От пули спасёт «Зенит»? Кто такой Эмануэль Рейносо

Ракета для Манчини. Аргентинец, которого хочет купить «Зенит» Роберто Манчини знает аргентинский рынок не хуже, чем итальянский. Теперь главный тренер переманивает в «Зенит» Эмильяно Ригони.

Пока мы готовили материал про Эмильяно Ригони, чей трансфер, по информации зарубежных СМИ, «Зенит» согласовал с «Индепендьенте», из Аргентины пришла новая весть: петербургский клуб договорился о переходе полузащитника «Тальереса» Эмануэля Рейносо. Цена вопроса — около 10 млн евро. Роберто Манчини, похоже, крепко взялся за рынок родины Месси и Марадоны. Знакомимся с 21-летним Рейносо.

Досье

Эмануэль Рейносо

Родился 16 ноября 1995 года в Кордове

Рост: 176 см

Амплуа: центральный полузащитник

Карьера: «Тальерес» (2014-2017)

В аргентинской Примере сыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи

Видео игры Рейносо 16 ноября 1995 года в Кордове: 176 см: центральный полузащитник: «Тальерес» (2014-2017)В аргентинской Примере сыграл 25 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи

В один из мартовских дней 2014 года 18-летний Рейносо, пообедав с родными, поехал к другу. Мотоцикл Эмануэль оставил на улице возле его дома, поднялся в квартиру, а там, случайно выглянув в окно, выходившее на улицу, заметил, что кто-то пытается его байку приделать ноги. Он пулей выскочил на улицу, успел остановить грабителя, естественно, завязалась драка, и завершилась она тем, что юный полузащитник «Тальереса» получил пулю в колено. Пострадала левая нога – ведущая. Карьера талантливого игрока повисла на волоске, всё говорило о том, что ему придётся завязать с футболом. Но юноше повезло. Восстановление продолжалось более полугода, но завершилось полным выздоровлением, и в октябре аргентинец вернулся к тренировкам с командой, а потом и на поле. Тогда «Тальерес» выступал ещё в третьей по силе лиге страны. Однако Рейносо и его клуб быстро продвигались по турнирной лестнице. В итоге прошлым летом сине-белые выиграли Примеру В, благодаря чему провели сезон-2016/17 в высшем дивизионе чемпионата Аргентины.

Криминальные истории Рейносо на старом ранении отнюдь не заканчиваются. В начале мая 2017-го 21-летнему полузащитнику было предъявлено обвинение в соучастии в перестрелке на окраине Кордовы. Сообщалось, что Эмануэль находился за рулём машины своего представителя Луиса Грилло и весело проводил время с двумя друзьями. Молодые сорвиголовы стреляли из пистолетов в воздух, а позже, вступив в конфликт с увидевшими их болельщиками «Бельграно» (принципиального соперника «Тальереса»), повредили пулями несколько машин. Пока шло разбирательство, Рейносо пропустил 13 мая дерби с «Бельграно». После этого скандала Эмануэль сменил агента и начал работать с человеком, который «будет лучше влиять на него».

Бебело, как прозвали этого мальчишку из Кордовы, рос в бедной семье вместе с шестью братьями. Чтобы выжить, дети продавали хлеб, который семья Рейносо пекла дома. Матери пришлось дополнительно работать уборщицей, других способов оплатить обучение сына футболу не нашлось. Жизнь в неблагополучном районе, естественно, не могла не наложить свой отпечаток, поэтому нет ничего удивительного в том, что Эмануэль попадал в криминальные разборки. «Он хороший парень, а проблема со стрельбой преувеличена», – старается смягчить ситуацию президент «Тальереса» Андрес Фасси. Переезд в Европу должен заставить Рейносо быстрее повзрослеть, а игрок он действительно с очень большим потенциалом.

Статистика Рейносо в чемпионате Аргентины (в среднем за 90 минут игры)

Ключевые передачи — 2,2

Короткие передачи — 54,1

Точность коротких передач — 81%

Длинные передачи — 6,7

Точность длинных передач — 66%

Отборы мяча — 3,2

Процент успешных отборов — 64%

Перехваты мяча — 0,5

Выигранная верховая борьба — 0,6

Процент успешной борьбы — 31%

Удары по воротам — 2,5

Точность ударов — 24%

Дриблинг — 2,6

Процент успешного обыгрыша — 57%

Потери мяча — 4,5

Заработанные фолы — 2,0

Совершённые фолы — 2,0.

Рейносо совсем не похож на Ригони, несмотря на то что они оба по амплуа полузащитники, поэтому об альтернативе при выборе «Зенитом» новичка в данном случае рассуждать не имеет смысла. Ригони – фланговый игрок, а его козыри – высочайшая скорость и качественный удар со штрафного, но никак не умение распоряжаться мячом в условиях дефицита времени и пространства.

Рейносо же – центральный полузащитник, его задача – много работать в центре поля на оборону, развивать атаки команды. Эммануэль, напротив, не столь быстр, зато очень хорошо распоряжается мячом, поскольку здорово оснащён технически и великолепно видит поле. Полузащитник «Тальереса» среди лучших игроков чемпионата Аргентины по количеству ключевых передач. Иногда он выдаёт такие пасы, что просто поражаешься. Ему в команде из Кордовы, кстати, тоже доверяют штрафные.

В «Тальересе» Рейносо играет бок о бок с экс-полузащитником «Сатурна» Пабло Гиньясу. Есть кого расспросить о жизни в России. В минувшем сезоне самым ярким событием для Эмануэля стало участие в матче с «Бокой Хуниорс». Большой вклад со стороны Рейносо помог середняку чемпионата Аргентины победить на выезде будущего чемпиона – 2:1. По ходу матча гости уступали в счёте, однако в конце первого тайма потенциальный новичок «Зенита» отдал голевую передачу Виктору Рамосу, а за 10 минут до финального свистка сам забил победный угол. Та сенсационная победа «Тальереса» вдохновила аргентинских журналистов и специалистов на ещё большие комплименты Рейносо.

Претендентов на аргентинца этим летом хватало. Писали о желании купить полузащитника со стороны «Порту», «Бенфики», лиссабонского «Спортинга», «Фиорентины». Хотели заполучить себе 21-летнего игрока и местные гранды – «Бока Хуниорс» с «Ривер Плейт». В связи с именем Эмануэля упоминался и «Рубин»: для казанской команды он стал бы кем-то вроде «нового Нобоа». Вместо этого Рейносо может оказаться одноклубником эквадорца в «Зените», правда, для его приобретения петербургскому клубу нужно хоть чуть-чуть разгрузить среднюю линию, где сейчас переизбыток легионеров с неопределённым будущим – Эрнани, Жозе Маурисио, Хави Гарсия. Особых недостатков в игре Рейносо нет, пожалуй, ему ещё нужно научиться больше работать на рывках, чтобы быстрее адаптироваться к более интенсивному европейскому футболу. Но раз Манчини заинтересован в этом игроке, значит, оценил все риски и уверен, что эта инвестиция в будущее должна сработать.