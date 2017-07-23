Метания Неймара. Обзор главных трансферных новостей в Европе

Мората в «Челси», будущее Неймара и Мюллера, проблемы «Халла» и другие новости европейского трансферного рынка за последнюю неделю.

Англия

Антонио Конте может наконец немного успокоиться. В ответ на его недовольство трансферной кампанией «Челси» клуб выписал ему вслед за Антонио Рюдигером Тьемуа Бакайоко и Альваро Морату. Последний стал самым дорогим испанским игроком в истории. Другой испанец из «Челси», Диего Коста, который вряд ли начнёт новый сезон на «Стэмфорд Бридж», уже «светится» в «Инстаграме» в футболке «Атлетико». Также «Челси» покинул Курт Зума – следующий сезон француз проведёт в «Сток Сити» на правах аренды.

«Манчестер Сити» после провала по переговорам с Дани Алвесом выписал из «Реала» сидящего под Карвахалем Данило за 30 млн евро. Вместе с тем «Сити» расстался с Александром Коларовым, продав его в «Рому» за 5 млн евро. Вместо серба «горожане» собираются приобрести защитника «Монако» Бенжамена Менди, но монегаски отклонили первое предложение в 45 млн евро. Сейчас «Сити» предложил 57,5 млн, что может сделать Менди самым дорогим защитником в истории футбола. Кроме того, Гвардиола ищет ещё одного голкипера – клуб ведёт переговоры с «Наполи» о переходе Пепе Рейны.

А вот у Слуцкого в «Халле» беда. Сразу ряд игроков покинул команду, и неизвестно, где «тигры» будут искать полноценную замену, – пока состав пополнили защитник Кевин Стюарт и нападающий Фрэйзер Кэмпбелл. Элдин Якупович перешёл в «Лестер», Ахмед Эль-Мухамади – в «Астон Виллу», Том Хаддлстоун – в «Дерби Каунти», а Эндрю Робертсон – в «Ливерпуль». По словам Слуцкого, он впервые оказался в такой ситуации.

Из трансферов не топовых команд интересен переход Марко Арнаутовича из «Сток Сити» в «Вест Хэм» аж за 28 млн евро. Да и вообще «молотобойцы» зажигают на трансферном рынке. Помимо Арнаутовича клуб приобрёл у «Байера» Чичарито за 14 млн евро, взял в аренду Джо Харта и продал голкипера Даррена Рэндольфа в «Мидлсбро» за 5 млн евро.

Тест. Что вы знаете о трансферах этого лета? Большие клубы, звёздные игроки, деньги. Ничего интересного, листайте дальше.

Испания

В Испании все спортивные газеты кричат о возможном переходе Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро. Сам игрок молчит, только нагнетая ажиотаж. Стоит ли говорить, что этот трансфер может стать самым крупным в истории футбола? По сообщениям Daily Mail, вместо Неймара «Барселона» может подписать Килиана Мбаппе. Тем не менее все эти пересуды не помешали бразильцу выйти в стартовом составе на товарищеский матч с «Ювентусом» и забить два мяча.

«ПСЖ» хочет вложить в Неймара полмиллиарда евро. Готов ли сам бразилец? Любой клуб, имеющий в запасе 225 млн евро, может этим летом выкупить Неймара у «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завершения сделки.

«Барселона» рассталась с третьим голкипером Хорди Масипом – 28-летний вратарь на правах свободного агента перешёл в «Вальядолид». В то же время каталонцы ведут переговоры с «Гуанчжоу Эвергранд» о трансфере Паулиньо. Не каждый день игрок из китайской Суперлиги возвращается в топовый европейский клуб. Приход Паулиньо должен стать альтернативой, если сорвутся переговоры о трансфере Марко Верратти. Пока переговоры между клубами очень затруднены. Провалились переговоры и по Коутиньо – «Ливерпуль» отказался продавать бразильца за 80 млн евро.

Остальные испанские команды пока молчат. Лишь «Севилья» немного взбаламутила тихую гладь Примеры, объявив о подписании контракта с нападающим «Манчестер Сити» Нолито.

Италия

Супертрансферы «Милана» — главная тема трансферных обсуждений в Италии. Вслед за рядом классных исполнителей «россонери» выписали из «Лацио» аргентинского полузащитника Лукаса Билью. И в Милане не собираются останавливаться – «Бавария» подтвердила, что «Милан» проявляет интерес к их полузащитнику Ренату Саншешу. «Лацио» мог обрести замену Билье в лице Алекса Сонга из «Рубина», которого казанцы предлагали римскому клубу приобрести. Но те от камерунца открестились. Вместо него лациале подписали Лукаса Лейву из «Ливерпуля». «Милан» в свою очередь расстался с Джанлукой Лападулой, отправившимся в аренду в «Дженоа», и готовит переход Сусо в «Вольфсбург».

10 трансферов «Милана». Все новички команды За лето «Милан» собрал новую команду. Осталось подписать ещё одного игрока.

«Юве» активно ищет замену ушедшему Леонардо Бонуччи – согласно информации итальянской прессы, под прицелом «бьянконери» находятся Костас Манолас и Эсекиль Гарай. На позицию флангового защитника вместо Дани Алвеса подписал Маттиа Де Шильо. Цена вопроса – 12 млн евро. Состав команды уже пополнил Дуглас Коста – аренда на год обошлась «Юве» в 6 млн евро, через год контракт бразильца можно будет выкупить за 40 млн. Также команду пополнил голкипер «Ромы» Войцех Щенсны.

Проводящая странную трансферную политику «Рома» выписала из Турции молодого полузащитника Ченгиза Ундера аж за 13,4 млн евро. Также римский клуб арендовал французского форварда «Сассуоло» Грегоре Деффреля за € 5 млн с обязательством выкупа за € 15 млн при выполнении определённых условий. Но главная новость для болельщиков клуба другая – со следующего сезона Франческо Тотти приступает к обязанностям директора «джалоросси».

Ну и самая забавная история прошедшей недели в Италии за авторством Антонио Кассано.

Сказочный. Как Кассано решил завершить карьеру, но передумал Антонио Кассано наконец-то нашёл себе новый клуб. Но разорвал контракт и завершил карьеру. А потом передумал. Всё, как обычно.

Германия

В Германии главная тема – возможный уход Томаса Мюллера из «Баварии». Интерес к полузащитнику проявляют «Челси», «Арсенал», «Ювентус» и «Ливерпуль». Карло Анчелотти отказывается комментировать происходящее. В остальном в Бундеслиге всё тихо – в дортмундской «Боруссии» дали понять, что Обамейянг никуда не уйдёт этим летом, а «Лейпциг» отказался продавать полузащитника Наби Кейта в «Ливерпуль» за 75 млн евро.

Франция

Во Франции пока не расслабляется только «Лилль», уже потративший более 60 млн евро в это трансферное окно. Очередным новичком стал бразильский защитник Тьяго Майя, за которым в своё время охотился «Зенит».

«ПСЖ» готовит трансферные бомбы, но сдетонируют ли они – большой вопрос. Неймар склоняется к тому, чтобы остаться в «Барселоне», потому парижане готовы предложить Алексису Санчесу сумасшедшие 390 тыс. евро в неделю. Арсену Венгеру придётся применить весь свой дипломатический талант, чтобы убедить чилийца остаться на «Эмирейтс».

«Марсель» подписал контракт с полузащитником «Тоттенхэма» Клинтоном Н’Джие. «Лион» устраивает распродажу – вслед за Гоналоном, Вальбуэна, Ляказеттом и Толиссо клуб покинули Кристоф Жалле, перебравшийся в «Ниццу», и Мацей Рыбусь, подписавший контракт с «Локомотивом».