«Реал» и ещё 5 клубов, которые уже продали игроков на 100 млн евро

Как ни странно, португальцы тут не на первом месте. Ещё вы узнаете, в каком рейтинге «Халл Сити» первый.

«Лион». 102 млн евро

Главные продажи: Александр Ляказетт, «Арсенал» — 53 млн; Корентен Толиссо, «Бавария» — 41 млн.

Начнём список с неожиданной команды. «Лион» ровно провёл сезон в Лиге 1 и дошёл до полуфинала Лиги Европы. Не попал в Лигу чемпионов из-за выскочки «Ниццы», но казалось, с парой усилений станет фаворитом на роль третьей команды Франции. Но «Лион» вновь удивил: вместо точечного усиления капитально ослабил состав. Потеряны Корентен Толиссо и Максим Гоналон – без них полузащиты просто нет. Также ушли два фланговых защитника — Кристоф Жалле и Мацей Рыбусь. Перебрался в Турцию Матьё Вальбуэна. Все они были игроками обоймы. Об Александре Ляказетте и говорить нечего. В общем, не вполне понятно, чего можно ждать от команды, которая потеряла лучших игроков и заменила их молодыми и неизвестными новичками. «Лион» не «Порту» в том смысле, что опыта подобного ведения селекции у него нет. Может, пора начать тратить?

«Эвертон». 106 млн евро

Главные продажи: Ромелу Лукаку, «Манчестер Юнайтед» — 85 млн; Херард Деулофеу, «Барселона» — 12 млн; Том Клеверли, «Уотфорд» — 9 млн.

Этим летом «Эвертон» в моде. Команда действительно шумит на рынке. «Эвертон» потратил около 100 млн евро на Джордана Пикфорда, Дэви Классена и Майкла Кина – все три трансфера выглядят интригующими. И это я ещё не сказал про Уэйна Руни. Уход Ромелу Лукаку фактически позволил восстановить баланс, но клуб также продал Тома Клеверли в «Уотфорд», где он был в аренде, и Херарда Деулофеу в «Барселону». Теперь у «ирисок» всё в порядке с деньгами, но не хватает таргетмена. Или Роналд Куман изменит модель игры, чтобы Руни оказался на острие?

«Рома». 108 млн евро

Главные продажи: Мохамед Салах, «Ливерпуль» — 42 млн; Антонио Рюдигер, «Челси» — 35 млн; Леандро Паредес, «Зенит» — 23 млн.

Новый спортивный директор «Ромы», Рамон Мончи, сделал себе имя в «Севилье». Каждое лето он выгодно продавал старый состав и набирал новый. По приходу в новую команду он начал с заявления, что «Рома» — не супермаркет. Мончи имел в виду, что клуб не собирается расставаться с лидерами. И понеслось… Салах и Рюдигер улетели почти синхронно. Трансфер Костаса Маноласа был уже согласован и сорвался в последний момент из-за игрока. Пока не ушёл Раджа Найнгголан, но бельгиец отказался продлевать контракт («Я продлил контракт? Смешно!» – отреагировал он на вопрос в интервью).

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Забавно, но на фоне серьёзных потерь Мончи действительно удалось пополнить команду интересными новичками. Рик Карсдорп из «Фейеноорда» усилит проблемную в целом в Европе правую бровку, а Лоренцо Пеллегрини из «Сассуоло» — центр поля. Оба в сумме обошлись в скромные 24 млн евро. Но если это просто нормальные трансферы, то приход Максима Гоналона за всего четыре (4!) млн евро – это настоящее мастерство. Француз должен усилить команду.

«Монако». 110 млн евро

Главные продажи: Бернарду Силва, «Манчестер Сити» — 50 млн; Тьемуэ Бакайоко, «Челси» — 40 млн; Валер Жермен, «Марсель» — 8 млн.

С тех пор как в конце мая руководство «Монако» заверило, что у клуба нет необходимости продавать игроков, «Монако» энергично продаёт игроков. Возможно, проблема в желании самих футболистов найти себе более статусную команду. В конце концов, Дмитрий Рыболовлев подчёркивал, что держать немотивированных игроков неразумно. Но всему есть предел. Силва и Бакайоко были среди лучших в триумфальном сезоне. Если «Монако» действительно продаст Килиана Мбаппе в «Реал», то Леонарду Жардиму придётся создавать команду заново. Тем более что на рынке есть интерес и к Фабиньо. С другой стороны, «Монако» не только продаёт, но и покупает. Юри Тилеманс и Теренс Конголо усилят центральную ось, а воспитанник «Барселоны-Б» Жорди Мбула может заставить забыть о Бернарду Силве. Если повезёт.

«Бенфика». 113 млн евро

Главные продажи: Эдерсон, «Манчестер Сити» – 40 млн; Виктор Линделёф, «Манчестер Юнайтед» — 35 млн; Нелсон Семеду, «Барселона» — 35 млн.

В этом году португальские большие клубы сами на себя не похожи. «Спортинг» покупает больше, чем продаёт (вдумайтесь). «Порту» продаёт, но из-за давления УЕФА по ФФП (это звучит как ЦК КПСС) вынужден продавать побыстрее, получается недорого. И только «Бенфика» хранит португальскую традицию «победитель продаёт всё». Продажа Эдерсона, Виктора Линделёфа и Нелсона Семеду позволила бы купить новый состав или пару настоящих звёзд. Но, разумеется, клуб не станет этого делать, а поищет будущих звёзд среди никому не известных молодых игроков. Самое дорогое приобретение «Бенфики» на данный момент – Филип Кровиновч из «Риу Аве» за три млн. Это немного даже для внутреннего португальского рынка.

«Реал». 122 млн евро

Главные продажи: Альваро Мората, «Челси» — 65 млн (без учёта бонусов); Данило, «Манчестер Сити» — 30 млн, Хамес Родригес, «Бавария» (аренда) – 10 млн в течение двух лет.

Когда речь идёт о выгодных продажах, о «Реале» мы думаем в последнюю очередь. Но это стереотип, «Реал» давно умеет продавать игроков – дорого и вовремя. У мадридцев удивительная ситуация. Учитывая доходы от трансферов и в целом благополучное финансовое положение, их бюджет на лето практически не ограничен. А трансферных целей практически нет. Это Килиан Мбаппе, в целесообразности приобретения которого в этом году сомневается само руководство «Реала», да и… всё. С уходом и Хамеса, и Мораты трансфер Мбаппе выглядит более разумным: французу будет гарантировано какое-то игровое время. Но в команде всё равно недокомплект. Не хватает как минимум одного флангового защитника. Тео Эрнандес справа не играет. Неужели подменять Карвахаля будет молодой центрбек Хесус Вальехо? Или «Реал» всё-таки ждёт ещё один трансфер?

Не попали в список, но тоже хорошо заработали

«Севилья». Ну, тут всё как обычно. Команду, которую собрал Мончи, сможет продать кто угодно. Пока севильцы заработали около 80 млн евро.

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«Тоттенхэм». Лондонцы пока никого не купили. Они заработали на продаже Набиля Бенталеба, Клинтон Н'Джие и Федерико Фасио, а также потеряли Кайла Уокера – и вот это действительно потеря. Теперь надо с умом потратить 80 млн и купить качественного флангового защитника. Да и глубины состава «Тоттенхэму» не хватает.

«Ювентус». Вынужденная продажа Леонардо Бонуччи за 42 млн евро в «Милан» автоматически сделала «Ювентус» кандидатом на место в топе. Но туринцам до 100 млн всё равно не хватило. Да и тратят они немало. Применительно к этому клубу – дело не в деньгах.

«Порту». Заработать 62 млн евро, по меркам этого клуба – провести лето впустую. С другой стороны, это мастерство. Находясь под давлением УЕФА в сжатые сроки не только уложиться в ФФП, но и получить достойные деньги за Андре Силву и Рубена Невеша. Кстати, интересный факт. В Португалии только один клуб в данный момент находится в минусе по трансферам. Это «Шавиш». Амбициозный клуб в минусе на 350 тыс. евро. Мало? Ну, остальные вообще только зарабатывают.

«Халл Сити». Уже продал игроков на 29 млн евро. Команда Леонида Слуцкого лидирует по этому показателю в Чемпионшипе. И, знаете, очень жаль, что она лидирует. Если бы «Халл» лидировал по трансферным тратам, проще было бы сохранять оптимизм. Но пока они продают всех, на кого есть покупатели. Тем интереснее, что накануне «Халл» в товарищеском матче обыграл «Бенфику». Встретились два трансферных одиночества…

В материале использованы данные сайта transfermarkt.com.