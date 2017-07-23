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«Уфа» — «Спартак»
Текст: Кирилл Хаит
Фото: spartak.com

Вам страшно? «Уфе» нет. «Спартак» опять не победил

Преимущество, моменты, невезение. «Спартак» опять оставляет больше вопросов, чем ответов.
23 июля 2017, воскресенье. 17:16. Футбол

Предыдущая игра «Спартака» в чемпионате дала две не связанные между собой темы для обсуждения. Первая касалась поведения болельщиков: мы снова (в сотый раз?) убедились, что наказывать за нарушения отдельных личностей клуб – бессмысленно. Необходимы адресные санкции против конкретных нарушителей.

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Вторая тема касалась непосредственно игры «Спартака». Что это было? В прошлом сезоне команда приучила, что может играть не лучшим образом – но всё равно брать своё. И даже чужое. За счёт целеустремлённости и цинизма. Судя по первому тайму матча с «Динамо», с качеством игры всё в порядке, судя по второму – «Спартак» растерял цинизм. И это оказалось гораздо важнее для конструкции, которую выстроил Массимо Каррера, потому что стоило двух очков. Как относится к этому тренер? Как к случайному совпадению или недопустимой слабости? Он дал ответ.

Итальянец отреагировал радикально. Пять замен в стартовом составе – очень понятный сигнал. Более громкий, чем любые слова в раздевалке и на камеру. Учитывая, насколько короткая в «Спартаке» «скамейка», шаг даже отчаянный. Марко Петкович, Артём Тимофеев, Зелимхан Бакаев: вот такой резерв есть у Карреры, в том числе на матчи Лиги чемпионов, если Денис Глушаков или Лоренсо Мельгарехо проведут неудачный матч или вылетит Луис Адриано. Вам страшно? «Уфе» нет.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
0 : 0
Спартак М
Москва

О матче

Хозяева выстроили свои стандартные 3-5-2 как никогда похожие на 5-3-2 и начали целенаправленно мешать «Спартаку» играть через центр. Получалось неплохо. Владение мячом, перепас на входе в атакующую треть поля, игра в касание, дальние удары – всё это было у чемпионов, а первый голевой момент создала «Уфа». Банальный заброс с фланга, Игбун опережает Боккетти и бьёт в противоход, но Ребров надёжен.

«Спартак» не напирал через центр из принципа и всё чаще стал сваливаться на навесы с флангов. Это было солидно, но не остро. Очень активно, но суетливо играл Промес, потерялся Бакаев. Умно разгонял атаки Попов, но метрах в 20 от ворот Беленова всё заканчивалось. Тем не менее гости серьёзно прибавили в концовке и имели голевой момент. Если бы он был реализован, было бы очень красиво. Зе Луиш получил мяч от Промеса спиной к воротам, здорово развернулся и пробил в ближний, Беленов справился.

После перерыва москвичи чаще стали использовать всю ширину атаки. Поскольку Промес всё равно оставался на полуфланге, на бровку к Комбарову смещался Тимофеев. Они растягивали зону, пока Попов и Промес искали зоны на углу штрафной.

Пошли моменты. С 45-й по 50-й минуту гости могли забить раза три. В одном эпизоде засуетился и потерял момент Попов, в другом он же идеально навесил на Зе Луиша, но удар того отбил Беленов. Угловой, и это тоже было опасно, теперь Джикия бил, снова Беленов справился.

Это уже был «Спартак», к которому мы привыкли. Целеустремлённый и голодный. Но с одним отличием: этому «Спартаку» не везло. Тимофеев отобрал мяч в центре и здорово отдал разрезающий пас на Промеса. Тот пробежал и нашёл пасом свободного Зе Луиша. Классическая встречная атака, на скорости и с использованием свободных зон – но форвард завозился и дал защитнику выбить мяч.

После агрессивной игры в течение половины тайма гости сбавили. «Уфа» зацепилась и за мяч, и за центр поля. Гол Игбуна из офсайда, опасный удар Пауревича – следствие серьёзного давления, которое «Уфа» оказывала на ворота Реброва. Концовку второго тайма, как и первого, москвичи провели у чужих ворот. И снова было достаточно много полумоментов, чтобы затолкать мяч или чуть лучше обработать, или чуть мягче отдать последний пас – но всё время немного не хватало. В таком составе «Спартак», даже заведённый, это не команда-убийца.

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Резерва нет

Петкович, Бакаев и Тимофеев не доиграли матч до конца. Защитник не обнажал зону на фланге, но почти не подключался к атакам. Бакаев касался мяча меньше любого другого полевого игрока «Спартака». Тимофеев провёл хороший матч. Он не проигрывал борьбу, точно пасовал ближнему, а однажды разогнал отличную контратаку пасом на Промеса метров на 35. Каррера заменил его после того, как у полузащитника свело ногу.

Усилий полуосновного состава не хватило, чтобы обыграть «Уфу». Трудного, кстати, соперника, «Уфа» ведь и в прошлом сезоне отобрала у «Спартака» три очка из шести. Но всё-таки, составляя план на сезон, вряд ли хоть кто-то (болельщик или даже сотрудник штаба Карреры) представлял цифру 2 в графе набранных очков после двух туров. Кадровые проблемы «Спартака» слишком легко заметить: с правого фланга угрожать воротам соперника просто некому.

Поэтому главный вопрос, который оставался после игры с «Динамо», всё ещё без ответа. Повторюсь: в прошлом сезоне «Спартак» был чемпионом не по качеству игры. Нет, среди соискателей титула не нашлось более голодной до побед команды, и это оказалось главным. Сейчас, по сравнению с весной, состав команды не стал сильнее, а качество игры выше. Голод уже утолён? Если и нет, этого пока не заметно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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