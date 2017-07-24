Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лионель Месси и Неймар
Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

Неймар заверил Месси, что остаётся в «Барселоне». Главное — в обзоре дня

Ключевое решение Неймара, вторая подряд ничья «Спартака», победы «Урала» и «Терека» — в обзоре главных событий дня.
24 июля 2017, понедельник. 00:00. Футбол
Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
0 : 0
Спартак М
Москва

«Спартак» на выезде не сумел одолеть «Уфу»

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 0:0. Москвичи впервые сыграли в нулевую ничью при Массимо Каррере.

В первом тайме «Спартак» больше владел мячом и много бил издали, но по голевым моментам у команд было равенство. Во второй половине игры красно-белые были ближе к голу, чем «Уфа», но Зе Луиш не воспользовался несколькими хорошими моментами. При этом форвард хозяев Сильвестр Игбун забил гостям, но судья не засчитал мяч из-за офсайда.

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом
Ничьи с «Динамо» и «Уфой», массовые увольнения от Карреры, отсутствие трансферов и капитан на лавке. Это нормально?
Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 – Чантурия – 89

Гол Чантурии в концовке принёс «Уралу» гостевую победу над «Динамо»

В матче второго тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» принимало екатеринбургский «Урал».

Завершилась встреча победой «Урала» со счётом 1:0. Когда казалось, что всё идёт к нулевой ничьей, вышедший на замену Георгий Чантурия вывел гостей вперёд. После розыгрыша углового Чантурия получил мяч на фланге и сделал кручёную подачу, в результате чего мяч, никого не коснувшись, влетел под дальнюю штангу ворот Антона Шунина.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 – Садаев – 54

«Ахмат» выиграл у «Ростова» благодаря голу Садаева

«Ростов» проиграл «Ахмату» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 54-й минуте Ризван Уциев выполнил подачу с углового, мяч заметался по штрафной и отскочил от Андрея Семёнова к Зауру Садаеву, который не сумел пробить в падении через себя, но тут же поднялся и поразил дальний угол.

Это поражение стало для «Ростова» первым в РФПЛ на домашнем поле со 2 мая 2015 года. Тогда дончане также уступили клубу из Грозного, который на тот момент назывался «Терек» (0:1). Единственный гол в той встрече забил Аблайе Мбенге. С того момента «Ростов» не проигрывал в РФПЛ на своём поле на протяжении 31 матча.

Кучук отказался от наследия Бердыева. 7 тактических тезисов тура
Обновлённая схема «Ростова», мастерство Леандро Паредеса, проблемы «Зенита» – в тактическом разборе стартового тура Премьер-Лиги.

Неймар сказал Месси и Суаресу, что остаётся в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Неймар решил остаться в «Барселоне» и не переходить в «ПСЖ», сообщает испанское интернет-издание Sport. Согласно информации источника, в последние дни форварды сине-гранатовых Лионель Месси и Луис Суарес интенсивно беседовали с футболистом сборной Бразилии, пытаясь убедить его остаться в каталонском клубе. Аргентинец и уругваец сказали ему, что он нигде не сможет быть так счастлив, как в «Барселоне». Неймару было сказано, что впереди у команды большие вызовы, и лишь вместе они смогут добиться этой цели.

«Ты не можешь покинуть нас сейчас», — сказали Месси с Суаресом Неймару.

Также сообщается, что руководство клуба, в свою очередь, просило Месси и Суареса посодействовать тому, чтобы Неймар не принял очень соблазнительное с финансовой точки зрения предложение «ПСЖ». Неймар сказал Месси и Суаресу, что останется в испанском гранде. Теперь в клубе ждут того, чтобы Неймар заявил об этом и публично.

Метания Неймара. Обзор главных трансферных новостей в Европе
Мората в «Челси», будущее Неймара и Мюллера, проблемы «Халла» и другие новости европейского трансферного рынка за последнюю неделю.

«Зенит» предложил € 4 млн за 23-летнего аргентинского центрального защитника

«Зенит», находящийся в поиске центрального защитника, обратил внимание на 23-летнего аргентинца Хермана Конти, выступающего на родине за «Колон», сообщает TyC Sports.

Интернет-издание отмечает, что «Зенит» предложил за Конти € 4 млн, стороны близки к соглашению, и сделка может состояться на следующей неделе.

Конти может стать третьим аргентинцем в составе «Зенита». Ранее ряды петербургской команды пополнили его соотечественники полузащитник Леандро Паредес и нападающий Себастьян Дриусси. Рост Конти — 1,93 м, вес — 80 кг.

Статистику Конти в прошлом сезоне чемпионата Аргентины можно посмотреть на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
00:35 Фассоне: я больше не буду произносить имён игроков из других команд в прессе
00:23 Маер: у «Ростова» прекрасные фанаты, я ещё не играл в таком большом клубе
00:22 Де Росси: у «Ювентуса» нет слабых мест, «Роме» будет непросто им противостоять
00:07 Вилюш: темп игры в РФПЛ выше, чем в чемпионате Польши
00:03 Пике выложил фото с Неймаром: он остаётся
23 июля 2017, воскресенье
23:47 Черевченко: задачи выйти в РФПЛ уже в этом сезоне у «Балтики» нет
23:34 Видео: курьёзный гол прямым ударом с углового в матче Кубка Беларуси
23:21 Клопп подтвердил, что готов продать Марковича, которого связывали с «Зенитом»
23:17 Кучук: с Бердыевым не общался, я с ним близко не знаком
23:12 Зуев: грустно, что домашняя беспроигрышная серия «Ростова» в РФПЛ прервалась
23:12 Кьеллини: Дибала не стоит тех же денег, что Неймар
23:06 «Реал» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы
23:00 Кандрева: слухи про интерес «Челси» приятны, но я рад играть за «Интер»
22:47 Эмери: лучший вариант для Крыховяка — смена клуба, в «ПСЖ» он не вписался
22:45 Сёмин — о Манчини: я прошёл «Сити» с киевским «Динамо». Пускай в «Зените» думают
22:22 Болельщики «Динамо» вручили Сапете шампуры с логотипом клуба
22:19 Гогниев: предложения есть, но сейчас думаю над тем, буду ли продолжать карьеру
22:16 Сёмин: Ари выбыл надолго — должны сделать всё, чтобы у «Локо» было пополнение
22:09 Лещенко: на игру «Динамо» сейчас просто невозможно смотреть, это не футбол
22:07 Кононов: сложная победа, «Ахмату» надо прибавлять в атакующих действиях
22:04 Кучук: «Ростов» владел преимуществом весь матч. Ничего страшного, что проиграли
21:55 «Ростов» потерпел первое домашнее поражение в РФПЛ со 2 мая 2015 года
21:54 «Ахмат» выиграл у «Ростова» благодаря голу Садаева
21:45 Усталый Погребняк, суровая блондинка и другие фото с матча «Урал» — «Динамо»
21:45 Стротман: «Рома» есть «Рома», из такого клуба трудно уйти
21:43 «Динамо» — «Урал» — 0:1. Видеообзор матча
21:33 Фосу-Менса: Моуринью даёт молодым футболистам шанс
21:20 Спаллетти назвал условия, при которых Перишич может покинуть «Интер»
21:16 «Челси» извинился перед китайцами за оскорбительные сообщения Кенеди в соцсетях
21:08 Смолов: для меня большая честь вновь стать лучшим игроком сезона в «Краснодаре»
21:02 Булыкин: когда всё наладится, мы увидим сильное «Динамо», показывающее зрелище
20:47 Сухов: «Уфа» заслужила ничью в матче со «Спартаком»
20:19 Чантурия — о голе в ворота «Динамо»: это был полунавес-полуудар
20:15 Соснин: «Динамо» было очень обидно пропускать такой нелепый гол в концовке
20:11 Президент «Урала» Иванов: в концовке нам повезло, но везёт сильнейшим
20:10 Клуб ПФЛ транслировал матч Кубка России, собирая деньги на трансфер Погребняка
20:06 «Бенфика» — «Халл Сити» — 0:1. Видеообзор второго победного матча Слуцкого
19:53 Калитвинцев: Самба Сов — парень крепкий, надеюсь, к следующей игре будет здоров
19:52 Калитвинцев: матч с «Уралом» катился к ничьей, а «Динамо» на ничью не играет
19:43 Тарханов: «Уралу» чуть повезло в матче с «Динамо»
19:40 Калитвинцев: у «Динамо» нет паники, будем делать выводы из игры с «Уралом»
19:34 Тарханов: просто так «Динамо» не обыграешь, «Урал» готовился очень серьёзно
19:30 Спрятанная медаль Карреры и подарок инвалиду от Комбарова. Фоторепортаж из Уфы
19:27 Ловчев: как только не фартит, «Спартак» становится равен «Уфе»
19:23 Коларов: как выкладывался на 100% за «Лацио», так же буду выступать и за «Рому»
Все новости RSS
Партнерский контент
Что происходит со "Спартаком"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017