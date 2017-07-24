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Виктор Гончаренко
Текст: Данила Игнатов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Гончаренко: ошибки Васина? Очень легко обвинить центрального защитника

Перед матчем с АЕК Дзагоев радовался афинской жаре, а Гончаренко анализировал ошибки ЦСКА в обороне во время дерби с «Локомотивом».
24 июля 2017, понедельник. 20:00. Футбол

Ранним утром в понедельник ЦСКА в полном составе (единственное исключение — Кирилл Набабкин) отправился в Афины на игру отборочного раунда Лиги чемпионов с местным клубом АЕК. Не остались дома и Сергей Игнашевич, который тренируется в общей группе всего неделю, и Алан Дзагоев, который сам попросил замену в дерби с «Локомотивом». Последний и отвечал на вопросы журналистов вместе с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко на предматчевой пресс-конференции.

— В первых матчах чемпионата вы играли по 60-70 минут. Как сейчас себя чувствуете? — вопрос Алану.
— Пока оптимальных кондиций не набрал — отсюда такое количество игрового времени. Сезон только начался. С каждой игрой я чувствую себя всё лучше.

— Готовы отыграть 90 минут завтра?
— Думаю, по ходу матча будет видно. Зависит от того, как игра будет складываться, да и как я буду играть.

— Что знаете об АЕК? Можете выделить кого-то из футболистов?
— Как они играли, я ещё не видел. У нас только сегодня будет теория, хоть игру греков уже обсуждали. В основном знаю тех, кто уже играл в РФПЛ — Враньеша, Алмейду… Ну и защитника Чигринского, конечно.

— Какой игры ожидаете от соперника?
— Думаю, это вопрос к тренеру. Моё мнение: нам нужно отталкиваться от своей игры.

— Не может погода сыграть в пользу соперника?
— В Австрии на сборах тоже было жарко. Не думаю, что она что-то испортит. Мы будем в одинаковых условиях. Может, и хорошо, что хоть где-то наконец тепло.

— Как пережила команда болезненное поражение от «Локомотива»?
— Конечно, поражение было не из приятных. Но сезон только начался, и об этом матче нам нужно забыть. Теперь думаем только об игре с АЕК.

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Вторая часть вопросов была адресована главному тренеру «армейцев» — о готовности Игнашевича, игре АЕК и прошедшем дерби с «Локомотивом».

— Готов ли завтра сыграть Сергей Игнашевич?
— Игнашевич прилетел в Афины с нами, а значит готов сыграть. Он уже тренируется около недели. Вполне возможно, он выйдет на поле.

— В случае отрицательного результата завтра будет ли второе поражение кряду влиять на ЦСКА?
— Вы хотите, чтобы я заранее спрогнозировал негативный результат?! Каждый матч — отдельная история. Думаю, завтра мы должны в хорошем настроении выйти на поле. Тем более что матч РФПЛ и игра в квалификации ЛЧ – это разные вещи.

— В первых двух матчах чемпионата вы пропустили столько же, сколько в 13 играх второй части прошлого сезона. Почему?
— Команда должна быть сбалансированна. Если в весенней части прошлого сезона у нас был крен в сторону обороны, то сейчас — в сторону атаки. Наша задача — сделать так, чтобы всё было сбалансировано. Атакующими действиями мы удовлетворены, в обороне должны исправить ошибки. В скором времени мы со всем справимся.

— Какой игры ждёте завтра от АЕК?
— АЕК играет сбалансированно. Хорошо оборонялись в концовке прошлого чемпионата. Закончили предпоследний круг не лучшим образом, зато они квалифицировались в ЛЧ. Очень агрессивная команда с индивидуально сильными футболистами. Может, они и создают не так много моментов, зато очень хорошо организованы.

— Как Васин перенёс шквал критики, который обрушился на него после дерби с «Локомотивом»?
— Нас пытаются всё время вернуть назад, но надо смотреть вперёд. Васин умеет справляться с подобными ситуациями, у него есть опыт. Например, он отлично играл на Кубке конфедераций. Не думаю, что завтра возникнут какие-то проблемы. И всегда очень легко обвинять центральных защитников, хотя нужно рассматривать атаку соперника целиком — с чего она начиналась.

— Смотрели вы товарищеские игры АЕК? Какие сильные и слабые стороны можете выделить?
— Мы смотрели много матчей АЕК. Несмотря на то что уходят и приходят многие футболисты, структура игры сохраняется. Но товарищеские игры отличаются от официальных. Мы будем ориентироваться на контрольную игру команды с «Генком».

— Определились ли вы со стартовым составом?
— У нас есть стабильный состав. Несколько лет мы признаёмся одной из самых стабильных команд в Европе. Изменения сейчас вполне возможны, в связи с плотным графиком. Думаю, завтра вы увидите стартовый состав и сами всё поймёте.

— Помогло ли вам в анализе игры АЕК то, что там выступают бывшие футболисты РФПЛ?
— Алмейда не очень долго играл в «Кубани», Враньеш — в «Томи», и так далее. Того же Чигринского мы знаем чуть лучше, хотя он в России никогда не играл. Не думаю, что сам факт их выступления в РФПЛ поможет нам или им.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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АЕК Афины ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Лига чемпионов — Футбол
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