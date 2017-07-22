«Куда Бердыев – туда и я». Ученики Бекиевича против Бекиевича

Шутка про то, что половина «Ростова» перешла в «Зенит», а другая половина – в «Рубин», отчасти выглядит правдивой: в Санкт-Петербурге новый проект Курбана Бердыева будет испытан командой, за которую выступают игроки его предыдущего проекта. Их шестеро. Правда, в стартовом составе против «Рубина» наверняка выйдет всего один, взятый Бердыевым в аренду зимой 2015-го. Остальные, вероятно, начнут матч на скамейке, но от этого противостояние не становится менее интересным.

Полгода совместной работы Дзюбы с Курбаном Бердыевым получились скомканными, в чём признавался сам нападающий: «Он не очень любит арендованных футболистов и тех людей, которые не проходят с ним предсезонку. В первый же день он дал мне чумовой тест. 13-минутный челночный бег. Хотел проверить, видимо, думал, что я этот тест завалю. Он реально относился ко мне как к временному человеку. Может, думал, что я пришёл отбывать номер, что тут транзитом и буду беречь себя перед «Зенитом», чтобы, не дай бог, травму не получить».

В «Ростове» Дзюба играл так, будто действительно себя берёг. Курбан Бердыев в 13 турах лишь пять раз доверял Артёму место в стартовом составе, а сам Дзюба был не слишком активен и забил всего один мяч. «Уралу». После подарка защитника. Кто же знал, что Дзюба после такого станет одним из лидеров «Зенита»?..

В Ростов-на-Дону Терентьев приехал как защитник без толковой школы Премьер-Лиги – за «Томь» в РФПЛ он сыграл всего один матч. Однако Курбан Бердыев превратил обычного флангового защитника для ротации в игрока, умеющего и подать, и сместиться в центр, и прикрыть оба фланга. «Бердыев перевернул мой взгляд на футбол. Заново всему научил», – признавался Терентьев. Но вряд ли он сможет сыграть против учителя – в нынешнем «Зените» Денис, даже несмотря на свой прогресс, не видится основным защитником.

Терентьев: увидел Нобоа в офисе «Зенита» и сразу всё понял Денис Терентьев – о переходе в «Зенит», работе со Спаллетти и внезапной встрече с Нобоа.

Ещё один игрок, которого вылепил Курбан Бердыев. И тот, кто с 99-процентной гарантией не сыграет с «Рубином». Бердыев вытащил Новосельцева из только поднявшегося в Премьер-Лигу «Торпедо», увидел в нём потенциал левого центрального защитника для схемы 3-5-2 и активно наигрывал Новосельцева в новой роли. Плоды появились быстро – Фабио Капелло вызвал Новосельцева в сборную России уже после первых двух матчей за «Ростов», когда хвалить донскую команду не было мейнстримом.

Как показало дальнейшее развитие событий, Новосельцев был идеальным игроком в системе Бердыева, но средним – вне её. В «Зените» Мирча Луческу попробовал его и центральным защитником, и даже правым, однако своей игрой Новосельцев не убеждал в том, что он нужен. Ходят слухи, что скоро Иван вернётся в «Ростов», только уже к другому специалисту – Леониду Кучуку.

Новосельцев был идеальным игроком в системе Бердыева, но средним – вне её.

Нобоа расстался с Курбаном Бердыевым уже во второй раз в карьере, однако как тренера эквадорец его невероятно ценит. «Если Бердыев ушёл из «Ростова», значит, и я не останусь в команде», – говорил Кристиан в июне, когда стало известно об уходе Курбана Бекиевича. Более того, Бердыев хотел видеть Нобоа и в новом «Рубине», но не стал бороться за эквадорца, когда узнал, что Крис уже договорился с «Зенитом».

В «Ростов» Нобоа тоже приходил под Бердыева, о чём открыто говорил в ряде интервью. После полугода в греческом ПАОКе, под крылом ростовского бизнесмена Ивана Саввиди, Нобоа согласился на предложение тренера и стал в «Ростове» системообразующим игроком. В «Зените» аппетиты придётся поумерить: там ключевой футболист команды – Леандро Паредес.

Не за Бердыевым, а к Манчини! Нобоа перешёл в «Зенит» Кристиана Нобоа ждали вместе с Курбаном Бердыевым в казанском «Рубине», но эквадорский полузащитник подписал контракт с «Зенитом».

Из «Урала» Ерохин переходил к Бердыеву как центральный полузащитник с уклоном на атаку, у Курбана Бекиевича – часто становился третьим нападающим, оказываясь на одной линии с Полозом и Азмуном. Поначалу Ерохина видели резервистом, но многое изменила игра с нынешним клубом Александра, с «Зенитом»: там хавбек чуть не прошил сетку ворот Лодыгина ударом с острейшего угла. «Ростов» выиграл 3:0, практически обеспечил себе место в Лиге чемпионов, а сам Ерохин зарезервировал за собой место в основном составе, достававшееся Гуэлору Канга.

«Когда Бекиевич видит, что нужно с кого строго спросить, он это сделает. Дисциплина для него – на первом месте», – рассказывал Ерохин о своём наставнике, у которого играл в Лиге чемпионов с «Баварией», а потом с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Повышение было неизбежным, Ерохина, как и Полоза, звал за собой Курбан Бердыев, но «Зенит» перебил предложение «Рубина». Сейчас кажется, что это было зря: в стартовом матче за «Зенит» Манчини поставил Ерохина очень глубоко и на непривычной позиции Александр в первом тайме был худшим.

Полоз, в отличие от многих героев текста, появился в «Ростове» ещё до Бердыева, а при Миодраге Божовиче даже выдавал неплохие яркие отрезки, но именно Бердыев раскрыл талант Полоза максимально широко. В схеме 3-5-2 Полоз стал оттянутым форвардом, постоянно смещающимся на фланги, в глубину – туда, куда полузащита «Ростова» регулярно доставляла мяч. У Бердыева Дмитрий стал главным по нахождению и заполнению свободных зон, пожалуй, никто из российских игроков не может делать это лучше. Даже Станислав Черчесов в сборной России эксплуатировал это умение Полоза.

У Бердыева Полоз стал главным по нахождению и заполнению свободных зон, пожалуй, никто из российских игроков не может делать это лучше.

Во многом из-за того, что качества Дмитрия Полоза помогают закрепиться в любой команде, а не только в тактической схеме «Ростова» Бердыева, перспективы нападающего видятся очень хорошими. Даже несмотря на то что официальный дебют Полоза за «Зенит» пока откладывается.