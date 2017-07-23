Не всё так однозначно. Происходит ли что-то с чемпионом?

Вам страшно? «Уфе» нет. «Спартак» опять не победил Преимущество, моменты, невезение. «Спартак» опять оставляет больше вопросов, чем ответов.

Дмитрий Егоров как всегда категоричен и жгуч. Но на старт сезона «Спартака» может быть как минимум две точки зрения. Я постараюсь защитить вторую, не ту, где у действующих чемпионов всё пропало уже после второго тура.

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом Ничьи с «Динамо» и «Уфой», массовые увольнения от Карреры, отсутствие трансферов и капитан на лавке. Это нормально?

Вводные данные по моей позиции. Два очка по итогам двух туров — это плохо, но по игре «Спартак» скорее недобрал, чем получил справедливый результат. Обратка за прошлый сезон: тогда красно-белые перебирали по дистанции, играя чуть хуже, чем в итоге имели очков. Два аспекта игры позволяли делать такой вывод. Первый: построение атак и продвижение мяча в матчах с соперниками, обороняющимися и умением, и числом, и глубиной. Второй: прохождение острых передач через опорную зону при обороне и игра на подборах.

С чем я в тексте Димы согласен, так это с его позицией по непрояснённому статусу игроков — в первую очередь по Луису Адриано, чуть в меньшей степени — по Денису Глушакову или, например, Жано. Однако Дима прекрасно знает, что это по факту игра престолов, и она не закончилась ни по ходу чемпионского сезона, ни после вручения золотых медалей. В руководстве большого российского клуба есть разногласия? Вот ведь неожиданность — не было же никогда!

Теперь об игре, что важнее. Массимо Каррера (здесь я говорю о его штабе в целом) не может не замечать проблемы, которые были даже в чемпионский сезон, но нивелировались частичной удачей. Матч с «Динамо», особенно его второй тайм, когда на подсевшей физике беды красно-белых стали очевидны, требовал вмешательства в состав и стратегию. Третья минута первого тайма: пас на 15 метров вскрывает опорную зону «Спартака», и мяч доходит до Алексея Ионова, который не реализует выход один на один. Третья минута второго тайма: прострел с правого фланга проходит через всю штрафную, и в зоне подбора один-одинёшенек оказывается Самба Сов, который бьёт без препятствий.

Матч с «Динамо», особенно его второй тайм, когда на подсевшей физике беды красно-белых стали очевидны, требовал вмешательства в состав и стратегию.

Оба этих эпизода выявляют типичные ошибки «Спартака», и оба они связаны с Денисом Глушаковым. В первом случае капитан чемпионов смотрит оппоненту в спину, во втором — вжимается к воротам, забывая о зоне подбора. И то, и другое происходит с ним часто. Важно ещё раз сказать: Глушаков умеет хорошо играть в футбол, но как чистый опорник он — не лучший выбор.

Именно это, а не ноль выигранных единоборств из пяти (а это только один способ подсчёта статистики борьбы — на два исхода, но есть ещё и вариант с нейтральными мячами, и по нему у Дениса всего два проигранных единоборства) могло заставить Карреру пересмотреть состав и отправить Глушакова на скамейку. Наверняка ситуация с контрактом тоже сказалась (более того, я почти уверен, что сказалась — но опять же, первый раз такое, что ли?), но здесь ключевое слово — «тоже». Как когда-то было модно говорить, поверьте, не всё так однозначно, как это можно уяснить из текста Дмитрия Егорова. Игровые причины тоже найти несложно.

Что потерял «Спартак» с выходом Тимофеева в опорную зону? Не так и много. Вся тройка центральных полузащитника «Уфы» сыграла ниже своего среднего процента точности передач на 2-4%. Пауревич, Oбляков и Карп на троих сделали четыре острые передачи — в начале недели столько же острых передач сделали центральные полузащитники «Динамо» — но их было два. Единственный раз, когда мяч прошёл через зону Тимофеева после его позиционной ошибки, случился на 65-й минуте, в эпизоде с отменённым голом. Реакция Карреры? Тимофеев почти сразу был заменён.

Единственный раз, когда мяч прошёл через зону Тимофеева случился на 65-й минуте, в эпизоде с отменённым голом. Реакция Карреры? Тимофеев почти сразу был заменён.

Что пытался сделать итальянский тренер, отправляя Глушакова на скамейку и выпуская второго чистого опорника? Решить первую из проблем, обозначенных в моих вводных данных. «Уфа» традиционно глубоко располагает тройку центральных защитников и плотно прижимает к ним опорную зону, а в матчах против таких соперников «Спартак» в чемпионском сезоне находил только два аргумента. Первым были магические дальние удары Глушакова, вторым — чуть более высокое расположение Фернандо, шанс для бразильца действовать полноправным плеймейкером, замечающим все недочёты в обороне соперника и мгновенно отправляющим в эти зоны мячи-ракеты.

Какой из этих аргументов более рандомный, рассчитанный на удачу, очевидно, поэтому штаб Карреры решил идти по системному пути. Если мы договариваемся, что Глушаков хуже действует чистым опорником, то «Спартак», отдавая игру в руки Фернандо, рискует нарваться не только на долбёжку в сторону Фатаи и Игбуна, но и на гораздо более опасные передачи вразрез низом. Логичнее использовать чистого опорника, который будет оставаться за спиной солирующего Фернандо, и в этом случае правильная постановка вопроса — не «почему Тимофеев вместо Глушакова?», а «почему не Глушаков вместо Ивелина Попова?». С его дальним ударом в зоне подбора у чужой штрафной и с его работоспособностью в прессинге Денис мог бы быть полезен. Вот здесь уже можно заносить в здание конспирологические теории, только после игровых причин.

В итоге Фернандо выдаёт в Уфе четыре острые передачи, в два раза перекрывая свою норму, а на 84-й минуте он должен был становиться главным героем игры вместо Александра Беленова, когда отдал бессовестно крутой пас на Зе Луиша. Тот не забил и дал Дмитрию Егорову возможность написать текст о проблемах. Именно этот удар определил все — как год назад, в том же втором туре, когда «Спартак» тоже мучился с поймавшим кураж вратарём провинциальной команды. Тогда, в игре с «Крыльями», Андрей Ещенко попал, теперь Зе Луиш — нет.

Тогда Дмитрий Егоров (здесь выпад не только в его сторону — это общий тренд) написал спустя несколько дней восхищённый текст с заголовком «Электрический стул. Как семь действий Карреры встряхнули „Спартак“, теперь — текст о проблемах в действиях Карреры. Это позволяет сделать вывод о том, что основой для анализа и вброса инсайдов становятся только результаты.

Это, на мой взгляд, неверный подход. Основываться необходимо на игре команды, а она, как и её проблемы, у «Спартака» сейчас в целом похожа на прошлогоднюю.