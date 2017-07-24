Давай Лама. Как Гвардиола трансферами делает из «Сити» «Баварию»

Ещё перед стартом английской карьеры Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» мы предупреждали, что ждать от Пепа моментального создания чемпионской команды в первый же сезон наивно. И главная причина, почему планку ожиданий нужно было приспустить, – материал, с которым пришлось работать Гвардиоле. За исключением нескольких игроков (Давид Сильва, Де Брёйне, Агуэро, здоровый Компани), ему достались крепкие футболисты выше среднего европейского уровня, старательные, качественные, но без приставки «топ».

Крайних защитников это касалось в особенности: Сабалета тянул уровень лишь того «Сити», куда приходил в 2009-м, и брал своё самоотдачей, Клиши и Санья считались крутыми только в АПЛ, Коларов подрастерял лучшие качества и в «Сити» Гвардиолы даже стал играть центрального защитника.

Уровень крайних защитников – одна из главных причин отсутствия английских трофеев у Гвардиолы. Со времён «Баварии» Пеп – фанат концепции «ложных фулбэков»: по его задумке крайние защитники должны смещаться в центр, чтобы при организации атаки оптимизировать выход из-под прессинга и иметь больше вариантов её развития. В идеале билд-ап Гвардиолы выглядит так: крайние защитники подняты в центр, опорник посажен ниже, крайние полузащитники создают ширину, наступая на мел боковой линии, а два игрока центральной зоны открываются в полуфланги. Таким образом у опорника, владеющего мячом – того же Фернандиньо, готового, по словам Гвардиолы, «играть на 10 позициях», – появляется сразу 6 вариантов развития атаки. «Бавария» Пепа в атаке функционировала именно так.

В «Манчестер Сити» Гвардиола применял трюк ситуативно, чаще используя крайних защитников в традиционной роли вспахивающих фланг. Имевшиеся в составе Сабалета, Клиши, Санья и Коларов оказались неготовыми к требованиям нового тренера – серьёзно прибавил в пасовой активности лишь Коларов (64 передачи за игру против 47, 38 и 34 в трёх предыдущих сезонах), но и это объяснялось нередкими матчами на непривычной позиции центрального защитника. Клиши и Санья, быстро показавшие свою неспособность играть в центре, вообще стали играть в пас меньше, чем при Пеллегрини. Для сравнения: играя ложного фулбэка практически весь сезон-2013/14, Филипп Лам выбивал в «Баварии» 79,5 передачи за матч. Активность крайних защитников «Сити» в развитии атак также оказалась недостаточной: никто из четвёрки не участвовал в голевых атаках «МС» больше 6 раз.

Жми на кнопки. Как Хосеп Гвардиола начал менять «Ман Сити» Это не первые выводы о работе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» после одной игры – это детали, присущие его «Баварии» и «Барселоне».

Так что капитальный ремонт флангов обороны (ложных флангов!) напрашивался и случился нынешним летом. Коларов, Сабалета и Клиши уже нашли себе новые клубы, Бакари Санья официально отпущен свободным агентом, а взамен куплены два футболиста. Уже подъехал и третий – Бенжамен Менди, перешедший, по сообщениям английской прессы, за 57,5 млн евро.

И новички «Сити» хороши именно в том, что от крайних защитников требует Пеп Гвардиола.

Купленный у «Тоттенхэма» Кайл Уокер идеально соответствует всем тактическим задумкам Гвардиолы. Во-первых, он качественно делит свой фланг с инсайдом, поочерёдно то уходя к боковой линии, то смещаясь чуть ближе к центру. В «Тоттенхэме» Почеттино это было важным качеством – больше свободы при схеме 4-2-3-1 и смещениях в центр получал Кристиан Эриксен. В «Сити» таким же грамотным игроком, номинально фланговым, но смещающимся в центр, должен стать Бернарду Силва, показывавший лучшие качества, когда на его край забегал Сидибе. Во-вторых, Уокер умеет обострять и при смещениях в центр – при схеме 3-4-3, которую Почеттино активно прививал «Тоттенхэму» зимой, его умения временами проявлялись. Тогда у него появлялось сразу несколько вариантов, как на скриншоте ниже: обострить пасом вразрез Эриксену, покатить Кейну или Алли.

Статистика участия в голевых атаках тоже помогает резюме Уокера: в прошлом сезоне Кайл помог «Тоттенхэму» забить 16 мячей (6 голевых передач, 3 предголевых, 4 вторых предголевых и 3 третьих). В Лондоне он гораздо чаще обострял атаки своей команды, чем любой из крайних защитников «Сити», и делал это не только с фланга. За адаптацию Уокера к «Сити» говорят и тактические тренировки с Почеттино – Кайл рассказывал, что аргентинский коуч указал ему следить за Филиппом Ламом и брать с него пример.

Менди в плане стиля – левоногая копия Уокера. В «Монако» у него тоже была отлаженная связка с Тома Лемаром: Менди открывался под потенциальный навес на Фалькао, одного из главных киллеров Европы в плане реализации моментов, и давал уходить Лемару в центр. При этом в контратаках «Монако» Менди спокойно пёр через центр и помогал монегаскам необычными решениями – и передачами вразрез, и ударами из центральной зоны, приводившими к дальнейшей опасности (так «Монако» забил Дортмунду). Так что Менди – ещё один многофункциональный защитник, способный принести пользу в нескольких вариантах: и как умеющий тащить мяч через середину, и как качественно навешивающий (1,4 точных кросса в штрафную за матч).

Данило, уже взявший в «Сити» номер Бакари Санья (третий) – игрок немного другой, но не менее полезный. В «Сантосе», рядом с Алексом Сандро, Гансо и Неймаром, Данило выходил опорным хавбеком, так что стиль игрока легко объясним. Навесу с фланга Данило предпочитает пас вразрез – из 34 передач, приводивших к ударам с осени-2014, лишь две были исполнены верхом, при этом 22 разрезных. И 17 (то есть ровно половина) не с чистого фланга, а из полуфланговых зон, ближе к центру. В «Реале» Данило критиковали за слабую игру в защите и плохое участие в атакующих действиях, но объяснить неудачу бразильца тоже можно – там от него требовали более активной игры именно через фланг, чем через центр.

Покупка Уокера, Менди и Данило стоит инвестированных денег – это полноценный шаг к возвращению традиционной тактики Гвардиолы, выброшенной в урну осенью: каждый из новичков по функциям способен стать Ламом или Алабой. Пеп сам признавал в интервью, что «Манчестер Сити» образца первого сезона получился неполноценным: «У нас нет крайних защитников, чтобы бегать вверх-вниз по всему флангу, потому что многим из них 33-34. А я должен адаптироваться к качествам игроков».

Самая проблемная позиция прошлогоднего «Сити» усилена донельзя. Теперь в случае неудач оправданий у Гвардиолы будет меньше.