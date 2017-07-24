Неймар заверил Месси, что остаётся в «Барселоне». Главное — в обзоре дня

«Спартак» на выезде не сумел одолеть «Уфу»

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 0:0. Москвичи впервые сыграли в нулевую ничью при Массимо Каррере.

В первом тайме «Спартак» больше владел мячом и много бил издали, но по голевым моментам у команд было равенство. Во второй половине игры красно-белые были ближе к голу, чем «Уфа», но Зе Луиш не воспользовался несколькими хорошими моментами. При этом форвард хозяев Сильвестр Игбун забил гостям, но судья не засчитал мяч из-за офсайда.

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Гол Чантурии в концовке принёс «Уралу» гостевую победу над «Динамо»

В матче второго тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» принимало екатеринбургский «Урал».

Завершилась встреча победой «Урала» со счётом 1:0. Когда казалось, что всё идёт к нулевой ничьей, вышедший на замену Георгий Чантурия вывел гостей вперёд. После розыгрыша углового Чантурия получил мяч на фланге и сделал кручёную подачу, в результате чего мяч, никого не коснувшись, влетел под дальнюю штангу ворот Антона Шунина.

«Ахмат» выиграл у «Ростова» благодаря голу Садаева

«Ростов» проиграл «Ахмату» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 54-й минуте Ризван Уциев выполнил подачу с углового, мяч заметался по штрафной и отскочил от Андрея Семёнова к Зауру Садаеву, который не сумел пробить в падении через себя, но тут же поднялся и поразил дальний угол.

Это поражение стало для «Ростова» первым в РФПЛ на домашнем поле со 2 мая 2015 года. Тогда дончане также уступили клубу из Грозного, который на тот момент назывался «Терек» (0:1). Единственный гол в той встрече забил Аблайе Мбенге. С того момента «Ростов» не проигрывал в РФПЛ на своём поле на протяжении 31 матча.

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Неймар сказал Месси и Суаресу, что остаётся в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Неймар решил остаться в «Барселоне» и не переходить в «ПСЖ», сообщает испанское интернет-издание Sport. Согласно информации источника, в последние дни форварды сине-гранатовых Лионель Месси и Луис Суарес интенсивно беседовали с футболистом сборной Бразилии, пытаясь убедить его остаться в каталонском клубе. Аргентинец и уругваец сказали ему, что он нигде не сможет быть так счастлив, как в «Барселоне». Неймару было сказано, что впереди у команды большие вызовы, и лишь вместе они смогут добиться этой цели.



«Ты не можешь покинуть нас сейчас», — сказали Месси с Суаресом Неймару.

Также сообщается, что руководство клуба, в свою очередь, просило Месси и Суареса посодействовать тому, чтобы Неймар не принял очень соблазнительное с финансовой точки зрения предложение «ПСЖ». Неймар сказал Месси и Суаресу, что останется в испанском гранде. Теперь в клубе ждут того, чтобы Неймар заявил об этом и публично.

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«Зенит» предложил € 4 млн за 23-летнего аргентинского центрального защитника

«Зенит», находящийся в поиске центрального защитника, обратил внимание на 23-летнего аргентинца Хермана Конти, выступающего на родине за «Колон», сообщает TyC Sports.



Интернет-издание отмечает, что «Зенит» предложил за Конти € 4 млн, стороны близки к соглашению, и сделка может состояться на следующей неделе.



Конти может стать третьим аргентинцем в составе «Зенита». Ранее ряды петербургской команды пополнили его соотечественники полузащитник Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Рост Конти — 1,93 м, вес — 80 кг.



Статистику Конти в прошлом сезоне чемпионата Аргентины можно посмотреть на «Чемпионате».