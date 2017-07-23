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Массимо Каррера
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом

Ничьи с «Динамо» и «Уфой», массовые увольнения от Карреры, отсутствие трансферов и капитан на лавке. Это нормально?
23 июля 2017, воскресенье. 19:19. Футбол
Вам страшно? «Уфе» нет. «Спартак» опять не победил
Преимущество, моменты, невезение. «Спартак» опять оставляет больше вопросов, чем ответов.

«Спартак» играет нулевую ничью с «Уфой», и этот матч становится четвёртым подряд, когда команда Карреры не побеждает в основное время. Началось всё с майского разгрома от «Арсенала» (0:3), продолжилось в Суперкубке с «Локо» (0:0) и первой игрой чемпиона в новом сезоне с «Динамо» (2:2).

Дело, в общем-то, не в самих результатах – они могли бы и повернуться в сторону успеха. Ведь за исключением Тулы, куда «Спартак» приехал уставшим от празднований и немотивированным, красно-белые в каждом матче давили и создавали больше моментов. С «Локо» по инерции удалось вытянуть дополнительное время, а с «Динамо» и «Уфой» вот как-то не повезло. Или не заслужилось повезти.

Глушаков и феномен «контракта Широкова»

В жизни клуба сейчас многое смущает. Во-первых, стоит рассмотреть внимательнее Дениса Глушакова, который полтора тайма болтал ногами на скамейке запасных и вряд ли бы вообще вышел на поле, если бы к 70-й минуте не свело икры у Артёма Тимофеева.

Решение Карерры выпустить молодого Тимофеева вместо капитана не выглядит логичным хотя бы потому, что Глушаков не просто отыграл в основе весь прошлый сезон, но и забил решающие мячи в самые трудные минуты.

Ход тренера странен, потому что у Глушакова нет повреждений и сам Денис не намекал об усталости. Хотя в прошлом сезоне он несколько раз выходил в старте и с температурой, и с надрывами мышц.

Маринование одного из лидеров сборной на банке поражает, если иметь в виду проблемы у «Спартака» в центральной зоне (с учётом травм Самедова и Зобнина).

Глушаков на замене – это вообще удивление, потому что именно он отвечает за связи в коллективе (по-спартаковски – за дух).

Каррера: могу и покруче Глушакова исполнить!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – о минимальной победе красно-белых в Перми в первом матче после оформления чемпионства.

Тогда в чём дело?

Во-первых, слабая игра в матче с «Динамо». Это возможно, учитывая, что в новой схеме Денис разрывался между атакой и обороной, оказываясь вне борьбы и игры. Это возможно, потому что Глушаков мог вернуться тёпленьким после сборной. Но почему тогда во втором тайме встал весь «Спартак», а не только его капитан?

Есть не менее интересное предположение. Глушаков не попадает в основу из-за проблем с контрактом. И здесь и виновны, и не виноваты как игрок, так и клуб.

Перед началом сезона «Спартак» в течение пары дней объявил о продлении соглашений с Артёмом Ребровым и Ильёй Кутеповым. Примерно тогда же должны были завершиться переговоры с Денисом, но ситуация оказалась слишком деликатной.

Контракт Глушакова действует не до 2019 года, как сообщалось некоторыми СМИ, а до лета 2018-го, с возможностью автоматического продления ещё на один сезон. Как и в истории с Романом Широковым, всё зависит от количества матчей, которые Денис проведёт в ходе сезона. По данным «Чемпионата», Глушакову нужно быть на поле больше одного тайма минимум в 2/3 от всех игр сезона.

О своих желаниях Денис рассказывал нам в мае:

— Хочу продлить контракт со «Спартаком» хоть на пять лет, закончить здесь карьеру и работать хоть администратором. Желательно решить всё поскорее, чтобы ничего не отвлекало.

Глушаков: в сборной спорили, что «Спартак» не будет в тройке. Жду денег…
Капитан чемпионов – о Федуне, Каррере, «Зените», Урганте, музыке, деньгах и алкоголе.

Клуб тоже хотел сохранить капитана и сделал предложение, которое, однако, Глушакова не устроило.

По разным данным, которые назывались в СМИ, условия предыдущего контракта предусматривали выплату от 2 до 2,3 млн евро без бонусов. Победа в чемпионате, результативность и матчи в основе могли повысить эту сумму примерно на четверть.

Мы не знаем, сколько просит Денис и сколько предлагает ему клуб, но можем понять причины замешательства.

И в этой ситуации важно понять как Дениса, так и клуб.

Да, Глушаков немолод, в январе ему исполнится 31 год, поэтому он вряд ли может рассчитывать на большой и длительный контракт. Риски клуба понятны и логичны, если забыть про прецедент Луиса Адриано.

Каррера верит. Зачем Луис Адриано «Спартаку»
«Спартак» официально оформил самый спорный трансфер за последние годы, но есть хотя бы одна причина относиться к нему с оптимизмом.

Бразилец всего на четыре месяца младше. Он не признавался лучшим игроком чемпионата. У него нет русского паспорта. Он не играет такой роли в связях с фанатами и прессой. Он пропустил половину матчей прошлого сезона и уже «откосил» от «Уфы» из-за усталости. Но именно ему клуб платит 4 млн евро в год.

Отсюда вопрос: на что может рассчитывать Глушаков, тащивший «Спартак» в прошлом сезоне?

На данный момент ситуация патовая ещё и потому, что, в отличие от Широкова, самому Денису не страшно пропустить нужное количество матчей уже этой осенью, чтобы зимой получить возможность вести переговоры с другими клубами. И вряд ли те же «Рубин» или «Ростов» (ЦСКА и «Зенит» после прошлого года его точно забанили) пожалеют за игрока сборной на чемпионате мира 2,5 млн или даже больше.

Скорее всего, соглашение со «Спартаком» всё-таки будет подписано, однако промедление уже сейчас вносит смуту в отношениях клуб-игрок-тренер. Тем более мы ведь ещё помним, как может проявить себя ОПГ «Ромашка» в непростых ситуациях.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«А все ли довольны Каррерой»

В «Спартаке» сейчас большое несчастье. За несколько дней перед матчем с «Уфой» скоропостижно скончалась 23-летняя дочь Романа Пилипчука. Фанаты скорбили вместе с ассистентом главного тренера, проведя пятиминутную акцию молчания.

В связи с печальными событиями к матчу команду готовил именно Каррера, чуть ли не впервые проводивший теоретическое занятие. Так что Петкович с Бакаевым справа, Тимофеев в основе и Жано на замене – это именно его решение.

Про Ананидзе разговор также отдельный. Если не изменяет память, грузинский легионер тащил «Спартак» на старте прошлого сезона и делал игру ярче по ходу чемпионата. Он был если не основным, то первым из выходивших на замену, но на данный момент Каррера не видит его на поле в отсутствие Адриано, Зобнина, Глушакова, Самедова и Мельгарехо. Стала ли игра «Спартака» лучше? Пошли ли на пользу изменения? Сохранится ли порядок в коллективе, учитывая, что чемпионские сферы влияния смещаются в сторону итальянского строя.

«Пусть своих итальянцев за баранку сажает». Кого ещё убрал Каррера
Дмитрий Егоров поговорил с водителем автобуса «Спартака», который был уволен после 12 лет работы в клубе. Просто не понравился Каррере.

Весной Каррера устроил массовые увольнения без объяснения причин. Досталось всем: врачам, терапевтам, администраторам, начальнику команды, даже водителю автобуса. Эти изменения можно назвать именно тренерскими ещё и потому, что, несмотря на нарекания и неразбериху после пресс-конференций, в команде остался переводчик Массимо, который отлично передаёт эмоции тренера игрокам. Также добавились итальянские терапевты, диетологи и другие малознакомые лица.

Именно после этого ситуация стала полностью подконтрольна Каррере. С этого лета «Спартак» — это его команда, его результат и его же ответственность. Об Аленичеве и надоевших о нём шутках наконец-то можно реально забыть.

Нет влияния на Карреру и в рамках общения со СМИ. С пресс-атташе Леонидом Трахтенбергом об общении с Массимо договориться невозможно, и он даже не вычитывает его интервью. Каррера общается с болельщиками исключительно через итальянские СМИ или корреспондента «Спорт-экспресса» на Апеннинах, задающего в основном нужные вопросы. При этом с тем же Пилипчуком запрещает общаться сам клуб.

Это не хорошо, не плохо — и не является критикой. Это просто стиль, который может нравиться или не нравиться разным участникам процесса. Вопрос только в том, куда приведет железная хватка итальянца, который уже держит голову выше, чем Спаллетти, Манчини и, наверное, даже Капелло. Круто, что у российской команды тренер с такими амбициями, и вместе с болельщиками мы надеемся, что он сделает мощнейшую команду к ЛЧ.

Чемпионство «Спартаком» было действительно огненным. Но главное, чтобы после него всё не сгорело.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Денис Глушаков Массимо Каррера
Новости. Футбол
23 июля 2017, воскресенье
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