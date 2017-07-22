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«Зенит» – «Рубин» – 2:1. 22 июля 2017 года. Обзор матча
Текст: Сергей Титов
Фото: «Зенит» – «Рубин» – 2:1

Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини в матче с «Рубином»

Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева.
22 июля 2017, суббота. 19:45. Футбол

Флэш-интервью тренеров перед матчами обычно превращается в пустой минутный парад банальностей. Но из уст Курбана Бердыева, тренера закрытого, даже банальные слова звучат как открытый план на игру: «За счёт чего можно обыгрывать «Зенит»? Организацией. У Манчини не было столько времени, сколько он хотел, для построения обороны и атаки. Есть шероховатости, которые мы постараемся использовать». На языке Бердыева – прямое утверждение, что «Рубин» знает план на игру и постарается его использовать.

Шероховатости «Зенита» не будут исправлены ещё несколько недель, так что для очной встречи Бердыева с Манчини, которого Курбан Бекиевич очень ценит, выдалось самое подходящее время. Матч «Зенита» в Хабаровске был для Бердыева отличным лекарством после поражения от «Краснодара»: на Дальнем Востоке «Зенит» не знал, как взломать массированную оборону, и сбился на многочисленные дальние удары. Из 14 ударов 11 было нанесено из-за штрафной, один, от Далера Кузяева, в конце концов стал голевым, но дальние удары, как доказано различными моделями обсчёта опасности ударов по воротам, не так эффективны, как попытки забить из штрафной площади. Таких попыток у «Зенита» было всего три.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
22 июля 2017, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 1
Рубин
Казань
0:1 – Жемалетдинов – 45+1, 1:1 – Дриусси – 51, 2:1 – Дриусси – 90+1

Хитрый лис Бердыев знал, в чём беда «Зенита», и максимально осложнил петербуржцам условия. В центре поля появились сразу два классических опорника — Сонг и М’Вила, а рядом с ними – перелепленный из глубинного плеймейкера в опорника Оздоев. Фланги же были насыщены традиционными связками в схеме 3-5-2 – Кузьмина при случае страховал Гранат, а НабиуллинаКудряшов. «Зениту», снова вышедшему с тактикой 4-4-2, такой план соперника оказался жутко неудобным. Не помогли даже замены в старте: Дриусси много смещался в глубину, но в чужой штрафной до 51-й минуты ни разу не коснулся мяча, а Кузяев, несмотря на пару моментов, где Далер здорово тащил мяч, никогда не занимался продвижением мяча в штрафную на уровне Паредеса.

Так что сценарий первого тайма был предсказуем. «Зенит» владел мячом 79% игрового времени, но ушёл на перерыв, проигрывая — 0:1. «Рубин» заставил подопечных Роберто Манчини так играть – качественно двигал два оборонительных блока, сбивал скорость атак «Зенита», очень быстро переходил из атаки назад, перекрывал все пути в штрафную. Из-за такого футбола Дзюба, Дриусси и Кокорин превратились в невидимок, а единственный момент был создан, когда «Рубин» как раз дал сине-бело-голубым включить скорость. Шатов на левом фланге обыграл Граната, получил свободное пространство и сделал пас вразрез на Кокорина, но Рыжиков оказался первым на мяче.

«Рубин» же воплотил в гол первый и редкий момент в матче. Вынос Рыжикова, борьба Канунникова с опорником, рывок Жемалетдинова в коридор между Нету и Кришито, удар в ближний – вынимай. Кровожадности «Рубина» позавидовал бы даже бердыевский «Ростов».

Во втором тайме «Зенит» не изменил своему плану, пытаясь взломать штрафную «Рубина» в позиционной атаке, и стал чаще нагружать Рыжикова подачами. Вдобавок к Дзюбе и Дриусси в борьбе за воздух присоединился Кокорин, регулярно смещавшийся с фланга в центр. На 51-й минуте это сработало: Кокорин после подачи с левого края скинул мяч на дальний угол вратарской, Гранат засмотрелся на мяч и отпустил Дриусси, а аргентинец сделал первое касание в штрафной за матч – для гола хватило.

Весь дальнейший второй тайм, несмотря на изменение счёта, продолжился в том же ключе. При этом «Зенит» сделал ставку уже не на подачи, а на попытку разорвать казанскую защиту низом: доказательство – замена высокорослого Дзюбы на Жулиано. Но ближе всего к голу до последних минут были не атаки с передачами в штрафную, съедаемыми защитой «Рубина», а шальной дальний удар Кокорина. Мяч шарахнулся в перекладину, непредсказуемо вильнув по дороге. Казанцы ответили свежим атакующим дуэтом Азмун – Карадениз: иранец потащил мяч в контратаке и кинул его в свободный коридор, а Гёкдениз простил «Зенит», не сумев пробить с убойной позиции.

К финальному свистку «Рубин» подустал (у Кудряшова сводило ноги), и усталость сыграла «Зениту», с двумя свежими полузащитниками, на руку. Жулиано и Полоз добавили движения перед чужими воротами, но гол всё равно забил аргентинский новичок Дриусси, замкнув подачу Кришито с фланга. Опередил Дриусси как раз Кудряшова, и, как ни странно, это было его третье касание в штрафной за матч. Цифра объясняет, кто приехал в наш чемпионат: безжалостный киллер, воплотивший два опасных удара в дубль.

Роберто Манчини, даже несмотря на добытые три очка, матч с «Рубином» очень полезен с точки зрения сделанных ошибок. Теперь итальянец окончательно убедился, что тактическая подготовка в Премьер-Лиге значительно выше нуля. Две команды подряд создали серьёзные проблемы «Зениту», забаррикадировавшись перед своей штрафной и подлавливая петербуржцев на контратаках. «Зенит» же при таком грамотном плане соперника продолжал гнуть свою линию, не отступая от заданного плана. Пожалуй, это заметка на полях для будущих матчей: против таких соперников, как «Рубин», «Зениту» Манчини стоит быть более хитрым и гибким.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Рубин
Новости. Футбол
22 июля 2017, суббота
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