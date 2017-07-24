Курбанизация. Как Бердыев перестраивает «Рубин»

Среди команд, чьё турнирное место по итогам двух туров, и близко не соответствует материально-технической базе, потенциалу футболистов, классу тренера и ожиданиям болельщиков, в первую очередь в глаза бросается «Рубин». Ноль в очковой графе явно противоречит высоким устремлениям казанского клуба. Неожиданность? Возможно, но никак не сенсация и уж точно не повод для паники.

Папа вернулся! Какие перемены ждут «Рубин» после прихода Бердыева Представление команд РФПЛ перед сезоном-2017/18 начинаем с двукратного чемпиона России.

Ошибочно считать Бердыева мастером моментального результата. Его работу отличает основательность, а её плоды – надёжность. В данном случае параллели с золотым «Рубином» сборки 2008 года или серебряным «Ростовом» не вполне корректны. В обоих случаях восхождению предшествовал солидный подготовительный период. У сколоченной в сжатые сроки – под юбилей и задачу – казанской «банды» было две трети зимы, чтобы проникнуться требованиями тренера и из набора сильных индивидуальностей превратиться в классную команду. В Ростове на перезагрузку – с момента назначения до возобновления чемпионата – у КБ было 80 дней. И ещё примерно полгода на превращение аутсайдера в претендента на медали. За месяц с небольшим разгрести завалы, оставленные испанским предшественником, даже такому мэтру, как Бердыев, было объективно сложно. Слишком всё оказалось запущено что в игровом, что в психологическом плане.

Бердыев попытался решить проблему переносом готовых блоков из одной команды в другую – благо контракты его людей с «Ростовом» были составлены таким хитрым образом, что предполагали уход без денежной компенсации. Линию обороны он перевёз в Казань практически в полном составе – вратарь Джанаев и тройка защитников. Проблема пришла, откуда не ждали. Сесар Навас по семейным обстоятельствам покинул свою старую новую команду в разгар межсезонного цикла, и оказалось, что без него система не работает. Точнее, работает, но не так эффективно, как надо. Даже в свои 37 испанец оставался ключевой фигурой в построениях Бердыева, основным проводником тренерских идей на поле. Поиск адекватной замены Навасу длится по сей день.



Схему с тремя стопперами не назовёшь абсолютно новой и совершенно незнакомой большинству игроков современного «Рубина». Ветераны вроде Кузьмина и Карадениза помнят её по концовке прошлого казанского цикла Бердыева. Да и Хави Грасия нет-нет да и прибегал к этой модели. Другое дело, что в том виде, в каком защитную линию себе представлял испанец, она Бердыева не устраивала. Новый наставник усадил в запас всех иностранных беков, отдав позиции Санчеса, Самбрано и Бауэра отечественным игрокам.

В первом туре роль шефа обороны примерил Бурлак, во втором – Камболов. С обоими Бердыев в сезоне-2013/14 разминулся и сейчас только выясняет их потенциал. Профессиональные достоинства и недостатки Граната с Кудряшовым тренеру известны лучше. «Командирских» задатков, необходимых ведущему защитнику, что одному, что другому не хватает. Поэтому Бердыеву так нужен был Навас. Гацкан в опорной зоне тоже не помешал бы, но он до Казани тоже не доехал, а имеющиеся в наличии исполнители подтверждать претензии на лидерство не спешат. Или не могут по объективным причинам.



Проблему можно было бы решить за счёт покупки одного-двух мастеров необходимого профиля, но на контрактах в «Рубине» и без того состоит слишком много народу. Прошлогодние трансферные ошибки сделали руководство клуба более щепетильным в кадровых вопросах, а требования финансового фэйр-плей исключают вероятность ещё одной «оптовой закупки». Логично, что прежде чем вынести резолюцию по тому или иному игроку, Бердыев хочет лично удостовериться в его соответствии/несоответствии предъявляемым требованиям. Полутора месяцев совместной работы для этого, наверное, всё же недостаточно.



Несмотря на огорчительный для столицы Татарстана результат, субботняя встреча в Петербурге засвидетельствовала прогресс в игре «Рубина». Обратили внимание, как ликовала VIP-ложа «Крестовского» после второго гола Дриусси? Ещё несколько месяцев назад победа над казанским клубом и близко не вызвала бы такой шквал эмоций у петербургской верхушки. С возвращением Бердыева восприятие «Рубина» соперниками автоматически изменилось – с насмешливо-пренебрежительного на настороженно-уважительное.

Два тура – недостаточный срок для глубокомысленных выводов. Но уже сегодня понятно: современный «Рубин» будет стоять на тех же футбольных ценностях, что и недавний «Ростов» — надёжность, компактность, моментальный переход из одной игровой фазы в другую, без лишних промежуточных передач.



«Рубин» проиграл, но произвёл приятное впечатление – своей целостностью, самоотверженностью. Добровольно отдав мяч сопернику (30% владения), гости не только открыли счёт, но и могли забивать второй, третий. Моменты что у Кузьмина, что у Канунникова были убойные. Очков «Рубину» стоила секундная потеря концентрации в компенсированное время. Один коллективный сбой перечеркнул полуторачасовые старания команды, но будьте уверены – и эту неприятность Бердыев обернёт на пользу «Рубину».



Сесар Навас убеждён: «возвращение» сильного «Рубина» – вопрос времени, притом не самого продолжительного – максимум пары месяцев. Участнику двух самых успешных проектов Бердыева в этом вопросе можно доверять. Ждём.