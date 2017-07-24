1,5 недели в воздухе. Сколько летают клубы РФПЛ

11,5 дня в воздухе, переезды на автобусах и рейсы с пересадками. Выясняем, сколько километров преодолеют клубы Премьер-Лиги за сезон.

Многие футболисты и тренеры с выходом дальневосточного клуба «СКА-Хабаровск» в Премьер-Лигу тяжело вздохнули: восемь часов в самолёте мало кому покажутся привлекательными. Перелёт изнурительный, тут уж и спорить нечего. Но только представьте, сколько часов в воздухе придётся провести футболистам этого «армейского» клуба.

«СКА-Хабаровск» — ~180 818 км туда-обратно

Суммарно футболисты «СКА-Хабаровск» проведут в самолёте… 11,5 дня. Или 275 часов 50 минут. Впечатляет, правда? Самый дальний перелёт им предстоит проделать в Ростов – между городами расстояние составляет 6618 км.

«Ростов» — ~50 782 км туда-обратно

Прямых регулярных рейсов Ростов—Хабаровск нет — только с пересадкой в Москве. На такой перелёт может уйти около суток. Хочется верить, что ростовчане будут добираться на матч со “СКА-Хабаровск” чартерным рейсом. В таком случае в воздухе им придётся провести около 9 часов.

«Анжи» ~50 616 км туда-обратно

“Анжи” предстоит преодолеть значительно меньше, чем “СКА-Хабаровск” — всё-таки до большинства городов ехать не так уж и далеко. До Грозного, например, по трассе всего 153 км.

«Краснодар» ~49 926 км туда-обратно

Почти такая же история и у “Краснодара”. За сезон клуб наездит незначительно меньше, чем их южные соседи.

«Уфа» ~49 848 км туда-обратно

У уфимцев нет никаких проблем с поездками на выездные матчи — почти во все города есть прямые рейсы. А ближе всего клубу из Башкорстана добираться до Перми — всего 364 км.

«Урал» ~49 004 км туда-обратно

“Уралу” ближе всех остальных команд Премьер-Лиги добираться до Хабаровска. В остальном футболистам из Екатеринбурга придётся преодолеть примерно столько же, сколько и уфимцам.

«Ахмат» — ~48 456 км туда-обратно

Несмотря на соседство с “Анжи”, “Ахмат” проведёт в дороге чуть меньше времени. Всего грозненцы накатают 48 456 км туда-обратно.

«Зенит», «Тосно» ~46 590 км туда-обратно

Подопечные Роберто Манчини никогда не летают регулярными рейсами — только чартерными. Ближе всего им добираться до Москвы: между городами всего 633 км. А вот до Тулы придётся ехать на автобусе из столицы.

«Амкар» ~43 478 км туда-обратно

Ближе всего “Амкару” добираться в Екатеринбург — между городами около 289 км по трассе.

«Рубин» ~42 350 км туда-обратно

“Рубин”, как и многие клубы, предпочитает чартерные рейсы регулярным. Ближе всего казанцам добираться до Уфы — около 1 ч 20 мин в воздухе.

«Арсенал» ~37 296 км туда-обратно

Туляки больше всех путешествуют на автобусе: на каждый выезд они сначала добираются до Москвы, а только потом уже садятся на самолёт. За сезон они накатывают около 5500 км туда-обратно.

«Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — ~34 582 км туда-обратно

Столичные команды добираются на выездные игры только чартерными рейсами. Исключение составляет Тула – туда раз в сезон московские клубы отправляются на автобусе. Если сравнивать со «СКА-Хабаровск», то на все переезды у москвичей уйдёт в пять раз меньше времени – примерно 55 часов.