10 центральных защитников, на которых претендует «Зенит»

Манчини: Дзюбе, как и остальным игрокам «Зенита», нужно прибавлять Бердыев заявил, что в ближайшее время «Рубин» заиграет, как он хочет, а Манчини отметил, что Дзюба ещё не раскрылся на сто процентов.

Пару недель назад казалось, что «Зенит» решил вопрос с переходом 23-летнего защитника «Сан-Паулу». В Бразилии писали о согласии петербургского клуба заплатить за победителя Олимпиады-2016 отступные в размере 18 млн евро, а сам игрок вроде бы согласился на зарплату 2,4 млн евро в год. Однако затем что-то пошло не так. По последним сведениям, Родриго Кайо до сих пор не определился по поводу того, принимать ли ему предложение «Зенита», поскольку после переезда в Россию опасается потерять место в сборной Бразилии на ЧМ-2018.

Херман Конти

На сегодняшний день 23-летний защитник «Колона» – самый реальный кандидат на переезд в Петербург. Согласно свежей информации, клуб из Санта-Фе согласился продать «Зениту» своего воспитанника за 4 млн евро. Похоже, сторонам осталось урегулировать последние детали, после чего можно будет объявлять о сделке. В сезоне-2016/17 Конти был среди лучших защитников чемпионата Аргентины по главным статистическим показателям: отборам мяча (2,0 в среднем за 90 минут игры), перехватам (3,1) и выигранным верховым единоборствам (3,5). Он сыграл 28 матчей и забил 2 гола.

Александер Барбоза

Этот 22-летний защитник вместе с Конти вошёл в символическую сборную чемпионата Аргентины по оценкам Whoscored. Он принадлежит «Ривер Плейт», однако минувший сезон провёл на правах аренды в команде «Дефенса и Хустисия». Принял участие в 28 матчах, стал автором шести забитых мячей (два – с пенальти). Сообщалось, что Александер, как и его коллега из «Колона», находится в шорт-листе «Зенита». Трансферная стоимость Барбозы оценивается приблизительно в 2 млн евро, но «Ривер Плейт» вряд ли отпустит его за такие деньги.

Хуан Маркос Фойт

Имя 19-летнего Фойта упоминалось в связи с возможным трансфером в «Зенит» чуть раньше, чем поступили новости о его соотечественниках Конти и Барбозе. В Аргентине писали, что петербургский клуб готов был заплатить за защитника «Эстудиантесу» 11 млн евро. Однако сам Фойт, судя по всему, ждал приглашения от команды, выступающей в топовой лиге. Сейчас агенты игрока молодёжной сборной Аргентины ведут переговоры о переходе своего клиента в «Тоттенхэм», а значит, в «Зените» Фойт может оказаться только в случае срыва других серьёзных европейских вариантов.

Кевин Бонифаци

«По всей вероятности, я уезжаю из «Торино». Правда, что «Зенит» сделал мне предложение, и я рад, потому что это большой клуб. Мы оценим предложение, а затем посмотрим, что будет дальше», – этот комментарий 21-летнего Бонифаци итальянские СМИ опубликовали около трёх недель назад. Вот только трансфер кандидата в молодёжную сборную Италии по-прежнему не подтверждён. «Зенит» должен был заплатить за Кевина порядка 7-8 млн евро. Минувший сезон Бонифаци хорошо отыграл на правах аренды за СПАЛ, помог команде из города Феррара подняться в Серию А.

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Джейсон Мурильо

С первого же дня после назначения Роберто Манчини появилась информация, что «Зенит» купит 25-летнего колумбийца, с которым итальянский тренер работал в «Интере». Потом Мурильо рассматривался уже в качестве альтернативы Костасу Маноласу на случай срыва трансфера грека. Называлась цена в 13-15 млн евро. Но и неудачная история с Маноласом не превратила слухи о покупке Мурильо в реальность. Последняя информация по Джейсону была пару недель назад: «Зенит» якобы предлагал за центрального защитника и нападающего Мауро Икарди 60 млн евро.

Франческо Ачерби

29-летний Ачерби тоже ещё недавно находился в шорт-листе Манчини. По крайней мере, агент защитника Аугусто Карпеджани подтверждал факт переговоров. «Возможность трансфера Франческо существует. Ачерби – игрок топ-уровня, который хочет выигрывать титулы и играть в Лиге чемпионов. А «Зенит» – это клуб с такими же высокими амбициями», – признавался представитель итальянца. Судя по всему, «Сассуоло» установил слишком большую цену на своего возрастного лидера – не менее 12 млн евро. В середине июля Ачерби продлил контракт с клубом, что снижает шансы на его переезд в Петербург.

Уэсли Худт

Помимо прочих в сфере интересов «Зенита» находится и 23-летний защитник «Лацио». Покупка Худта обошлась бы сине-бело-голубым примерно в 6-10 млн евро. Руководители римского клуба должны быть сговорчивыми, так как пару лет назад взяли Уэсли свободным агентом. Молодой голландец не всегда попадает в основу римской команды, а в России у него, возможно, будет больше шансов реализовать свой потенциал. В минувшем сезоне Серии А он провёл 23 матча и забил два гола. Кроме того, Худт дважды сыграл за сборную Нидерландов в отборочном цикле ЧМ-2018.

Бьорн Энгельс

Этот 22-летний защитник может стать наследником Николаса Ломбертса в «Зените». Кандидат в сборную Бельгии обладает очень солидными физическими качествами и достаточно много забивает для игрока своего амплуа: в 92 матчах за «Брюгге» он стал автором 12 голов. Об интересе петербургского клуба к Энгельсу сообщалось и ранее, так что Бьорн, по всей видимости, попал из шорт-листа Мирчи Луческу в шорт-лист Манчини. Прогресс Энгельса немного задерживают травмы. На данный момент его трансферная стоимость составляет 8-9 млн евро.

Диего Рейес

В середине июля португальские СМИ опубликовали информацию об интересе «Зенита» к 24-летнему защитнику «Порту». Называлась и вероятная стоимость трансфера – около 7 млн евро. Рейса мы помним, в частности, по выступлению на Кубке конфедераций за Мексику, которая при его участии победила сборную России. Впрочем, эта новость больше похожа на желание «Порту» куда-то пристроить не нужного «драконам» мексиканца. Прошлый сезон Рейес провёл на правах аренды за «Эспаньол», сыграл 34 матча в чемпионате Испании и забил один гол.