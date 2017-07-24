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Неймар
Текст: Марк Бессонов
Фото: Reuters

«Он остаётся». Колебания Неймара и ещё 5 событий выходных

Дриусси стреляет дублем, Неймар выбирает между Парижем и Барселоной, «Ростов» проигрывает дома в РФПЛ впервые за два года.
24 июля 2017, понедельник. 11:35. Футбол

«Спартак» не может победить во втором матче чемпионата

«Не будет преувеличением сказать, что «Спартак» провалил старт», — резюмировал матч «Спартака» и «Уфы» Александр Бубнов. «В этом нет ничего страшного, мы смотрим вперёд», — комментировал игру Боккетти в микст-зоне. После второй подряд ничьей на старте сезона полярные мнения болельщиков, журналистов и экспертов смешались в кучу. Как и впечатления от игры действующего чемпиона. Не будем нагнетать страсти, а просто констатируем: «Спартак» во втором матче подряд потерял очки. Позволяет ли это делать выводы о силе нынешней команды и её перспективах? Пусть каждый решает для себя сам.

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом
Ничьи с «Динамо» и «Уфой», массовые увольнения от Карреры, отсутствие трансферов и капитан на лавке. Это нормально?
Не всё так однозначно. Происходит ли что-то с чемпионом?
Антон Михашенок максимально занудно отвечает пламенному Дмитрию Егорову.
Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Уфа
Уфа
0 : 0
Спартак М
Москва

«Динамо» уступило «Уралу»

Покинувшее поле со щитом после матча со «Спартаком» «Динамо» во втором туре не показало той же прыти в домашней игре с «Уралом». Команда Александра Тарханова превзошла бело-голубых по статистике и по счёту – екатеринбуржцам есть за что благодарить Георгия Чантурию. Визави Тарханова Юрию Калитвинцеву предстоит провести со своими игроками серьёзную работу над ошибками.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
0 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 – Чантурия – 89

«Ростов» впервые проиграл дома в РФПЛ с мая 2015

Конечно, уход Бердыева не прошёл бесследно. «Ростов» нащупывает новые нити игры под руководством главного тренера, и, конечно, никто не обещал, что сделает это в кратчайшие сроки. «Ростов» уступил дома «Ахмату», потерпев первое за более чем два года домашнее поражение в рамках РФПЛ. Трагедия ли это? Определённо нет.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
23 июля 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 – Садаев – 54

Дриусси спасает «Зенит»

В Санкт-Петербурге появился новый герой. Себастьян Дриусси не провёл выдающийся поединок против «Рубина», но на бомбардирском чутье забил два мяча, которые принесли победу его команде. Вообще, очертания нового «Зенита» Манчини прослеживаются всё чётче – Паредес приноравливается к рулю командной игры, Далер Кузяев начинает привыкать к основе, а Александр Кокорин во многом неожиданно набирает отличную форму и с горящими глазами летит на ворота соперника.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
22 июля 2017, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 1
Рубин
Казань
0:1 – Жемалетдинов – 45+1, 1:1 – Дриусси – 51, 2:1 – Дриусси – 90+1
Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини в матче с «Рубином»
Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева.

«Манчестер Сити» подписывает ещё одного защитника

Гвардиола продолжает перекраивать состав «Манчестер Сити». И делает это радикально. Латерали, на которых Пеп делает ставку на протяжении почти всей тренерской карьеры, – его приоритетные цели этим летом. Не сумев договориться с Дани Алвесом, «горожане» выписали из «Тоттенхэма» Кайла Уолкера за рекордные для защитника 56,5 млн евро. Очередной новичок «Сити» — Данило, сидевший в «Реале» под Дани Карвахалем. Следующая мишень Гвардиолы – левый защитник Бенжамен Менди из «Монако». И его трансфер, вполне вероятно, побьёт рекорд Уолкера.

Менди станет самым дорогим защитником мира в истории, перейдя в «Манчестер Сити»

Сага о Неймаре

Ещё немного, и эта история обернётся занудной мелодрамой. Неймар никак не может определиться, что ему важнее — деньги или слава. Ещё в пятницу все испанские и французские издания оповестили читателей, что бразилец точно намерен перейти в «ПСЖ» и дело практически решено. Однако в ночь на воскресенье в американском турне Неймар вышел в стартовом составе в товарищеском матче против «Ювентуса» и оформил дубль (второй мяч забил, оставив в дураках шесть игроков бьянконери). После этого появилась информация, что главный объект обсуждений на трансферном рынке последних дней сообщил Суаресу и Месси, что остаётся в «Барселоне». Подтвердил это и Жерар Пике. «Он остаётся», — гласит подпись к его фотографии в «Твиттере». Вроде бы, на этом всё. Как бы не так! Семья Неймара продолжает склонять его к переходу в «ПСЖ», в особенности его отец. «Барселона» не намерена идти на уступки и повышать бразильцу зарплату. Санта-Барбара продолжается…

«ПСЖ» хочет вложить в Неймара полмиллиарда евро. Готов ли сам бразилец?
Любой клуб, имеющий в запасе 225 млн евро, может этим летом выкупить Неймара у «Барселоны». «ПСЖ» в шаге от завершения сделки.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Ростов ФК Спартак Неймар
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
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