Обуздать Фернандеса. Кто такой Михаил Лысов

Уходящая неделя – знаменательная для Лысова: во вторник дебютировал в РФПЛ, а в пятницу вышел в старте «Локо». И сразу против Фернандеса…

Полдюжины клубных воспитанников на двоих снарядили на поле в пятничном дерби Виктор Гончаренко с Юрием Сёминым – по три каждый. Среди них наиболее пристальное внимание публики было приковано к блондину под номером 84. Поклонники ЦСКА, изучив расстановку команд, должно быть, предвкушали «избиение младенца»: с Марио Фернандесом и более матёрые беки не справляются – где уж какому-то мальчишке совладать? Наверняка указал подопечным на проблемный край противника и главный «армеец».



Вопреки пессимистичным для «Локомотива» прогнозам самый юный «железнодорожник» не поплыл, не заробел перед самым агрессивным «латералем» Премьер-Лиги. Полностью, конечно, не выключил, но в общем и целом с архисложной миссией справился, удостоившись от тренера лаконичной, но исчерпывающей оценки «замечательно».

Фанфары для Фарфана. Как «Локомотив» выехал на первое место в таблице ЦСКА перед стартом в Лиге чемпионов теряет очки. «Локомотив» побеждает и выходит на первое место в РФПЛ.

Чем не повод познакомиться с дебютантом поближе? Чай не каждый день у нас юниоры на поле выходят. Особенно в дерби и тем более в стартовом составе.

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Михаил Лысов родился 29 января 1998 года во Владимире. Азы футбола постигал в школе местного «Торпедо», а приглашения из столицы удостоился за яркое выступление на детском турнире «Локобол». По воспоминаниям парня, предложение принял практически без раздумий.



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Саркастичные шуточки о недалёкости футболистов – это не про Мишу. До пятого класса школы Лысов вообще в отличниках ходил и при этом умудрялся совмещать занятия спортом с музыкой: играл на фортепиано и балалайке. Разносторонний по жизни человек, он в такого же футболиста и вырос – универсального.



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«Железнодорожник» Лысов прошёл через все возможные юношеские сборные начиная с U-15. В первой из них наставником Михаила был Дмитрий Хомуха, но львиную долю матчей за страну и все три гола на этом уровне он забил под командованием Михаила Галактионова. Наивысшего успеха в «отроческом» футболе Лысов и компания добились на Евро-2015 по своему возрасту. В Болгарии молодые россияне вошли в четвёрку лучших, устранив по ходу дела англичан со своего пути, и только в шаге от финала проиграли немцам. Спустя год «галактионовцы» частично реваншировались, минимально обыграв команду Германии в Потсдаме – 1:0. Соперники по пятничному дерби, Лысов и Чалов в тот вечер были заодно.

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Не один мой коллега, должно быть, ещё назовёт Михаила Виталием, перепутав с почти однофамильцем и бывшим одноклубником Лысцовым. А между тем кое в чём Лысов Лысцова уже превзошёл. В его активе теперь вдвое больше матчей в РФПЛ, чем у старшего на три года защитника (два). В ближайшее время Виталий свою статистику в России не улучшит – готовится к чемпионату Португалии в рядах «Бенфики». А перед Михаилом открываются неплохие перспективы.



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Одна золотая медаль в коллекции Михаила уже есть. Весной 2016-го резервисты «Локо» выиграли молодёжное первенство, на три очка опередив сверстников из «Рубина» и ЦСКА. Успех красно-зелёным обеспечил мощный финишный спурт: 10 побед в 11 заключительных турах.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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Самым забивным игроком золотого дубля «Локомотива» был Артём Галаджан. Он и выиграл гонку бомбардиров в том сезоне, на полдесятка мячей опередив «армейца» Гордюшенко. Относительно невысокая результативность Лысова объясняется его универсальностью и исполнительностью. Денис Клюев поручал Михаилу самые разнообразные игровые задания, вплоть до «чистки» опорной зоны. Во многом благодаря широкой функциональности Лысов и обратил на себя внимание тренера первой команды.



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Юрий Павлович ещё летом 2016-го протестировал в занятиях основы самых перспективных дублёров. На первый зарубежный сбор с главной командой Лысов отправился в начале 2017-го, а ещё через полгода дебютировал в её составе.

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18.07.2017 – знаменательная дата в карьере и жизни Михаила Лысова. В этот день он официально отворил двери Премьер-Лиги, заменив более старшего воспитанника клуба Антона Миранчука. С дебютантом на поле «Локомотив» не без труда, но довёл дело до минимальной победы над «Арсеналом».



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«Заслуженного железнодорожника РФ» можно было бы заподозрить в склонности к авантюризму, если не знать обстоятельств, сопутствовавших премьере Лысова в стартовом составе. В сущности, альтернативы ему у Сёмина не было. Травмы Виталия Денисова и Игнатьева фактически не оставили тренеру «Локо» выбора в обороне. Теоретически он мог бросить на этот участок Маргасова, время от времени выходившего слева в «Ростове». Выбор в пользу более молодого исполнителя, как я понимаю, обусловила специфика схемы. Профильным защитникам Сёмин предпочитает на краях игроков более разносторонних, способных качественно отзащищаться и поддержать атаку. Вот тут-то многогранность Лысова и стала решающим аргументом. А также высокая функциональная готовность.

Чемпион по голам из ничего. Чем силён «Локомотив» Сёмина Специально для тех, кто не знает, во что играет «Локомотив».

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«Молодой, но отыграл хорошо», — похвалил своего пятничного оппонента Фернандес. Понятно, что с выздоровлением более опытных конкурентов и внедрением в коллектив польского новичка Рыбуся удержаться в основе Лысову будет сложно. Но сам по себе успешный старт уже большое дело. А потом, он вообще-то не бек по амплуа. Куда тренер определит, там и сыграет. У Юрия Палыча такие работяги в почёте.