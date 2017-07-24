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Какую команду может возглавить Валерий Карпин
Текст: Анатолий Романов
Фото: РИА Новости

Матч скоро начнётся! Кого может возглавить Валерий Карпин?

Валерий Карпин покинул «Матч ТВ», чтобы возобновить тренерскую карьеру. Какие варианты могут быть сейчас у 48-летнего специалиста?
24 июля 2017, понедельник. 21:45. Футбол
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РФПЛ

«Тосно»

Понятно, что для Карпина лучшим вариантом было бы возвращение в российскую Премьер-Лигу. Но сезон только-только начался, все места заняты, поэтому Валерию Георгиевичу остаётся лишь ждать первых отставок из-за неудачных результатов. Кто из тренеров РФПЛ может находиться в зоне риска? Например, Дмитрий Парфёнов, чей «Тосно» стартовал с поражений от «Уфы» и «Краснодара», а в следующем туре играет с «Зенитом». По прошлым сезонам мы помним, как быстро в клубе из Ленинградской области летят тренерские головы, а Парфёнов продержался на своём посту целых два года – это рекорд и действительно большое достижение для наставников «Тосно». Если руководители новичка РФПЛ поддадутся эмоциям, возможно, одного экс-спартаковца сменит другой.

«Ростов»

В прошлом сезоне Карпин уже был близок к тому, чтобы возглавить ростовскую команду. Когда уход Курбана Бердыева казался делом решённым, в качестве его сменщика назывались как раз Карпин и Леонид Кучук, который и пришёл на место Бердыева этим летом. «Ростов» начал нынешний чемпионат России не очень удачно: не сумел победить «Урал», а затем впервые за два с лишним года проиграл на своём поле – «Ахмату» со счётом 0:1. В Ростове привыкли к победам любимой команды, так что в случае поражения в гостевой игре 3-го тура в Перми у боссов клуба появятся вопросы к Кучуку. Нельзя превращаться в аутсайдера, несмотря ни на какие кадровые обстоятельства. Кстати, в заявке «Ростова» присутствуют Сергей Песьяков, Евгений Макеев и Сергей Паршивлюк, игравшие у Карпина в «Спартаке».

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ФНЛ

Последним местом футбольной работы Карпина был клуб из ФНЛ, так что спецификой подэлитного дивизиона его не напугаешь. В этой лиге также есть команды, от которых в дебюте сезона ждали большего. К примеру, два поражения в трёх турах потерпел стремящийся вернуться в РФПЛ «Оренбург». А в следующем туре – тяжёлый выезд в Красноярск. Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев может поспособствовать победой назначению Карпина. Не очень удачно начал чемпионат и крепкий по прошлому сезону «Факел», впрочем, финансовая ситуация в клубе из Воронежа оставляет желать лучшего.

Казахстан

Клуб из бывшего СССР – тоже отличный вариант для российского специалиста. Особенно если этот клуб обладает достаточно хорошим бюджетом, а местный чемпионат для популяризации нуждается в фигурах калибра Карпина. Не исключено, что Валерий Георгиевич уже получил предложение из Казахстана. Сейчас в поисках главного тренера находится «Кайрат» из Алма-Аты. Прежний наставник серебряного призёра казахской лиги Кахабер Цхададзе подал в отставку после вылета «Кайрата» от албанского «Скендербеу» на стадии второго квалификационного раунда Лиги Европы. В Алма-Ате Карпин встретился бы с Андреем Аршавиным.

Эстония

А вдруг Валерия Георгиевича потянуло на историческую родину? В Нарве Карпин родился, в Нарве и женился – на Дарье Гордеевой в июне 2017-го. Правда, позиция главного тренера местного клуба «Транс-Нарва» занята отцом полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, но бывшего главного редактора футбольных трансляций «Матч ТВ», наверное, в любом случае привлекают более яркие проекты. Например, работа со сборной Эстонии, которая на данный момент занимает пятое место в отборочном цикле ЧМ-2018 с одной-единственной победой над Гибралтаром. Эстонцы уволили Магнуса Перссона уже после первой игры квалификации, но сменивший шведа Мартин Рейм тоже пока чего-то запоминающегося не совершил. Разве что поражение от Бельгии со счётом 1:8 запомнилось, однако это рекорд со знаком минус. Кроме того, недавно расстался с главным тренером и чемпион Эстонии «Таллин» – после вылета из Лиги чемпионов от мальтийского «Хибернианса».

Испания

Несомненно, Карпин изучает и варианты продолжения тренерской карьеры в Испании. В этой стране он, будучи игроком, выступал много лет, а в сезоне-2014/15 возглавлял «Мальорку». Знает испанский язык, владеет там недвижимостью. Вряд ли сегодня в Испании есть большой спрос на тренера Карпина, однако заработанное имя и связи способны помочь ему найти команду вроде той же «Мальорки». Было бы интересно вновь понаблюдать за работой Карпина в Сегунде, за его своеобразным противостоянием с Леонидом Слуцким, который теперь тоже работает во второй по силе лиге топового европейского чемпионата.

Бонус

«Спартак» и «Арарат»

В жизни случаются самые удивительные повороты. Быть может, Карпин получил приглашение от кого-то из своих прежних работодателей – Леонида Федуна или Валерия Оганесяна, несмотря на то что расставался с владельцем «Спартака» и экс-руководителем армавирского «Торпедо», а ныне президентом московского «Арарата» в плохих отношениях. Вопрос только, в какой роли пригодился бы им Валерий Георгиевич. Массимо Каррера, конечно же, не даст добро на включение в свой штаб российского специалиста, возглавлявшего прежде «Спартак», а огранка талантов в фарм-клубе либо «молодёжке» красно-белых – едва ли призвание тренера Карпина. «Арарат» под руководством Сергея Булатова стартовал в ПФЛ с крупной победы над «Зорким» Сергея Юрана, который ещё недавно участвовал с Карпиным в проекте «Кто хочет стать легионером?» Менять тренера «Арарату» пока точно нет смысла. Не собирается же Карпин, в конце концов, работать с Юраном в тренерском дуэте наподобие Ларса Лагербека и Хеймира Хадльгримссона в сборной Исландии?!

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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