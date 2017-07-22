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Гилерме, Фарфан, Витиньо, Марио Фернандес – о матче РФПЛ ЦСКА – «Локомотив»
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Фарфан: важен ли Ари? Кабздец как важен!

Гилерме, Фарфан, Витиньо и Марио Фернандес эксклюзивно пообщались с «Чемпионатом» после дерби ЦСКА – «Локомотив».
22 июля 2017, суббота. 00:15. Футбол

Вопреки прогнозам ЦСКА на своем поле уступил «Локомотиву». Хозяев не спас даже гол Витиньо с дальней дистанции.

– Почему вы решились пробить с такого расстояния? – вопрос Витиньо.
– Я следил за «Локомотивом» и знаю, насколько Гильерме высокий. Ему может потребоваться больше времени, чтобы сложиться. Поэтому я искал момент для удара по ходу матча. Я, конечно, рад голу, но поражение… тяжко.

– Вы тренируете удар, при котором мяч отскакивает от земли?
– Дополнительно не оттачивал. Исполнять такие удары – это естественно.

– До старта в Лиге чемпионов осталось совсем мало времени…
– Это поражение – удар шокером. Надеюсь, это подзарядит нас перед матчем с АЕКом. Будем внимательнее.

Фанфары для Фарфана. Как «Локомотив» выехал на первое место в таблице
ЦСКА перед стартом в Лиге чемпионов теряет очки. «Локомотив» побеждает и выходит на первое место в РФПЛ.

Гилерме не стал уворачиваться от ответа на неудобный вопрос и сразу сказал о мяче, который пропустил:

– Тут всё достаточно ясно: это мой косяк без вариантов.

– Партнёры вас поддержали?
– Ари забил отличный мяч и подбежал ко мне. У нас отличный коллектив, в котором все друг другу помогают. Была ли это ещё и поддержка после скандирования фанатов «Спартака»? Нет, мы этого фактически не замечаем. Если меня хотели оскорбить теми словами, то ничего не вышло. Меня это никоим образом не задевает.

– Скоро ЧМ-2018. Насколько эта проблема актуальна?
– Мне кажется, Россия идет в верном направлении в борьбе с дискриминацией. Да, иногда какие-то вещи случаются, но я как футболист не обращаю внимания. Есть люди, которые разбираются с этим.

– Сегодня встречались два вратаря сборной России.
– Было важно выиграть, а не проявиться себя лучше другого голкипера. Эта победа наиважнейшая! А Акинфеев – отличный парень. Я его уважаю. Надеюсь, мы ещё поработаем вместе.

Против Марио Фернандеса на фланге вышел 19-летний Виталий Лысов. Коллеги шутили, что бразилец порвёт на части молодого парня, но этого не произошло.

– Удивлены, что против вас вышел 19-летний парень?
– Нет. У «Локомотива» все футболисты достойные. Молодой, но отыграл хорошо. Его команда победила.

– Что пошло не так У ЦСКА?
– Вроде ничего не предвещало. Шли ровно – 1:1, но пропустили второй, а потом и третий мяч из-за своих ошибок. Ладно, ничего не закончено, идём дальше. Впереди АЕК. Мы должны его проходить вне зависимости от дерби.

Одной из главных тем матча стали травмы. Во втором тайме Дзагоев попросил замену. Хотя после игры он заявил, что к АЕКу будет в строю. А вот у Ари повреждение крайне серьёзное.

– Как там Ари? – поинтересовался корреспондент «Чемпионата» у Фарфана.
– Не очень хорошо. Это проблема. Мы пока не знаем, на сколько он выбыл.

– Ари важен для «Локо»?
– Кабздец как важен!

– Опишите от первого лица гол, который вы забили.
– Набежал, выпрыгнул и дотянулся до мяча раньше защитников. Мы наигрываем такие вещи на тренировках. Наша команда действовала компактно и победила в принципиальном матче.

– Сёмин в перерыве негодовал в раздевалке из-за пропущенного мяча?
– Нет. Он был абсолютно спокоен.

– В это тяжело поверить, учитывая его эмоции у скамейки.
– Тренер спокойно объяснил нам, что мы должны и дальше действовать компактно. Кажется, у нас это получилось.

Сёмин: это был лучший матч «Локомотива» при моём участии!
Дерби ЦСКА и «Локомотива» — в оценках и суждениях главных тренеров команд, Юрия Сёмина и Виктора Гончаренко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Локомотив Витиньо Джефферсон Фарфан Маринато Гилерме
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