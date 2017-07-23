Игра престолов. Как трансфер Линделёфа спас его родной клуб от банкротства

Пример от клуба «Вестерос» из третьей шведской лиги — как заработать на игроке, проданном ещё в 2011 году, и спастись от банкротства.

Как спасся «Вестерос»

Скауты «Бенфики» — действительно, волшебники. Ну, кто ещё из топ-клубов сможет обратить внимание на 17-летнего центрального защитника, выступающего в третьем дивизионе Швеции? Учитывая то, что эта позиция – самая сложная для скаутинга (параметры игры центрбека оценить невероятно сложно), трансфер Виктора Линделёфа – самое что ни на есть попадание в яблочко.



В самом «Вестеросе» (возможно, Джордж Мартин у этого клуба позаимствовал название для ключевого континента в своих книгах, по которым снимают один из самых популярных сериалов в истории) тогда вряд ли полагали, что этот мальчик через несколько лет буквально спасёт клуб. Кристина Лиффнер, председатель совета директоров клуба, известный в Швеции легкоатлет, она принимала участие в московской Олимпиаде в 1980 году, одной строчкой решила все финансовые проблемы клуба. В договоре о трансфере Линделёфа в «Бенфику» было прописано, что «Вестерос» получит транш в размере 100 тыс. евро, а также 20% от суммы следующего трансфера Виктора. А ещё клуб заработал деньги после того, как Линделёф сыграл третий матч за молодёжную сборную Швеции и 10 матчей — в португальской Примейре. Очевидно, в «Бенфике» и предположить не могли, какой актив приобрели за бесценок.

Прошло шесть лет. «Вестерос» вновь упал в третью лигу Швеции после того, как Линделёф помог ей выйти во вторую. Появились проблемы с финансированием, многие игроки сидели без зарплаты месяцами, клуб был на грани того, чтобы объявить о банкротстве. Руководство, футболисты и болельщики скрестили пальцы, надеясь на трансфер Линделёфа в «МЮ». Всё получилось. «Вестерос» получил 4,1 млн евро из 35, заплаченных «Юнайтед». Могли получить и все 7 млн, если бы футболист не переподписал с «Бенфикой» контракт, в результате чего условия последующих сделок чуть изменились.

В договоре о трансфере Линделёфа в «Бенфику» было прописано, что «Вестерос» получит транш в размере 100 тыс. евро, а также 20% от суммы следующего трансфера Виктора.

«Для нас это всё равно огромные деньги, — сказала Кристина Лиффнер. – Это как спасательный круг. Теперь мне не нужно проводить бессонные ночи с мыслями о том, что завтра надо платить зарплату работникам клуба».



Теперь Лиффнер рассчитывает открыть клубную академию, где команда будет растить новых Линделёфов для последующих продаж. Прекрасный пример для наших региональных клубов. О чём, кстати, уже писалось.

Кто такой Линделёф

Так за кого «МЮ» выложил 35 млн евро, совершив один из самых дорогих трансферов защитников в истории? Фигура Виктора Линделёфа примечательна не только историей со спасением «Вестероса». Через пару лет он может стать сильнейшим в мире игроком на своей позиции.

Моуринью не зря попросил скаутов «Юнайтед» присутствовать на каждой игре «Бенфики» с января этого года. Когда камера выхватила лицо самого Жозе на одном из матчей шведской сборной, стало понятно, что у «МЮ» серьёзные виды на игрока. Тогда же в голове многих сложился паззл: Линделёф идеально подходит «красным дьяволам». В теории Виктор должен стать ведущим игроком команды в этом сезоне. Хотя по цифрам при обороне он – худший из всех центральных защитников, которыми сейчас располагает Моуринью.

Такой когнитивный диссонанс объясняется тем, что «Бенфика» играла в другой футбол, отличающийся от стиля «Манчестер Юнайтед». В среднем «орлы» владели мячом 60% времени в прошлом сезоне. А это действительно очень много. Соперник гораздо реже атакует, а значит, у игрока защиты меньше возможностей набрать очки за оборонительные действия.

По цифрам при обороне Линделёф – худший из всех центральных защитников, которыми сейчас располагает Моуринью.

Среди минусов Линделёфа – иногда возникающие проблемы с выбором позиции, однако их он нивелирует за счёт своевременного включения в эпизод и грамотной игры на опережение. Благо, со скоростью проблем у него нет. К тому же не стоит забывать, что Моуринью прекрасно работает с молодыми защитниками – при нём на голову сильнее стали Лусио, Самуэль, Карвалью, Пепе, Варан и многие другие.

Новые «дьяволы». 4 позиции, которые «МЮ» стоит усилить ради победы в ЛЧ Жозе Моуринью намерен приобрести четырёх игроков этим летом. Один трансфер уже совершён, но самое интересное ещё впереди.

Но главный плюс Линделёфа – игра в пас. В интервью клубному каналу «МЮ» он рассказал, что в «Вестеросе» начинал играть в полузащите, потому с мячом обращаться умеет. Это видно и по цифрам. Пас и билдап – по этим показателям он и сейчас один из лучших в Европе. А умение исполнить точный лонгболл с обеих ног и вовсе делает его практически уникумом. В прошлом сезоне в Примейре Линделёф был третьим по общему числу пасов (1746) и лучшим по точности передач (90%). В теории – это идеальный футболист для команды Гвардиолы. Можно сделать вывод, что в следующем сезоне доставка мяча вперёд у «МЮ» не будет скатываться к забросам на высоких игроков (почему был так востребован Маруан Феллайни), а построение атак через Линделёфа станет одним из козырей Моуринью.

«Думаю, я достаточно спокойный игрок. Мне нравится владеть мячом. Мне кажется, я неплохо с ним обращаюсь. Я неплохо читаю игру и даю игрокам, которые играют передо мной, спокойствие, потому что они знают, что я пытаюсь защитить последний рубеж изо всех сил», — говорит сам Виктор.



В «Бенфике» за Линделёфом закрепилось прозвище Iceman за его хладнокровие и спокойствие (нет, это не очередной стереотип про скандинавов). При наличии взрывоопасных Байи, Смоллинга, Рохо и Джонса такой игрок Жозе просто необходим. Линделёф сможет сбалансировать агрессивных защитников и вовремя их подстраховать. А качественное построение атак – тот компонент, благодаря которому в центре «Юнайтед» часто появлялся Дэйли Блинд, которому соперники просто забрасывали мяч за спину. Теперь таких проблем в «МЮ» не предвидится.

В прошлом сезоне в Примейре Линделёф был третьим по общему числу пасов (1746) и лучшим по точности передач (90%).

В общем, трансфер Линделёфа – идеальный со всех точек зрения. «Бенфика» выручила за игрока солидные деньги, «Вестерос» спасся от бездны, а «МЮ» получил в свои ряды защитника, который в теории может склонить чашу весов в чемпионской гонке АПЛ.