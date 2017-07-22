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Антон Шунин
Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Шунин: Глушак верно сказал — футбол футболом, а друзья по жизни остаются!

Капитан «Динамо» — о дерби со «Спартаком», целях на сезон и дружбе с братьями Комбаровыми.
22 июля 2017, суббота. 16:00. Футбол

Зимой капитан «Динамо» Антон Шунин давал корреспонденту «Чемпионата» большое интервью — о детстве в динамовской школе, вылете в ФНЛ и знаменитой драке его отца с фанатами «Спартака». «У меня есть только одна цель — выйти в РФПЛ. Не хочу видеть «Динамо» в ФНЛ, нужно ставить самые высокие задачи», — говорил тогда капитан.

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После первого матча и возвращения в РФПЛ Шунин рассказал «Чемпионату» об эмоциях во время дерби, новичках «Динамо» и целях команды на этот сезон.

«Спартак» устал после Суперкубка? Им нужно привыкать»

— Первый матч «Динамо» после возвращения в РФПЛ — и сразу дерби со «Спартаком». Как отреагировали, когда узнали, что в первом туре сыграете с чемпионом?
— Эмоции были положительными. Понимал, что на дерби соберётся полный стадион. Мы очень соскучились по Премьер-Лиге. Пока играли в ФНЛ, думали только об одном — поскорее бы вернуться, начать новый чемпионат. Первый матч получился зрелищным, интересным. Испытал непередаваемые эмоции. Хорошо, что мы переломили ход матча: проигрывали 0:2, не опустили руки и всё-таки сравняли счёт. Наверное, такого поворота событий ожидали немногие.

— Всем запомнился этот камбэк, но всё-таки в начале матча «Динамо» выглядело неубедительно.
— Действительно, скорости в ФНЛ и Премьер-Лиге отличаются, к тому же мы играли с чемпионом страны. Не сказал бы, что мы растерялись. Просто нужно было войти в игру. На первых минутах что-то получалось — был хороший момент у Ионова, но потом был провальный отрезок, мы пропустили два мяча. К тому же так часто бывает, что после пропущенного мяча команде нужно какое-то время, чтобы собраться. Мы не успели и выдохнуть, как тут же получили второй.

— Какая атмосфера была в раздевалке?
— Никаких лишних эмоций, всё спокойно. Тренер указал на наши ошибки, сказал, что нужно поменять, чтобы во втором тайме сразу забить быстрый гол. Когда отыгрываешь один мяч, начинается совершенно другой футбол — соперник нервничает.

— До последнего верили, что сможете сравнять счёт?
— Да, ведь игра во втором тайме у нас получалась, «Спартак» отошёл на свою половину поля, играл на контратаках. Нам пришлось раскрываться, бежать вперёд. У нас появились моменты, а у моих ворот соперники почти не бывали во втором тайме. Верили до последнего, что всё-таки будет возможность забить второй гол. Так и получилось. Было бы время, может, создали бы ещё больше моментов…

— После матча игроки «Спартака» жаловались, что динамовцы были просто свежее.
— Мне сложно говорить за «Спартак». Конечно, отыграли 120 минут в Суперкубке. Но им ещё предстоит играть в Лиге чемпионов и в Кубке — на три фронта. Что ж, им нужно привыкать.

— Этот камбэк — заявка на то, что «Динамо» останется в РФПЛ?
— Не хочется делать никаких громких заявлений после одной игры. От матча к матчу будем играть на победу, стараться выигрывать. Надеюсь, что это не последняя яркая игра в чемпионате. Верю, что впереди будут хорошие матчи и, главное, победы!

— Каким местом по итогам сезона вы будете довольны?
— Мы думаем только о предстоящей игре. Определённой планки нет. Хочется всегда выигрывать, всегда побеждать – у «Динамо» не может быть других амбиций. Кстати, перед началом сезона руководство сказало, что сейчас все санкции с клуба сняты. То есть если нам удастся попасть в еврокубки, то сможем в них участвовать. Мы сделаем всё, чтобы занять место как можно выше.

— Как изменилось «Динамо» после сезона в ФНЛ?
— У нас сплочённый коллектив — это самое главное. После вылета команда окрепла, стало дружнее и мощнее. ФНЛ нас закалила. Было много побед, много непростых матчей. Всё это время мы были все вместе и вышли из непростой ситуации достойно. Надеюсь, что будем выступать успешно и в РФПЛ.

— Как в команду влились новички — Шуньич, Соу, Вандерсон?
— Коллектив принял их отлично. Ребятам комфортно в «Динамо», они улыбаются каждый день. Думаю, что им нравится наша команда. К тому же к нам вернулся Лёша Ионов, но его мы все уже знаем. Очень важно, что все они дебютировали в матче со «Спартаком» и смогли помочь команде.

«На рыбалке с Глушаком и Комбаровыми меня называли «Гринписом»

— Как оцените действия болельщиков на трибунах во время дерби?
— Мы были полностью сосредоточены только на игре. «Динамо» — «Спартак» – это принципиальное дерби. Понятно, что во время таких матчей эмоции всегда зашкаливают. Но такие истории — стычки, потасовки, оскорбления — отвлекают болельщиков от того, чтобы просто наслаждаться футболом и поддерживать свою команду. Хотя матч получился захватывающим, теперь все обсуждают не игру, а действия отдельных болельщиков. Хочется, чтобы на первом месте всегда оставался футбол.

— Зимой в интервью «Чемпионату» вы рассказывали, как чуть не попали под горячую руку болельщиков «Спартака». На этот раз всё было в порядке?
— Всё было хорошо. Хотя на этот раз я снова припарковал машину рядом с болельщиками «Спартака». Но проблем не было.

— После матча вы отдыхали с Комбаровыми, Ещенко и Глушаковым.
— Глушак правильно сказал: «Футбол футболом, а друзья по жизни остаются!». Я из «Динамо», Кирилл из «Арсенала», а Дима, Денис и Андрей — спартаковцы. Редкий случай, когда друзья из трёх команд смогли собраться вместе. Взяли семьи, детей, поехали на рыбалку — время провели замечательно. Ничего лишнего себе не позволяли. (Смеётся.)

— Кто ушёл с самым большим уловом?
— На самом деле я вообще не рыбак. Вот и сейчас приехал, но не стал ловить рыбу. Честно говоря, мне её жаль. Меня все назвали «Гринписом», потому что я любую пойманную рыбу предлагал отпустить обратно. Хотя мне потом объяснили, что её нельзя отпускать — умрёт от полученных ран. А у ребят был солидный улов. Дима поймал «трофейную» рыбу килограммов в шесть.

— Футболисты из «Спартака» не травили вас после дерби?
— На самом деле, когда собираемся с ребятами, стараемся не говорить о футболе вообще. Когда начинается чемпионат, и так в голове 24 часа в сутки — футбол. Так что старались отдыхать и говорить о жизни.

— В следующем туре сыграете с «Уралом».
— После матча со «Спартаком» у нас была одна тренировка и немного времени на восстановление, потом мы начали готовиться к «Уралу». Это хорошо организованная команда, всегда играет с большой самоотдачей. Перед матчем ещё предстоит теория с тренерским штабом — расскажут нам об «Урале» всё, что нужно.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва ФК Спартак Антон Шунин Денис Глушаков
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