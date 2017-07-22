Манчини: Дзюбе, как и остальным игрокам «Зенита», нужно прибавлять

Бердыев заявил, что в ближайшее время «Рубин» заиграет, как он хочет, а Манчини отметил, что Дзюба ещё не раскрылся на сто процентов.

«Зенит» победил «Рубин» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1.



Сине-бело-голубые провели первую игру на новом стадионе под руководством итальянца Роберто Манчини. Аргентинец Себастьян Дриусси сделал дубль в ворота команды Бердыева, у «Рубина» отличился Рифат Жемалетдинов.

Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини в матче с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева.

«Нужно ещё немного времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как я хочу»

Первым на послематчевой пресс-конференции появился тренер гостей. Курбан Бердыев, по традиции, был немногословен и неохотно отвечал на вопросы петербуржских журналистов.



— В обороне, по сравнению с прошлым матчем, есть улучшения, — начал Бердыев. — Есть проблемы с позиционной атакой. Потихоньку движемся дальше. Всё будет нормально. Не хватило внимательности на последних минутах.

— После 83-й минуты, когда Оздоев и Карадениз не реализовали свои моменты, не было ощущения, что всё закончится так, как и получилось в итоге?

— Нет, но была боязнь потери концентрации на последних минутах. Это и произошло.



— В «Зените» сейчас выступают футболисты, которых вы тренировали. Почему им не удаётся проявить себя в Петербурге?

— Это вопрос, скорее, к тренерам «Зенита».



— Почему сегодня у «Рубина» было всего два легионера на поле?

— Играет тот, кто предпочтительнее выглядит.



— Сколько нужно ещё времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как вы хотите?

— На это нужно ещё немного времени. Всё будет в ближайшее время.



— Вопрос по Максиму Канунникову и его возможному трансферу — к вам или к менеджменту казанского клуба?

— Я вообще не в курсе, что вы хотите спросить.

«Куда Бердыев – туда и я». Ученики Бекиевича против Бекиевича Курбан Бердыев едет в гости к шестерым игрокам, раскрывшимся в его «Ростове».

«Дзюба, как и другие игроки, не на сто процентов раскрылись»

Следом показался Роберто Манчини. Итальянский наставник «Зенита» был в отличном настроении.



— Роберто, что вы сказали в раздевалке после первого тайма, что футболисты «Зенита» понеслись вперёд после перерыва?

— В первом тайме мы очень медленно двигались, в перерыве сказал своим ребятам ускориться. При том, как защищается «Рубин», необходимо играть быстро. Это я и сказал в перерыве.

— Выпустили Дриусси, потому что знали, что он забьёт? Неделю назад вы так говорили о Кузяеве?

— Да, знал, что Дриусси забьёт целых два гола.



— Что скажите о новом стадионе «Зенита»? Многие говорили, что душно, да и крыша протекает.

— Новый стадион невероятно красивый, у меня никаких претензий. Единственное, его надо заполнять нашими болельщиками. Сегодня, если не ошибаюсь, было порядка 40 тысяч. Но нужно, чтобы всегда были аншлаги, тогда мы будем выигрывать.

Прощайте, скандалы? Что ждёт «Санкт-Петербург» под управлением «Зенита» Арена со скандальной славой со временем полностью перейдёт под управление «Зенита». Сегодня клуб сыграет там первый домашний матч сезона.

— «Спартак» в прошлом году много матчей вырвал в концовках. Фортуна – древнеримская богиня, которую итальянцы привозят в Россию?

— Как говорил Наполеон, каждый нуждается в фортуне. Мы сыграли хорошо и заслужили сегодня победу.

— Готов ли «Зенит» к еврокубкам и с чем связана рокировка матчей?

— Мы должны выработать менталитет победителя и выигрывать каждую игру. Мы готовы играть на выезде и побеждать вне зависимости от чего-либо.



— Нету допустил две ошибки, также у него были проблемы в конце матча. Клуб ищет усиление в центре защиты?

— Трансферный рынок ещё открыт, мы ищем усиление в центральной зоне защиты. Сегодня сыграли Иванович и Нету, мы выиграли, но продолжаем искать усиление на эту позицию.



— После матча в Хабаровске стало очевидно, что Дзюба не вписывается в вашу схему. Планируете использовать его так же активно, как это делал прошлый тренер?

— Дзюба, как и все другие игроки, ещё не на сто процентов раскрылся. Ему, как и остальным, нужно улучшать свою игру.