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Ари получает травму
Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локо» теряет Ари, «Челси» приобретает Морату. Обзор дня

Два матча второго тура РФПЛ, новые трансферные сделки и слухи – в обзоре ключевых событий минувшего дня.
22 июля 2017, суббота. 00:00. Футбол

Гол Брызгалова принёс «Анжи» победу над «Амкаром»

«Анжи» одержал победу над «Амкаром» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 23-й минуте забил Сергей Брызгалов. После навеса Вадима Афонина со стандарта экс-защитник «Спартака» пробил головой в стоящего рядом Михаила Костюкова и сразу же подхватил отскок, ударив с лёта в правый нижний угол ворот пермской команды.

«Анжи», набравший в первых двух турах три очка, в 3-м туре сыграет с «Локомотивом» (30 июля). Следующим соперником «Амкара», на счету которого нет очков после стартовых матчей, станет «Ростов» (30 июля).

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
21 июля 2017, пятница. 19:30 МСК
Анжи
Махачкала
1 : 0
Амкар
Пермь
1:0 – Брызгалов – 23

«Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби

В матче 2-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал на своём стадионе «ВЭБ Арена» «Локомотив». Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счётом 3:1.

«Локомотив» открыл счёт в матче на 23-й минуте после точного удара Джефферсона Фарфана, однако «армейцам» удалось сравнять до перерыва. За ЦСКА на 42-й минуте отличился Витиньо. Во второй половине встречи подопечным Юрия Сёмина снова удалось повести в счёте, а затем ещё и закрепить успех. Голы Ари и Дмитрия Тарасова на 66-й и 74-й минутах соответственно принесли победу «железнодорожникам».

«Локомотив» одержал вторую победу подряд, набрав шестое очко в турнирной таблице РФПЛ. У ЦСКА осталось три балла.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
21 июля 2017, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 – Фарфан – 23, 1:1 – Витиньо – 42, 1:2 – Ари – 66, 1:3 – Тарасов – 74

«Спартак» хочет взять в аренду форварда «Вердера» Крузе

«Спартак» хочет взять в аренду форварда бременского «Вердера» Макса Крузе. Как сообщает Die Welt, красно-белые готовы увеличить нынешнюю зарплату 29-летнего футболиста на € 1 млн. Кроме того, в пользу перехода может сыграть тот факт, что «Спартак» в нынешнем сезоне примет участие в Лиге чемпионов.

Ранее в СМИ сообщалось, что красно-белые могут заполучить Крузе в нынешнее летнее трансферное окно, воспользовавшись пунктом в контракте игрока о сумме отступных, которая составляет € 15 млн.

В минувшем сезоне нападающий забил 15 голов в 23 матчах Бундеслиги.

«Челси» объявил о подписании пятилетнего контракта с Моратой

«Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Реала» нападающего сборной Испании Альваро Мораты. С форвардом подписан пятилетний контракт.

По информации Sky Sports, сумма трансфера составила £ 70 млн.

В ближайшее время 24-летний футболист присоединится к лондонской команде в предсезонном туре по Азии.

Мората летом прошлого года вернулся в «Реал» из «Ювентуса», где провёл два сезона. В сезоне-2016/17 форвард забил 15 мячей в 26 матчах испанской Примеры.

«Индепендьенте» отказался продать Ригони «Зениту» за € 9,5 млн

«Зенит» сделал «Индепендьенте» официальное предложение о трансфере полузащитника Эмильяно Ригони, однако аргентинский клуб ответил отказом. Сине-бело-голубые предлагали € 9,5 млн, пишет Diario Chaco.

Сообщается, что «Индепендьенте» и «Зенит» не сумели договориться о способе оплаты трансфера. Также южноамериканская команда пока не хочет продавать Ригони, поскольку 50% экономических прав на игрока принадлежат «Бельграно», и «Индепендьенте» хочет завладеть 100% правами на хавбека.

Действующий контракт 24-летнего Ригони с «Индепендьенте» истекает летом 2019 года. В составе команды из города Авельянеда полузащитник провёл 45 матчей, забил 13 голов и сделал 7 голевых передач.

«Зенит» сыграет с «Бней-Йегуда» 27 июля в Израиле, ответный матч — 3 августа

Петербургский «Зенит» и тель-авивский «Бней-Йегуда» согласовали изменения в порядке проведения матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе петербуржцев, первый матч 27 июля состоится на домашней арене «Бней-Йегуда» в Израиле и 3 августа – в Санкт-Петербурге.

Во втором квалификационном раунде «Бней-Йегуда» оказался сильнее словацкого «Тренчина». В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, а сегодня в Израиле «Бней-Йегуда» победил со счётом 2:0. На 49-й минуте отличился Мэвис Тчибота, а на 85-й — Юваль Ашкенази.

CAS оставил в силе решение по Р. Ерёменко

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию полузащитника московского ЦСКА Романа Ерёменко на решение УЕФА о его дисквалификации. В ходе заседания было принято решение оставить наказание в силе.

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Ерёменко в спортивном арбитражном суде Лозанны, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым воздержался от дополнительных комментариев по этому делу.

Напомним, что Роман Ерёменко был дисквалифицирован на два года (начиная с 6 октября 2016 года) из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.

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Женская сборная России проиграла Швеции в матче чемпионата Европы

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин, проходящего в Нидерландах, сборная России встречалась с командой Швеции и потерпела поражение — 0:2.

На 22-й минуте счёт открыла Лотта Шелин, а на 51-й минуте окончательный результат установила Стина Блакстениус.

Россия: Щербак, Кожникова, Макаренко, Зиястинова, Солодкая, Чоловяга, Морозова, Сочнева (Кисконен, 81), Смирнова, Черномырдина (Федорова, 66), Данилова (Карпова, 72).

25 июля команда Елены Фоминой сыграет с Германией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

Турнирное положение в группе B: 1. Швеция — 4 очка (2 матча); 2. Россия — 3 (2); 3. Германия — 1 (1); 4. Италия — 0 (1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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