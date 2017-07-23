«Краснодар» берёт своё. Главное — в обзоре дня

Дубль Дриусси принёс «Зениту» волевую победу над «Рубином»

«Зенит» победил «Рубин» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1. Сине-бело-голубые провели первую игру на новом стадионе под руководством итальянца Роберто Манчини.



На добавленной к первому тайму минуте Сергей Рыжиков вынес мяч далеко вперёд, Максим Канунников поборолся в воздухе и сделал скидку к штрафной, а там Рифат Жемалетдинов убежал от Луиша Нету, выскочил на ворота и пробил Андрея Лунёва.

В начале второй половины игры хозяева отыгрались — Далер Кузяев с фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, Александр Кокорин головой скинул мяч в центр, откуда Себастьян Дриусси без помех поразил ворота «Рубина» — это его дебютный гол в составе «Зенита». На 91-й минуте аргентинский форвард оформил дубль и принёс санкт-петербургской команде победу.

«Краснодар» выиграл у «Тосно» благодаря голам Перейры и Жоаозиньо



«Краснодар» выиграл у «Тосно» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «быков».



На исходе часа игры Маурисио Перейра подхватил мяч и на скорости вошёл в штрафную, после чего пробил низом в ближний угол, а вратарь допустил ошибку и не смог предотвратить гол.



На 67-й минуте Жоаозиньо после серии коротких передач вышел один на один и пробил в дальний нижний угол — мяч ударился в одну штангу, затем во вторую и перекатился через линию.



После двух туров в активе «Краснодара» шесть очков, «Тосно» не набрал ни одного балла.

Ари пропустит ближайшие игры «Локомотива», точный диагноз будет установлен позже

Нападающий «Локомотива» Ари из-за травмы не сможет помочь команде в ближайших матчах, сообщает официальный сайт московской команды. Форвард получил повреждение накануне в гостевом матче 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1).



«В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава, и в ближайшие несколько дней определить точный объём травмы не представляется возможным. Исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и определён план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит», — сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на медицинский штаб «Локомотива».

Киевское «Динамо» выиграло у «Шахтёра» в матче чемпионата Украины

Киевское «Динамо» выиграло у «Шахтёра» в матче второго тура украинской Премьер-лиги. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счётом 1:0 в пользу киевлян.

Единственный гол был забит в дебюте второго тайма. Отличился Дьёмерси Мбокани, результативную передачу на свой счёт записал Денис Гармаш.



После двух туров украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» имеет в активе шесть очков, у «Шахтёра» три балла. В третьем туре киевляне сыграют с «Карпатами», а «Шахтёр» — со «Сталью».

«Челси» разгромил «Арсенал» в Пекине



В Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» состоялся товарищеский матч с участием двух лондонских клубов — «Арсенала» и «Челси».



Завершилась встреча победой подопечных Антонио Конте со счётом 3:0. На 40-й минуте синие вышли вперёд благодаря точному удару Виллиана, несколько минут спустя Миши Батшуайи сделал счёт 2:0, а в начале второго тайма Батшуайи оформил дубль, установив окончательный результат.



За «Челси» в этом матче сыграл полузащитник Марио Пашалич, которого сватают в «Спартак». Хорват вышел на замену во втором тайме.

«Милан» со счётом 4:0 разгромил «Баварию»

В матче выставочного турнира «Международный кубок чемпионов» в Шэньчжэнь (Китай) встречались «Бавария» и «Милан».



Итальянская команда со счётом 4:0 разгромила «Баварию». На 15-й минуте счёт открыл новичок россонери Франк Кесси. 10 минут спустя точным ударом отметился Патрик Кутроне, а в конце первого тайма он оформил дубль. Окончательный результат в конце второго тайма установил ещё один новичок «Милана» — Хакан Чалханоглу.



В составе «Милана» во втором тайме дебютировал защитник Леонардо Бонуччи, вышедший на поле на 63-й минуте.