Чемпион по голам из ничего. Чем силён «Локомотив» Сёмина

Специально для тех, кто не знает, во что играет «Локомотив».

После Суперкубка было много разговоров о том, что «Локомотив» играет в непонятный, сырой футбол. Вероятно, говорили об этом люди, никогда не смотревшие матчи авторских команд Юрия Сёмина – в лучшие тренерские годы Сёмина его «Локо» был таким же. Сырость в атаке была лишь миражом, потому что каждый игрок атаки знал свой манёвр, а защита играла чётко и слаженно, практически не пуская соперника в штрафную.

Даже против «Спартака» красно-зелёные в первом тайме были опаснее, гораздо реже переходя в атаку. Первый тайм с ЦСКА «железнодорожники» отыграли в том же стиле, что и матч за Суперкубок, нечасто атакуя, отказываясь от прессинга за центральной линией, «садясь» к своим воротам. Матч вообще вышел парадоксальным – ЦСКА, вроде как, сыграл плохо, но «Локомотив» забил свои голы из ничего. Читаются новые непонимающие возгласы: «Во что играет «Локо»?».

На самом деле нынешний «Локомотив» – традиционная команда Юрия Палыча, а тренер сохраняет примерно те контуры, которые намечались ещё год назад.

Ученик и учитель. Почему Юрий Сёмин не будет менять «Локомотив» Вернувшись в «Локомотив», Юрий Сёмин не должен ломать систему и строить заново – всю работу за него сделал его предшественник.

1. «Локомотив» ставит на ударные точки. В прошлом сезоне «железнодорожники» стали самой аномальной командой Премьер-Лиги по xG-методике: почти весь чемпионат «Локо» был выше «Спартака» по ожидаемым голам, закончил сезон в xG-таблице третьим (выше «Спартака»), но из-за слабой реализации растерял очень много очков. Стремление ставить на качество ударов, а не на количество, прививал ещё ученик Сёмина Игорь Черевченко, а Юрий Палыч ожидаемо не стал ломать одну из самых сильных сторон команды.

Нынешний «Локомотив» – традиционная команда Юрия Сёмина, а тренер сохраняет примерно те контуры, которые намечались ещё год назад.

По xG ЦСКА был обыгран, и именно за счёт качества создаваемых шансов. «Железнодорожники» нанесли 11 ударов по чужим воротам, пять из них – из штрафной, два были оценены как Big Chance, то есть моменты, которые на комментаторском жаргоне зовутся «стопроцентными». Причём в обоих эпизодах (как вы понимаете, это голы Ари и Тарасова) «Локомотив» максимально быстро и качественно организовывал атаки – в среднем на их создание ушло по семь секунд. Для сравнения: ЦСКА создал всего один Big Chance, и не в комбинационной игре, а после ошибки Гилерме на выходе, когда промахнулся Васин.

2. Такое случается не всегда, но в матчах со «Спартаком» и ЦСКА становится очевидным: игроки «Локомотива» – короли эпизодов. Возвращаясь к таймингу голевых атак: красно-зелёным хватало пары удачных действий на чужой половине поля, чтобы в игре ЦСКА начался хаос. Несмотря на кажущуюся общую невыстроенность атакующих действий, каждый игрок «Локо» знал свой манёвр в атаке и понимал, чем может быть полезен.

Алексей Миранчук из борьбы отрезал весь центр пасом на Ари, отправляя бразильца в опасный проход от центральной линии. Ману Фернандеш, проводя довольно средний матч, поднял оценку одним удачным стандартом. Джефферсон Фарфан забил важнейший мяч, а потом здорово включался в контратаки, пусть его рывки и становились бесполезными.

На «ВЭБ-Арене» настоящим королём эпизодов стал Дмитрий Тарасов: обе голевые атаки «Локо» с игры начинались с нацеленных выносов Гилерме от ворот в сторону Тарасова. Со своей внезапной задачей таргетмена Дмитрий справился, хотя по его взаимодействию с Игорем Денисовым без мяча есть вопросы.

Сочетание выстроенных контратак и нацеленности на качественные удары снова делает «Локомотив» одной из самых опасных команд Премьер-Лиге в топ-матчах. Стилистически он очень похож на себя двухлетней давности, с Черевченко у руля. Та команда тоже могла испытывать серьёзные проблемы со взломом защиты, а потом могла резко прибавить и провести несколько подряд контратак, идеальных по своему исполнению. Тоже была чемпионом по голам буквально из ничего.

3. Чётко отлаженная система игры в защите – сильнейшее качество «Локомотива» Сёмина всех времён, причём сейчас систему поразительным образом не портят даже непрофильные защитники. На «ВЭБ-Арене» таких вышло сразу трое (Баринов, Лысов, Фарфан), и игра всех троих оставила приятное впечатление – почти не пороли, а когда ошибались, спасала подстраховка. К 19-летнему Лысову, впервые сыгравшему в старте «Локо», есть претензии, но не за игру сзади – там он ошибся всего разок, – а за подключения в атаку: подхватывая мяч, Михаил неизменно упирался в угловой флаг, не находя более интересных вариантов.

Защиту «Локомотива» получалось взламывать только в первые 15 минут, когда центр поля действовал недостаточно плотно – всё, что «армейцы» делали дальше, становилось следствием или дальних ударов, или стандартов. Не сработало ни одно решение Гончаренко по Понтусу Вернблуму: он не выиграл ни одного верхового единоборства у чужой штрафной как нападающий, а после перевода в опорную зону допускал позиционные ошибки.

Плюс очень кстати для «Локо» пришёлся выкуп Соломона Кверквелии. В стартовых матчах сезона грузин и здорово начинает атаки, и подчищает за товарищами по обороне – идеальный кандидат для игры в три центральных. Интересно, что сейчас чувствует Курбан Бердыев, которому как раз не хватает защитника типажа Сесара Наваса (а Кверквелия именно такой защитник). Когда в оборону вернётся ещё и Чорлука, она может стать настоящим бетоном.

Чтобы понять, что значит для «железнодорожников» потеря Ари, вспомните «Локо» Черевченко с Ньяссом и без.

Единственное, что вызывает опасения за путь движения такого «Локомотива» – травма Ари. Чтобы понять, что значит для «железнодорожников» потеря такого нападающего, вспомните «Локо» Черевченко с Ньяссом и без. Такой команде нужен быстрый результативный форвард, умеющий цепляться за мяч. Так что теперь планка результатов сезона во многом зависит от работы трансферного отдела красно-зелёных. Если попасть с нападающим, эта команда может претендовать на очень многое.

Она сёминская. Она – чемпион по голам из ничего.