела понять, способна ли я играть на таком уровне. Страшно было, выдержу ли эмоционально далеко от дома, – рассказала Данилова. — Спустя две недели уже хотелось обратно».



Казалось, что это был сильный толчок к развитию женского футбола в России. Данилова достигла пика своей формы и закрепилась в составе «Индианы», Морозова и Кожникова стали лидерами «Россиянки».

«Главное воспоминание чемпионата мира – почему-то нет сил»

В июле 2006-го они взяли бронзу чемпионата Европы до 19 лет, а через месяц тот же состав молодёжной сборной был заявлен на домашний чемпионат мира.

Елена Данилова Фото: Михаил Шапаев, РФС

«Главное воспоминание о том чемпионате – почему-то нет сил, – призналась Кожникова. — Мы открывали этот турнир с Бразилией в Москве. Была куча эмоций, нас поддерживало очень много людей. Но дальше силы начали покидать нас».



И этот спад оказался решающим.



«Когда выигрываешь турнир, хочется дальше двигаться, – призналась Елена Морозова. — Но приезжаешь в Россию и понимаешь, что женский футбол не хотят развивать. Он никому не нужен. Ты занимаешься любимым делом, выходишь на европейские соревнования, но понимаешь, что у нас слабый чемпионат. И мы недотягиваем».

Постепенно триумф сменился рутиной, и интерес к женскому футболу вновь начал угасать. Осознание этого пришло, когда в матче за «Индиану» Данилова получила разрыв крестообразных связок и выбыла на полгода.



«Реабилитация была тяжёлой, – вспоминала Данилова. — Команда могла уехать на неделю на выезд, и мне приходилось быть одной. Я не чувствовала поддержку. Но вариантов не было. Я понимала, что их нет. Бессмысленно. Всё здесь и сейчас. Мне нужно восстановиться и играть дальше».

Елена Морозова Фото: Михаил Шапаев, РФС

«Меня постоянно «душили»: «Данилова уже не та, она не вернётся на прежний уровень»

Вновь оказавшись в России, она уже не хотела возвращаться в США. Даниловой тут же поступило несколько предложений из российских клубов. Одно из них – от «Россиянки». Но через полгода – повторный разрыв крестов.



«В Америке сделали неудачную операцию, и связка не была предназначена для футбола. Я должна была просто ходить, а не бегать и играть. Я снова рвусь, и всё. Понимаю, что у меня нет сил, я больше не хочу и не выдержу. Но в «Россиянке» меня вытащили».



Данилова прошла дорогостоящее лечение в Мюнхене, но физического восстановления после рецидива оказалось недостаточно: «Тренеры хотели всё и сразу, а я не могла. Меня постоянно «душили»: «Данилова уже не та, она не вернётся на прежний уровень».

Елена Данилова Фото: Михаил Шапаев, РФС

Уверенность в себе вернулась, только когда Елена снова оказалась в воронежской «Энергии», где она начинала карьеру. «Мне сказали: «Лена, ты всё можешь. Дело только в голове. Мы верим в тебя». И я начала приходить в себя. Поняла, что вернулась. Я играю на том же уровне, и мне ничего нестрашно».

Непросто сложилась и карьера Анны Кожниковой. В 2013 году, перед Универсиадой в Казани, у неё были обнаружены проблемы со щитовидной железой.



«Не было никаких насыщенных событий, – вспоминает Кожникова. — Из года в год, грубо говоря, одно и то же. У меня был спад моего физического состояния, связанный с болезнью. Появилась усталость. Мне был необходим перерыв».



«Со спортсменами нянчатся, говорят, в чём ходить, кормят. А тут всё. Самостоятельная жизнь, более ответственная».

Ей предложили попробовать себя на административной должности, но любовь к футболу не отпускала: «Поработала в офисе год помощником. Команда играла в Красноармейске, это далеко от Химок, но в свои единственные выходные всё равно ездила на игры. Поняла, что я очень скучаю и не наигралась. Хотелось вернуться». В ответ Анне предложили занять пост президента «Россиянки». Она согласилась, но уже через год всё равно вернулась на поле.

Фото: Михаил Шапаев, РФС

«Этот период изменил мою жизнь, – призналась Кожникова. — Я попробовала ту жизнь, в которой живут все люди не спортсмены. Поняла, что с нами нянчатся, говорят, в чём ходить, кормят. А тут всё. Самостоятельная жизнь, более ответственная. Конечно, в ближайшем будущем я очень хочу семью. Это моя мечта – хорошая, здоровая, счастливая семья, быть хорошей мамой. И я понимаю, что нужно будет заниматься чем-то другим и что играть – это не навсегда. Но я не хотела так заканчивать».



Переломный период в карьере, связанный травмами, не обошёл стороной и Елену Морозову.

«В 2014 году была травма, я восстановилась, – рассказала Морозова. — Перешла в «Россиянку» – другая травма. Дёрнула сначала заднюю поверхность бедра».



В 2015-м Елена поехала на Универсиаду, но череда травм не прекращалась. На этот раз – вывих плечевого сустава и очередная операция.

Анна Кожникова Фото: Михаил Шапаев, РФС

«2015 год для меня закончился в июле, – вспоминает Морозова. — Что-то не давало мне играть. Я думала, что это всё. Надо заканчивать. Такого не бывает, что одна травма, а потом сразу другая. Какой-то злой рок преследовал».

Побороть желание бросить всё и уйти ей помогли тренировки и осознание, что без футбола она не сможет. Шаг за шагом удалось снова вернуть уверенность в себе и своих силах.

«Сейчас уже нет опасений по поводу травм, – призналась Морозова. — Не боишься в стыки идти. Всё уходит на второй план. Сконцентрирован на играх и на том, что надо выходить и биться».



Кожникова, Данилова и Морозова могли давно закончить свои карьеры. Ведь женский футбол России неинтересен. Его не смотрят. О нём не рассказывают. За него не болеют. Спортсменки стараются побороть себя и обстоятельства, но порой не понимают, для чего, а самое главное не чувствуют никакой поддержки.



Но как отметила Анна – есть дух. О нём не говорят, но он есть. Этот дух привёл сборную к первому чемпионству в 2005 году. И к первой победе на Евро с Италией.



Возможно, именно благодаря этому духу, настойчивости и вере в себя Кожникова, Данилова, Морозова и вся наша женская сборная сегодня в матче со Швецией смогут вписать ещё одну страницу в историю.