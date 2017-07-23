Красота дня. Нападающий женской сборной России по футболу Марина Кисконен

Прежде чем перейти в «Чертаново», Кисконен выступала за «Россиянку» и даже успела дебютировать в 2012 году в составе команды в матче Лиги чемпионов с «Ден Хаагом».

Во взрослой женской сборной Кисконен дебютировала в товарищеском матче с командой Сербии 8 июня 2017 года. А уже через месяц поехала в Нидерланды на чемпионат Европы.

В матчах со сборными Италии и Швеции Марина дважды выходила на замену вместо Екатерины Сочневой.

У Марины финская фамилия, но родилась она в Великом Новгороде. А фамилия досталась ей от дедушки.

Кисконен – очень творческий человек. Она любит рисовать и увлекается искусством.

А ещё увлекается хоккеем. Наверное, именно поэтому она вместе с Надеждой Карповой так обрадовалась фотографии с легендарным советским хоккеистом, а ныне президентом ФХР Владиславом Третьяком.

Путешествия – ещё одно хобби Марины. Причём неважно, в какое время года!

Ей по душе любой активный отдых на природе.

Обычно люди делятся на тех, кто любит либо кошек, либо собак. А вот Марина Кисконен никак не может определиться с приоритетами. Она обожает всех животных, и дома у неё живут два маленьких питомца.

Любимый футболист Марины – нападающий английского «Челси» Эден Азар. А вот в российской Премьер-Лиге Кисконен, видимо, поддерживает Жоаозиньо.