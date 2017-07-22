Веселье «Зенита», печаль «Рубина». Что говорили после игры в Питере

Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини в матче с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева.

Игра на «Санкт-Петербурге» и сумасшедшая концовка, которую увенчали нереализованный момент Гёкдениза Карадениза и второй гол Себастьяна Дриусси, похоже, понравились всем. Болельщики «Зенита» покидали трибуны довольными, живо обсуждая нового кумира – 21-летнего аргентинского нападающего. Даже исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан направлялся к выходу со стадиона с улыбкой. Увидев журналистов, Чебан вдруг принялся напевать на ходу «Наша пресса любимая…» Такого признания от руководителей российского футбола представители СМИ не слышали, наверное, давно.

Футболистов «Зенита» тоже буквально распирало от положительных эмоций. Бранислав Иванович пошутил над любителями собирать автографы, которые никак не могли найти ручку. Серб сделал серьёзное лицо и выдал: «Считаю до трёх и ухожу! Три, два, один». Потом весело наблюдал за тем, как болельщики спешат и суетятся, но дождался, расписался. А вот в ответ на просьбу об интервью Иванович предложил поговорить с героем матча Дриусси. «Так он же не говорит по-русски и вряд ли владеет английским», – отреагировали «акулы пера». «Ничего, разберётесь!» – засмеялся Иванович.

Довольный результатом и, наверное, собственной игрой Александр Кокорин поблагодарил за не спадающий интерес к его персоне и поздравил с победой, а, как всегда, серьёзный Далер Кузяев пообещал дать комментарий в следующий раз. Журналисты тем временем обсуждали очередную историю с протекающей крышей «Санкт-Петербурга», которая сегодня не всех спасла от дождя. Так вот строили многострадальную арену на Крестовском острове. И даже «Зенит» до сих пор не имеет возможности решить эту проблему, поскольку не управляет стадионом.

Манчини: Дзюбе, как и остальным игрокам «Зенита», нужно прибавлять Бердыев заявил, что в ближайшее время «Рубин» заиграет, как он хочет, а Манчини отметил, что Дзюба ещё не раскрылся на сто процентов.

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв решил взять на себя вину за пропущенный в компенсированное время первого тайма гол.



— Неожиданно всё произошло, – признался Лунёв. – Думаю, я виноват — не выручил. Должен был выручать. Хорошо, команда поддержала, выиграли — 2:1. Молодцы! Что касается восстановления после травмы, то я делал процедуры, которые рекомендовали врачи. Немножко осталось, но сказали, что будет болеть ещё примерно полгода-год. Чем в «Зените» кормят Дриусси, что он так играет? Да мы сами пока не знаем. Посмотрим. Парень сегодня два гола забил вроде, да? (Улыбается.) Красавец! Могу поздравить его с этим. Дай бог, чтобы и дальше так продолжалось. Будем ему помогать адаптироваться.

Артём Дзюба второй тур подряд ушёл с поля без гола. Пока у него не клеится игра при Манчини, а слухи приписывают «Зениту» стремление расстаться с центрфорвардом, поэтому Дзюба не горит желанием давать интервью. Впрочем, комментарий игре Артёма мы услышали уже от Манчини на тренерской пресс-конференции.

— Дзюба раскрылся не на сто процентов, ему нужно улучшать свою игру. Пока он не готов в полной мере. Но это касается не только его, но и многих других игроков команды, – полагает Манчини.



Олег Шатов вышел из раздевалки «Зенита» с чемоданчиком. По словам полузащитника, внутри были премиальные за победу. В интервью Шатов слегка покритиковал «Рубин», отметив, что соперник думал лишь о том, чтобы не проиграть, а не о победе.

— Хорошо, что проявили характер и выиграли у такой неуступчивой команды, которая всем составом играла от обороны. Думаю, они приехали сюда играть на ничью. Им нужно определённое время, чтобы сыграться, и тогда «Рубин» будет представлять грозную силу. Мои смены флангов с Кокориным – это установка тренера. Когда он даёт команду, мы меняемся. Это не импровизация, это тренер так видит игру. Качество поля? На данный момент оно в хорошем состоянии, можно играть в комбинационный футбол. Если сравнивать с тем, что было в конце прошлого сезона, то это небо и земля. Главное, чтобы поле выдерживало нагрузки и до конца первого круга оставалось таким.

— Можно ли сказать, что Паредес и Дриусси — именно то, чего не хватало «Зениту»? Трудно судить. Посмотрим. Только две игры прошло. Давайте не будем почивать на лаврах. Да, Дриусси забил два мяча, он молодец. Для этого его и брали. Продолжит в том же духе — будет большой молодец. Поздравили ли его в раздевалке? Естественно. Мы все друг друга поздравили с тем, что вытащили такой матч.

Поскорее забыть премьеру Роберто Манчини в Северной столице постараются разве что игроки «Рубина» и несколько десятков болельщиков казанской команды, поддерживавших гостей с трибун «Санкт-Петербурга». Фёдор Кудряшов шёл через микст-зону мрачнее тучи, даже не реагировал на слова, Руслан Камболов ответил: «Извините, ребята», а Сергея Рыжикова никто и останавливать не стал, памятуя, что голкипер «Рубина» не общается по окончании матча. На комментарии согласился только воспитанник петербургского футбола Максим Канунников, которому не повезло во втором тайме: нападающий пробил выше цели из хороший позиции.



— Во втором тайме соперник начал активнее действовать, а мы низко сели, просто отдали фактически всё поле, – объяснил причины неудачи Канунников. – Голы пропускаем очень легко. Не владея преимуществом, мы создаём очень хорошие моменты, но не забиваем и при этом пропускаем. Будем прибавлять. Не думаю, что сегодня мыизаслуживали поражения.



Нападающий «Рубина» не согласился с точкой зрения Шатова по поводу тактики казанской команды на матч с «Зенитом».



— У каждого своё мнение. Мы приезжали за победой, – сказал Канунников.