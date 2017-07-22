«ПСЖ» хочет вложить в Неймара полмиллиарда евро. Готов ли сам бразилец?

Парижское затишье

И лета не проходит без трансферной саги с участием «Пари Сен-Жермен». Обычно французский гранд скупает футболистов буквально оптом, а параллельно с этим рядом с «Парк де Пренс» прогуливается ещё парочка жирненьких «уток». Но в нынешнее межсезонье «ПСЖ» просто не узнать. Близится конец июля, а в команде всего два новичка. 16 млн евро отправились на банковский счёт «Реала Сосьедад»: в Сан-Себастьяне была найдена замена завершившему карьеру Максвеллу.

Речь о баске Юри Берчиче. Ну а также солидным контрактом был вознаграждён Дани Алвес, покинувший «Ювентус». Правда, до сих пор не очень понятно, зачем бразильский ветеран понадобился «ПСЖ», ведь в распоряжении Эмери есть Менье и Орье, которые сейчас ни в чём не уступают экс-звезде «Барселоны».

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Но сейчас всё-таки речь не об Алвесе, а о трансферной политике парижан в целом. В конце предыдущего сезона босс вице-чемпиона Франции Нассер Аль-Хелаифи заявил, что намерен выделить на покупку новых футболистов 220 млн евро. Слова с делами у него никогда не расходятся. И раз «ПСЖ» пока так скромен на рынке, есть повод подозревать его в подготовке настоящей бомбы.

«ПСЖ» получит на покупку новых игроков € 220 млн

От Роналду к Неймару

Поначалу все были уверены, что в столице Франции открыт сезон охоты на Криштиану Роналду. Бензинчика в огонь плеснул сам португалец, который через своих представителей вбросил в СМИ информацию, что его не ценят в «Реале». Но Флорентино Перес довольно быстро выразил отеческую поддержку Криштиану, в которой он так нуждался.

С той поры прошло уже более трёх недель. От «ПСЖ» ни слуху ни духу. И вот появляется весть о том, что на «Парк де Пренс» может переехать Неймар. Естественно, первая мысль — очередная небылица. Но по состоянию на утро 21 июля крупнейшие букмекерские конторы мира дают не менее 50 процентов на то, что бразилец всё-таки уйдёт из «Барселоны» нынешним летом, и именно в «ПСЖ». Это уже серьёзно. В принципе, ничего невероятного в таком развитии событий нет. У лидера «селесао» в контракте прописана сумма отступных. На данный момент она зафиксирована на отметке 222 млн евро. Через год будет уже 250 млн евро, а ещё через сезон — 280 млн евро. Да, в случае совершения сделки будет установлен новый трансферный рекорд, но после безумной покупки «МЮ» Поля Погба ни у кого не было сомнений, что вскоре последуют ещё более грандиозные трансферы.

По состоянию на утро 21 июля крупнейшие букмекерские конторы мира дают не менее 50 процентов на то, что Неймар перейдёт в «ПСЖ».

Иначе как паникой не назовёшь заявление президента «Барселоны» Хосепа Бартомеу: «Что будет, если за Неймара предложат сумму отступных? Мы говорим о суммах, которые просто невозможно перечислить, не нарушив финансовый фэйр-плей. Если кому-то нужны проблемы, то, конечно, пункт в контракте может быть активирован». То есть, по сути, он уже надеется только на то, что «ПСЖ» испугается санкций УЕФА. Однако это очень хрупкая надежда, и если «ПСЖ» ввязался в грандиозную историю, то давно уже оценил все риски. В любом случае у боссов клуба есть средства на всевозможные штрафы.

Сам Неймар, по слухам, уже рассказал своим приятелям Маркиньосу, Дани Алвесу, Тьяго Силве о том, что вскоре присоединится к ним.

Источник: Неймар сообщил игрокам «ПСЖ», что готов к ним присоединиться

Зачем «ПСЖ» нужен Неймар?

Здесь всё просто. «ПСЖ» нужна суперзвезда. Он и без того располагает качественным подбором персоналий, россыпью талантов абсолютно на всех позициях, но нужен своеобразный локомотив, который разгонит весь состав до небывалой скорости. Ибрагимович со своей миссией в полной мере так и не справился. Поэтому в Париже так хотели заполучить Роналду. Оказалось, что это невозможно. И теперь внимание переключилось на Неймара. В каком-то смысле он даже нужнее «ПСЖ». Ему всего 25 лет, тому же Роналду ровно на семь больше (оба родились 5 февраля). Мы не знаем, сколько ещё будет держать свой уровень португалец, а вот бразилец точно ещё много лет будет одной из ярчайших звёзд на футбольном небосклоне.

Не исключено, что в Париже заблуждаются и Неймар не сможет встать в один ряд с Месси и Роналду, но, как известно, пока не попробуешь, не убедишься. Бразилец уже опытен, он тянет свою сборную, которая сейчас не так уж богата на таланты. Неймар дорос до того возраста, когда он готов быть лидером топ-клуба.

Аналитики уже подсчитали, что вся история с Неймаром обойдётся «ПСЖ» в полмиллиарда евро.

Аналитики Forbes уже подсчитали, что вся эта история обойдётся «ПСЖ» в полмиллиарда евро. Здесь и сумма трансфера, и подъёмные, и годовой контракт в 34 млн евро, и всевозможные бонусы. Но опять же, Неймар даст возможность и заработать на себе. Астрономическую сумму можно будет получить только на продаже футболок с его именем. А если он вдруг приведёт Париж к победе в Лиге чемпионов?

Зачем Неймару нужен «ПСЖ»?

Человек с амбициями и эго Неймара не хочет и дальше оставаться на вторых ролях, быть тенью Лео Месси. Пока аргентинец пребывает в добром здравии и продолжает оставаться всё тем же гением, бразилец может бить любые рекорды результативности, но отношение к нему не поменяется. А ведь он уже показывал, что способен тянуть на себе «Барсу». Это было в позапрошлом сезоне, когда Месси в течение нескольких месяцев не мог выходить на поле. Те ощущения, безусловно, понравились бразильцу. А в «ПСЖ» ему позволят быть властелином на поле. И в первую очередь с него будут сдувать все пылинки.

Но кроме того, в Париже подобралась замечательная бразильская тусовка, есть все компоненты для классных вечеринок, которые так по душе Неймару. Да и кто в здравом уме откажется увеличить свою зарплату почти в 2,5 раза — с 15 млн евро до 34 млн евро, а заодно получить 40 млн подъёмных?