Как и почему «Реал» и Роналду летом зарабатывают порознь

Турнир чемпионов

Уже пятый год подряд летом проводится коммерческий турнир «Международный кубок чемпионов». В какой-то момент пришло решение объединить турне топ-клубов по США и Азии под одним брендом. Никто противиться не стал. Клубы, приглашённые для участия, получают солидные барыши, причём платят им за каждый сыгранный матч. Победителей, как правило, несколько. К примеру, в этом году их будет три — один в США, один в Китае и ещё один в Сингапуре. Но серьёзно к подобным званиям относиться не стоит. «Милан» провёл два матча в Китае, а «Боруссия» всего один. В Штатах также команды проведут различное количество встреч. Соль не в этом. Клубы готовятся к сезону, зарабатывают, продвигают себя на новых рынках. Спортивная составляющая занимает, пожалуй, последнее место в ряду других благ, которые предоставляет участие в подобных соревнованиях.

Но спонсоров это не особенно волнует, они выстраиваются в очередь, чтобы получить возможность прикоснуться к сильнейшим футбольным клубам. Они понимают, что при любви американцев к спорту и китайцев к звёздам игры номер один, вложения окупятся. Поэтому целого материала было бы мало, чтобы назвать всех партнёров Международного кубка чемпионов. Выделим самых именитых — Heineken, McDonalds, Tag Heuer, Samsung, Mastercard, Coca Cola. Список легко можно было бы продлить. Поэтому не стоит удивляться, что клубы с удовольствием соглашаются поучаствовать в выставочной серии.

Репетиция Суперкубка Европы

Болельщиков на трибуны завлекают красочные афиши. Когда ещё удастся посмотреть вживую манкунианское дерби или «эль класико», при этом проделав сравнительно небольшой путь. В этом году такая возможность существует. «Ман Сити» и «Ман Юнайтед» уже сыграли, «дьяволы» довольно легко победили «горожан», которые явно страдали из-за «джетлага». А вот «Барса» и «Реал» встретятся чуть позднее.

Вчера же своеобразную репетицию матча за Суперкубок Европы провели «Манчестер Юнайтед» и «Реал». «Сливочные» считались фаворитами, несмотря на отсутствие Криштиану Роналду. Но так считали букмекеры, на деле же команда Моуринью сейчас готова лучше. «МЮ» ещё перед стартом Международного кубка чемпионов провёл несколько встреч, обыграв «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Реал Солт-Лейк», попутно обкатав новичка команды Ромелу Лукаку. На кураже был обыгран «Сити», а вот с мадридским «Реалом» встреча получилась куда более упорной. Статистика по матчу абсолютно равная практически во всех графах. «МЮ» вёл: после феноменального слаломного прохода Марсьяля в пустые ворота переправил мяч Лингард. Клубные чемпионы Европы отыгрались в середине второго тайма. К тому моменту все основные игроки «Реала» были заменены, вышла молодёжь при поддержке Касемиро, которому вручили капитанскую повязку. И в новом для себя статусе бразилец реализовал пенальти, назначенный за снос новичка «сливочных» Бернара Франсуа. Резвый левый латераль оставил самое приятное впечатление, если оценивать всю ту массу народа, которая побывала на поле.

Но самое весёлое началось после окончания основного времени. В серии пенальти лишь 3 удара из 10 достигли цели. Парни били мимо, спасали де Хеа и Касилья, трещал каркас ворот. «МЮ» вообще мог не пропустить, но после попытки Кесады снаряд от рук де Хеа проскользнул-таки в сетку. У англичан забили Мхитарян и Блинд. А всё тот же Касемиро сотряс перекладину в заключительной попытке.



Впереди у «Реала» матчи с «Манчестер Сити» и «Барселоной». «МЮ» же осталось сыграть только с Месси и Ко.

Бизнес Роналду

Заранее было объявлено, что Криштиану Роналду не примет участия в заокеанском турне «Реала». Он присоединится к команде за несколько дней до Суперубка Европы, но и в нём не сыграет. После того как Флорентино Перес убедился, что португалец никуда не уходит, он спокойно предоставил своему лучшему игроку возможность заниматься личными делами. К тому же не стоит забывать, что сезон для Криштиану закончился не так давно, он ведь участвовал в Кубке конфедераций.

Так вот Роналду сейчас в Азии. Сначала он побывал в Сингапуре по приглашению владельца «Валенсии» Питера Лима, который только что стал дедушкой. Дело в том, что компания бизнесмена приобрела права на использование образа Криштиану.



Ну а следом португалец переместился в Китай. Время — деньги! При поддержке Nike Роналду проводит собственный промо-тур, в ходе которого он представит новые бутсы CR7 Mercurial Campeões, на пятке которых изображён флаг Португалии. Так что пока «Реал» и Роналду зарабатывают деньги по отдельности, но в конце следующей недели воссоединение произойдёт.