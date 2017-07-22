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Роберто Манчини
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: РИА «Новости»

Манчини: Дзюбе, как и остальным игрокам «Зенита», нужно прибавлять

Бердыев заявил, что в ближайшее время «Рубин» заиграет, как он хочет, а Манчини отметил, что Дзюба ещё не раскрылся на сто процентов.
22 июля 2017, суббота. 21:15. Футбол
Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
22 июля 2017, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 1
Рубин
Казань
0:1 – Жемалетдинов – 45+1, 1:1 – Дриусси – 51, 2:1 – Дриусси – 90+1

«Зенит» победил «Рубин» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1.

Сине-бело-голубые провели первую игру на новом стадионе под руководством итальянца Роберто Манчини. Аргентинец Себастьян Дриусси сделал дубль в ворота команды Бердыева, у «Рубина» отличился Рифат Жемалетдинов.

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«Нужно ещё немного времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как я хочу»

Первым на послематчевой пресс-конференции появился тренер гостей. Курбан Бердыев, по традиции, был немногословен и неохотно отвечал на вопросы петербуржских журналистов.

— В обороне, по сравнению с прошлым матчем, есть улучшения, — начал Бердыев. — Есть проблемы с позиционной атакой. Потихоньку движемся дальше. Всё будет нормально. Не хватило внимательности на последних минутах.

— После 83-й минуты, когда Оздоев и Карадениз не реализовали свои моменты, не было ощущения, что всё закончится так, как и получилось в итоге?
— Нет, но была боязнь потери концентрации на последних минутах. Это и произошло.

— В «Зените» сейчас выступают футболисты, которых вы тренировали. Почему им не удаётся проявить себя в Петербурге?
— Это вопрос, скорее, к тренерам «Зенита».

— Почему сегодня у «Рубина» было всего два легионера на поле?
— Играет тот, кто предпочтительнее выглядит.

— Сколько нужно ещё времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как вы хотите?
— На это нужно ещё немного времени. Всё будет в ближайшее время.

— Вопрос по Максиму Канунникову и его возможному трансферу — к вам или к менеджменту казанского клуба?
— Я вообще не в курсе, что вы хотите спросить.

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«Дзюба, как и другие игроки, не на сто процентов раскрылись»

Следом показался Роберто Манчини. Итальянский наставник «Зенита» был в отличном настроении.

— Роберто, что вы сказали в раздевалке после первого тайма, что футболисты «Зенита» понеслись вперёд после перерыва?
— В первом тайме мы очень медленно двигались, в перерыве сказал своим ребятам ускориться. При том, как защищается «Рубин», необходимо играть быстро. Это я и сказал в перерыве.

— Выпустили Дриусси, потому что знали, что он забьёт? Неделю назад вы так говорили о Кузяеве?
— Да, знал, что Дриусси забьёт целых два гола.

— Что скажите о новом стадионе «Зенита»? Многие говорили, что душно, да и крыша протекает.
— Новый стадион невероятно красивый, у меня никаких претензий. Единственное, его надо заполнять нашими болельщиками. Сегодня, если не ошибаюсь, было порядка 40 тысяч. Но нужно, чтобы всегда были аншлаги, тогда мы будем выигрывать.

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— «Спартак» в прошлом году много матчей вырвал в концовках. Фортуна – древнеримская богиня, которую итальянцы привозят в Россию?
— Как говорил Наполеон, каждый нуждается в фортуне. Мы сыграли хорошо и заслужили сегодня победу.

— Готов ли «Зенит» к еврокубкам и с чем связана рокировка матчей?
— Мы должны выработать менталитет победителя и выигрывать каждую игру. Мы готовы играть на выезде и побеждать вне зависимости от чего-либо.

— Нету допустил две ошибки, также у него были проблемы в конце матча. Клуб ищет усиление в центре защиты?
— Трансферный рынок ещё открыт, мы ищем усиление в центральной зоне защиты. Сегодня сыграли Иванович и Нету, мы выиграли, но продолжаем искать усиление на эту позицию.

— После матча в Хабаровске стало очевидно, что Дзюба не вписывается в вашу схему. Планируете использовать его так же активно, как это делал прошлый тренер?
— Дзюба, как и все другие игроки, ещё не на сто процентов раскрылся. Ему, как и остальным, нужно улучшать свою игру.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Рубин Курбан Бердыев Роберто Манчини
Новости. Футбол
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