Как играет соперник ЦСКА в Лиге чемпионов

Состав и стиль игры

Испанский тренер АЕК Маноло Хименес, как и многие испанцы, делает серьёзную ставку на контроль мяча. Афиняне – четвёртая команда Суперлиги по владению (55%), однако с приходом Хименеса на тренерский пост АЕК сильно прибавил в контроле мяча, а в майском матче плей-офф с ПАОК даже доводил владение до 65%. Расстановка игроков на поле – излюбленная для команд, обожающих катать мяч: 4-2-3-1 или 4-3-3, с ярко выраженной «десяткой» Манталосом. При начале атак АЕК перестраивается и в числовом варианте выстраивается как 2-4-1-3: крайние защитники поднимаются на одну линию к двум центрхавам, выше караулит каналы Манталос, на передней линии перемещаются оба инсайда и форвард. При подачах в штрафную инсайды тоже борются за верховые мячи, а для большей эффективности Хименес даже подвинул на фланг Бакасетаса, номинального нападающего.

АЕК, но не тот. Главное о соперниках ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара» В Лиге чемпионов ЦСКА достался греческий АЕК, в Лиге Европы «Зениту» и «Краснодару» достались участники ранней стадии квалификации.

Центр поля – самая укомплектованная зона АЕК: под нападающим в схеме 4-2-3-1 располагается Петрос Манталос, главная звезда афинян, а ниже есть выбор между Симоэшем, Йоханссоном, Айдаревичем и молодым Галанопулосом. Каждый из них – хавбек формата box-to-box, умеющий и качественно играть в отборе, и начинать атаки. После покупки Арнора Траустасона, забивавшего за Исландию Австрии на Евро, у АЕК укомплектованы и фланги – на две позиции у Хименеса есть Христодулопулос, Траустасон, аргентинец Патито и Бакасетас. Проблемные в плане подбора кадров зоны – центр защиты (нет оптимального напарника Чигринского) и нападение (нет ни одного забивного игрока).

Из всех греческих грандов АЕК больше всех любит начинать атаки длинными передачами – в среднем 50 за матч (у «Панатинаикоса» – 41, у «Олимпиакоса» – 42). Более того, Дмитрий Чигринский, защищающий цвета АЕК, – лучший защитник Суперлиги по точности длинных передач (69,01%). Его главный и любимый способ доставки мяча вперёд в греческой команде – дождаться, пока крайний защитник сделает забегание, и кинуть ему передачу на ход.

Крайние защитники – одни из самых нацеленных на атаку в АЕК. Основные защитники афинян, Дидак Вила и Родриго Гало, по итогам минувшего сезона Суперлиги попали в тройку самых пасующих защитников (1424 паса у Вилы, 1276 — у Гало). Оба как раз отлично чувствуют момент для рывков под передачу из глубины и могут как навесить в штрафную, так и завершить атаку ударом. За календарный год Дидак Вила настрелял «2 + 4» по системе «гол + пас» – Марио Фернандесу нужно быть с испанцем максимально осторожным.

Три самых важных игрока

Дмитрий Чигринский. В АЕК украинец играет всего год, но уже стал ключевым защитником команды (конечно, когда не травмирован, а ломается Чигринский часто). Переход из обороны в атаку часто завязан на нём: Чигринский – лучший защитник афинян по игре в пас, он здорово видит поле и снабжает мячами и забегающих фланговых игроков, и центральных хавбеков, не сбиваясь на постоянные выносы. Если бы по чемпионату Греции считали Packing, Чигринский был бы лучшим в команде.

Якоб Йоханссон. Удивительно, что единственная команда, проявлявшая предметный интерес к Йоханссону за лето – загребское «Динамо»: такой опорный хавбек пригодился бы и в топ-5. В Афинах Якоб отыграл 33 матча за греческий сезон, больше кого-либо из АЕК, настрогал дикие 4,8 перехвата за игру, добавил 2,1 удачных отборов за матч и взял большую созидательную нагрузку в центре поля – чаще него (49,1 паса за игру) в АЕК пасуют только два других опорника, Симоэш и Айдаревич. Йоханссон – качественный центральный хавбек, одинаково хорошо умеющий разрушать и созидать, что уже оценил Маноло Хименес. Инсайды из Афин сообщали, что перед матчами прошлого сезона с «Олимпиакосом» испанец рассматривал схему 3-5-2, в которой самым центральным защитником был бы как раз отлично читающий игру Йоханссон.

Петрос Манталос. За лето атака АЕК сильно оскудела, потеряв обоих качественных нападающих. Арендованный у «Лас-Пальмас» Серхио Араухо, рисовавший сердце у эмблемы АЕК и со слезами праздновавший голы, вернулся домой. Кончился контракт Томаша Пекхарта, полезного на «втором этаже». Так что из качественных креативных игроков остался только Манталос, капитан афинской команды, горячий и буйный (в сентябре вступил в драку с защитником Родриго Гало и получил перелом носа). Манталос – главный у АЕК по стандартам, обладает качественной подачей, способен вырезать пас на любое расстояние: одну из голевых передач по весне выдал от центральной линии. В 2017 году Манталос поучаствовал в 20 результативных атаках афинян – ни один игрок АЕК не вкладывается так в успехи команды.

В Греции муссируют слухи о скором переезде Манталоса в один из испанских клубов, а АЕК уже выставил невысокий ценник – 5 млн евро. Так что для Петроса матчи с ЦСКА – особенные ещё и потому, что это его витрина.

Стандарты

ЦСКА стоит быть аккуратным со стандартами греков. У Маноло Хименеса есть Петрос Манталос, а у него достаточно оригинальных идей с розыгрышами. Например, такая.

Есть у афинян и второй качественный исполнитель стандартов — Рональд Варгас, тоже успевший сделать три ассиста со штрафных-угловых. В календарном году, благодаря Манталосу и Варгасу, АЕК забил 13 мячей со стандартов, причём три – следствие игры вторым темпом, на подборе после выноса. Выигрывая бесхозный матч, афиняне стремятся доводить его до игрока, делавшего первую подачу. Так снабжали мячом и Варгаса, и Манталоса.

Слабые места

1. АЕК достойно переходит из обороны в атаку, используя первый пас Чигринского или своих опорных хавбеков, однако второй центральный защитник часто слабоват в пасовой игре – на это нужно давить. Ни Лампропулос, ни Враньеш, ни подписанный летом экс-«армеец» Урош Чосич не сильны в начале атак, предпочитая или переложить ответственность на Чигринского, или беспорядочно выбить его подальше. Даже в контрольном матче с «Хапоэлем Бней-Сахнин» была заметна боязнь Чосича начинать атаки, а в Лиге чемпионов она может удвоиться. Это важный штришок для ЦСКА – если прессинговать Чигринского, первый пас ляжет на плечи Чосича, из-за чего атаки афинян будут разбиваться уже в зародыше.

2. Встречая атаки соперника на своей трети, АЕК слишком вжимается в центральную зону. Таким образом снижается вероятность опасной атаки через центр, однако грамотный соперник способен обострить одной диагональю на фланг – крайние игроки афинян тоже предпочитают насыщать центр, а не контролировать свою зону. АЕК ловили на этом даже в чемпионате Греции: в моменте на скриншоте ниже Бакасетас (№28) поборолся и сместился в центральную зону, насыщать её же бросился Бакакис (№27), из-за чего игрок ПАОК Леовац остался в одиночестве, неконтролируемый футболистами АЕК – никто не обращает на него внимание.

В последние годы тренеры борются с такими моментами, насыщая линию обороны – крайний хавбек садится пятым в линию, а крайний защитник уходит в полуфланг, контролируя самую уязвимую в современном футболе зону и потенциальный взлом обороны через центр. Но атакующие игроки у Хименеса защищались некачественно. Христодулопулос, Патито, Бакасетас допускали позиционные ошибки и не садятся глубже при необходимости, а игравшие впереди Манталос и Араухо вообще были избавлены от оборонительной работы. В этом шанс ЦСКА: сразу два игрока, отдыхающие без мяча – слишком большая роскошь для современного футбола.

3. Если переход из обороны в атаку у АЕК неплохо отлажен, то при переходе из атаки в оборону, особенно после ошибок в контрпрессинге, афиняне оказываются очень уязвимыми. Ошибки становятся заметными, когда крайние защитники, обычно Дидак и Гало, поднимаются высоко и теряют мяч. Вот типичный момент для греческого вице-чемпиона: Дидак перехватил передачу из глубины, пошёл в обводку, но потерял мяч и открыл свою зону.

Что в таком моменте сделала бы более качественно прессингующая команда? Например, «Спартак»? Вероятно, опорный хавбек, находящийся близко к мячу, бросился бы в отбор на игрока, получающего передачу в свободную зону, а оставшиеся сзади три защитника резко поджали бы потенциальных адресатов из «Панатинаикоса».

Что делает АЕК:

Опорный хавбек (в данном моменте Айдаревич) очень пассивно действует в отборе, даже не переключаясь на другую скорость бега, центральный защитник не бросается на Зеку, получающего мяч, из-за чего АЕК получает атаку 3v3, а Зека – полную свободу. И будь на его месте более умный игрок, он обязательно увенчал бы момент предголевым пасом за спину тому самому защитнику, который не поджал его сразу после потери.

Если учесть то, что ЦСКА Гончаренко – одна из лучших команд Премьер-Лиги, если не лучшая, в переходных фазах, соперник с такими проблемами при перестроении на защиту кажется удобным.

4. У АЕК серьёзная проблема с нападающими. Ушедшие Пекхарт и Араухо забивали немного, 14 мячей на двоих в Суперлиге, но приносили пользу команде своей игрой в глубине (Араухо) и умением выигрывать «воздух» (Пекхарт). Без них придётся туго. Купленный летом Якумакис, активно используемый Маноло Хименесом на сборах, по фактуре напоминает Пекхарта, но выглядит более зависимым от команды и плохо дружит с техникой. Знакомый нам по «Кубани» и «Анжи» Угу Алмейда – уже давно очень средний нападающий без ярких качеств. Бакасетаса Маноло Хименес видит вингером. Арендованный у «Лас-Пальмаса» Марко Ливайя тоже много никогда не забивал. Так что линия атаки у АЕК за лето серьёзно ослабла, и опасаться нападающих афинян не стоит, чего не скажешь о качественной полузащите.

Алмейда: против нас не сыграют Ерёменко и Тошич? Отлично! ЦСКА в Лиге чемпионов сыграет с греческим АЕК. Нападающий Угу Алмейда – о том, как уже забивал «армейцам» и планирует это сделать вновь.

Вывод

Стилистически АЕК – довольно удобная команда для ЦСКА. Греки любят владеть мячом, но не всегда понимают, как довести его до штрафной. Активно бьют по чужим воротам, но теперь остались без нападающих, способных воплощать моменты в голы. Используют контрпрессинг, но получают проблемы из-за его недостаточной плотности. «Армейцы» лучше готовы тактически, что вкупе с качеством состава должно решить исход пары в пользу ЦСКА. Единственный фактор, способный изменить диспозицию пары – атмосфера афинского стадиона «Спирос Луис», греческое оголтелое боление и оголённый нерв. Греческие клубы, тем более набитые балканскими и южноамериканскими игроками, очень зависят от настроения, так что от фанатов будет зависеть чуть больше, чем в среднестатистическом матче РФПЛ или еврокубков.

В материале использованы данные Wyscout.

Ещё о футбольной тактике:

Кучук отказался от наследия Бердыева. 7 тактических тезисов тура Обновлённая схема «Ростова», мастерство Леандро Паредеса, проблемы «Зенита» – в тактическом разборе стартового тура Премьер-Лиги.