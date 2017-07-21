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Юрий Сёмин
Текст: Олег Лысенко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сёмин: это был лучший матч «Локомотива» при моём участии!

Дерби ЦСКА и «Локомотива» — в оценках и суждениях главных тренеров команд, Юрия Сёмина и Виктора Гончаренко.
21 июля 2017, пятница. 22:20. Футбол

После победы в дерби главный «машинист» был благодушен и расположен к разговору. Журналисты этим не преминули воспользоваться.

— Эмоции самые положительные, если бы не травмы Ари и Денисова, — начал выступление на пресс-конференции Юрий Сёмин. — Никто и не думал, что «Локо» может за семь дней сыграть три матча. Но завершающийиз них был лучшим при моём участии. На сегодняшний день. Я очень благодарен ребятам: была большая самоотдача, выложились.

— Что с Ари, известно?
— Достаточно серьёзная травма. Наверное, предстоит какая-то операция. Он на долгий срок выбыл.

— А Денисов?
— У Игоря всё попроще. С Ари всё достаточно сложно.

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— Сформулируете главную причину победы?
— Во-первых, я восхищён игроками, потому что они запомнили то поражение, что у нас тут было. Ребята очень собранно проводили эти два дня после матча с «Арсеналом», который нам сложно давался. Они проявили волевые усилия. Мы запомнили то поражение надолго. Сегодня отыгрались.

— Как оцените игру юного Лысова против Фернандеса?
— Замечательно.

— Но ошибки были?
— Конечно. Он первый раз вышел на такую потрясающую арену. Но положительного всё-таки было больше. На мой взгляд, Лысов справился с Фернандесом.

— Правда, что Рыбуся приобрели без вашего ведома?
— Наверное, о трансфере не будем говорить. У нас есть футболист Рыбусь, и, думаю, он нам поможет. У нас маленькая обойма игроков, а команда играет на три турнира, и должна быть определённая ротация.

— Несколько ошибок Гилерме не повлияют на его статус первого номера?
— Гилерме на сегодняшний день номер один. На следующий матч посмотрим, как будет готовиться. У нас и второй, и третий вратари достаточно хорошего уровня. До этого Гилерме с Тулой выручил – вы видели.

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— Когда Ари получил травму, у вас возникла перепалка с Головиным. Что говорили?
— Я сказал, что нельзя так прыгать в ноги. Ари загородил мяч, и к нему подобраться нельзя было.
Я не видел, кто совершил этот прыжок или подкат.

— Вы изначально планировали аккуратно сыграть сзади, а после перерыва прибавить в агрессивности?
— Когда выигрываешь, всегда план получается, когда проигрываешь – рушится. Наш план останется внутри команды. Мы разве атаковали меньше? У «Локомотива» было больше моментов, чем у ЦСКА.

— Что сказали перед матчем Тошичу?
— Я его очень уважаю. Такие футболисты и у нас были – тот же Майкон душой и сердцем был с командой. Хорошо, что Тошича проводили при зрителях. Этот игрок много дал лиге российской, много нам нервов потрепал. Он замечательный парень. Я ему пожелал удачи.

Виктор Гончаренко по понятным причинам был менее разговорчив.

— В атаке мы действовали достаточно монотонно, — констатировал главный тренер ЦСКА. — В защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма наступлению. Надо отдать должное сопернику – он грамотно действовал и закономерно победил.

— ЦСКА допускал ошибки в обороне против «Анжи» — и вот опять. Это системная проблема?
— Если проследить все серии — сухие, хорошие, без моментов, — они могут оборваться таким образом, когда много пропускаешь. Возможности наших защитников и вратаря позволяют надеяться, что мы вернёмся на весенний уровень. Мы знаем о своих проблемах и работаем над их устранением.

— Насколько справился с ролью нападающего Дзагоев? Он снова травмировался?
— Нет, травмы нет. Дзагоев просто провёл мало тренировок, чтобы играть все 90 минут. Он достаточно креативный игрок, может закрыть несколько позиций, поэтому стараемся использовать его по-разному.

— «Локомотив» провёл три матча за неделю – почему же за ЦСКА не сработал фактор свежести?
— Мы много позиционно атаковали, тогда как «Локомотив» позиционно защищался. Это всегда проще.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Локомотив Виктор Гончаренко Юрий Сёмин
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