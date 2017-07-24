Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Проблемы «Спартака», травма Ари, шутки Роберто Манчини – 2-й тур РФПЛ
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

10 вещей, которые нужно знать о втором туре РФПЛ

Если вдруг вы провели уик-энд в космосе или на даче, то могли пропустить нечто важное. Навёрстывайте: вот ваш гид по туру.
24 июля 2017, понедельник. 22:30. Футбол

Во время каждого тура РФПЛ происходит столько важных событий, что уследить за всеми попросту невозможно. Даже регулярно заглядывая в новостную ленту, можно что-то пропустить. А если нерегулярно? Вот ваш короткий гид. Узнайте главное за пять минут.

Алан Дзагоев, кажется, в порядке

Начнём с хорошей новости. Алан Дзагоев здоров. Ну, наверное. Мы надеемся. По крайней мере, он сам так говорит. Признайтесь, когда он попросил замену, вы тоже подумали что-то вроде «Ну, опять». Но Дзагоеву просто свело ногу, отсюда и замена, а к матчу с АЕК он будет готов. Если бы все новости были такими.

Ари совсем не в порядке

Увы, хорошие новости кончились. В дерби Ари получил в колено шипами от Александра Головина, а потом ещё и неудачно приземлился. Предварительный диагноз — повреждение мениска и боковых связок колена, но игрок всё ещё на обследовании. Пока ясно одно: это надолго.Юрий Сёмин подтвердил. Ему и так придётся долго обходиться без Ведрана Чорлуки и Виталия Денисова — а теперь ещё и травма Ари.

Болельщики тоже не в порядке

На этот раз проблема с болельщиками «Спартака»: один из них выбежал на поле перед началом второго тайма и добежал почти до центрального круга. Инцидент будет рассмотрен КДК. Напомним, в матче за Суперкубок фанаты хором называли Гилерме обезьяной, а в матче первого тура фанаты «Динамо» избили поклонников «Спартака» и пытались добраться до Романа Зобнина, который сидел на трибунах с женой. Ни дня без праздника.

VIP-избиение. Фанаты «Динамо» нападали на Зобнина и не только (ВИДЕО)
К «Спартаку» вернулся злой, горячий и буйный соперник.

В прошедшем туре болельщики «Динамо» ни с кем не подрались, зато подарили Александру Сапете шампуры с клубным логотипом. Весело у них.

Роберто Манчини предвидит будущее

Уже во втором туре подряд. Неделю назад он ответил на вопрос «чем обусловлена замена Ерохина на Кузяева?» так: «Я знал, что Кузяев забьёт, поэтому его и выпустил». После победы над «Рубином» тренер поднял ставки ещё выше: «Знал ли я, что Дриусси забьёт? Конечно, знал, что забьёт два гола». Есть подозрение, что стоит спросить его о чём-то другом, потому что Роберто – человек настойчивый и будет готов применять работающий шаблон очень долго.

Даже Бердыеву нужно время

Возвращение Курбана Бердыева в «Рубин» и болельщики, и журналисты восприняли примерно одинаково: ну, теперь у «Рубина» всё будет в порядке. И два поражения в первых турах – вовсе не повод менять точку зрения. Но повод подумать о том, сколько времени у него уйдёт на создание своей обычной системы. После второго поражения он назвал голы «обидными, но поучительными». Что ж, команда учится, а ошибки – один из способов ускорить обучение.

Курбанизация. Как Бердыев перестраивает «Рубин»
«Рубин» неудачно начал новый этап клубной истории, но позитивные изменения в игре команды уже прослеживаются.

Доменико Кришито против…

В перерыве матча против «Рубина» защитник был краток: «Судья играет за «Рубин». У них 12 человек в составе». Что ж, традиции – это важно. Кстати, если вы забыли, Кришито был красноречив и после первого тура. «Перелёт в Хабаровск, наверное, худший в моей жизни», — поделился новый капитан «Зенита» по итогам матча. А вот Роберто Манчини не жаловался на полёт: «Перелёт был долгим, но все перенесли его хорошо».

«Спартак»: всё сложно

В Уфе «Спартак» играл с преимуществом, создавал полумоменты, но… Не победил. Опять. Бурное обсуждение и так было гарантировано, но Массимо Каррера ещё больше увеличил огонь под кипящим котелком слухов тем, что оставил в запасе капитана. Денис Глушаков провёл на скамейке 70 минут и вышел только после того, как у Артёма Тимофеева свело ногу. За 20 минут он не успел провести похороны «Уфы» — за похороны в этот раз отвечал Зе Луиш, который хоронил моменты. Глушаков в целом неудачно вышел на замену и не отметился в создании опасных моментов, но зато дал повод авторам «Чемпионата» написать две колонки с противоположными точками зрения на проблемы «Спартака». Тоже ТТД.

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом
Ничьи с «Динамо» и «Уфой», массовые увольнения от Карреры, отсутствие трансферов и капитан на лавке. Это нормально?
Не всё так однозначно. Происходит ли что-то с чемпионом?
Антон Михашенок максимально занудно отвечает пламенному Дмитрию Егорову.

«Краснодар» побеждает без Смолова

В первом туре «Краснодар» без Фёдора Смолова обыграл «Рубин» усилиями Рикардо Лаборде, но во втором туре и он не сыграл. Добавим ещё Павла Мамаева, у которого поднялась температура. И всё равно обескровленные «быки» (звучит как название стейка) добились победы над «Тосно». На самом деле, счёт мог быть и крупнее, просто Виктору Классону и Жоаозиньо не повезло. Интересно, как заиграет команда, когда состав будет полным.

«Краснодар» берёт своё. Главное — в обзоре дня
«Зенит» вырвал победу у «Рубина», «Краснодар» обыграл «Тосно», а Ари не сможет помочь «Локомотиву» в ближайших матчах — главные события дня.

«Тосно» грустно

В первых двух турах – два поражения и разница мячей 0:3. «Наш резерв – терпение, работа и вера в то, что мы делаем», — рассказал о ресурсах своей команды Дмитрий Парфёнов после поражения от «Краснодара».
Между прочим, накануне губернатор Ленинградской области сообщил: «Пообещал «Тосно», что построим стадион, если команда сумеет закрепиться в Премьер-Лиге». Может, это взбодрит команду? Играть, чтобы получить свой стадион, – это прекрасная цель. Правда, даже в этом случае нужно ещё учесть время, которое уйдёт на постройку арены… Удастся ли закрепиться на такой срок?

«СКА-Хабаровск» тоже невесело

Доменико Кришито уже рассказал нам, что летать в Хабаровск далеко. Давайте добавим: далеко и редко. Раз в сезон, если точнее (если «СКА» останется в РФПЛ). А вот ИЗ Хабаровска тоже далеко, но ещё и часто. 15 раз в сезон. Не то чтобы мы этого не знали, но мне кажется, что об этом нужно напоминать каждый раз, когда игроки «Хабаровска» проводят выездной матч. Перелёт в Тулу для них даже не самый дальний. Проблема в том, что самый ближний перелёт – в Екатеринбург – это почти 5 тыс. километров. В общем, в матче с «Арсеналом» гости были не похожи сами на себя. Ноль очков в двух турах, и вот «СКА-Хабаровск» уже рядышком с «Тосно». Да и в третьем туре будет трудный матч. Премьер-Лига встретила новичков недружелюбно.

1,5 недели в воздухе. Сколько летают клубы РФПЛ
11,5 дня в воздухе, переезды на автобусах и рейсы с пересадками. Выясняем, сколько километров преодолеют клубы Премьер-Лиги за сезон.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Арсенал Тула ПФК ЦСКА СКА-Хабаровск ФК Зенит ФК Краснодар ФК Рубин ФК Спартак ФК Тосно Ари — футболист Денис Глушаков
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
23:59 Тимофеев: оценю свою игру в матче с «Уфой» на удовлетворительно
23:56 Х. Эрнандес: АПЛ была первой большой главой в моей карьере, я счастлив вернуться
23:45 Широков: Бердыев никогда не начинал с места в карьер
23:41 Молло сыграет за «Зенит-2» в матче 4-го тура ФНЛ с «Сибирью»
23:31 Садаев: в этом сезоне «Ахмат» в состоянии решать большие задачи
23:30 Широков: уверен, скоро «Динамо» закроет вопрос по долгам перед игроками
23:26 «Метрострой» починит протекающую крышу стадиона «Санкт-Петербург» по гарантии
23:23 «Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе Хавьера Эрнандеса из «Байера» за £ 16 млн
23:20 Данилова: не сказала бы, что я одна из лучших в женской сборной России
23:07 Фомина: женскую сборную России считали лузерами, а мы достойно выступаем на Евро
23:00 Широков: хотелось бы видеть в действиях ЦСКА больше энергии
22:59 Месси проводит лучшую «предсезонку» в карьере по беговым показателям
22:47 Моуринью — Бэйлу: я не могу купить тебя, ведь ты ничего не говоришь
22:41 «Суонси» отказался продавать «Эвертону» Сигурдссона и за £ 45 млн
22:34 Поддубский: «СКА-Хабаровск» ищет усиление, будем укрепляться
22:33 Киевское «Динамо» попросило перенести матч с «Мариуполем» в другой город
22:31 Менди: я с самого начала хотел перейти именно в «Манчестер Сити»
22:30 Широков: «Спартак» уже недобрал 4 очка – многовато будет, но всё ещё поправимо
22:25 Божович: у «Рубина» один из лучших тренеров России, но постараемся дать бой
22:19 Мората: не так уж тяжело уйти из «Реала», когда переходишь в клуб уровня «Челси»
21:55 Тренер женской сборной Германии: россиянки не сдаются и бьются одна за другую
21:39 «Зенит» подтвердил уход Маурисио
21:38 Поддубский: с «Зенитом» играли достойно, а в Туле первый тайм провалили просто
21:34 Божович: во 2-м тайме игра была не такая, какую хотят видеть в «Арсенале»
21:25 Гол Ткачёва принёс тульскому «Арсеналу» победу над «СКА-Хабаровск»
21:20 Маурисио объявил о расторжении контракта с «Зенитом»
21:19 Сарсания: переговоры о трансфере Ригони продолжаются, контракт не подписан
21:14 «Вильярреал» вернул Форнальса, купив его у «Малаги»
21:00 АЕК – ЦСКА: за день до матча в Афинах. Фото прилёта и тренировки «армейцев»
20:58 Клуб Аршавина объявил о смене вектора развития
20:57 ЦСКА попросил болельщиков воздержаться от использования метро в Афинах
20:55 Вышел второй выпуск программы «Неделя спорта глазами девушек»
20:46 «Эвертон» увеличил предложение «Суонси» за Сигурдссона до £ 45 млн
20:45 Источник: «Зенит» и Маурисио договорились о расторжении контракта
20:40 Де Бур: у «Кристал Пэлас» есть свой Неймар
20:32 Семеду: не разговаривал с Роналду по поводу трансфера в «Барсу», не было времени
20:29 Блинд: «МЮ» хочет добиться нужного результата в матче с «Барселоной»
20:17 Мбокани: я знал, что в один день Ребров уйдёт, поэтому и вернулся в «Динамо» К
20:15 Лучший игрок года академии «Челси» сезона-2016/17 отдан в аренду «Витессу»
20:03 Набабкин не полетел в Грецию на первый матч ЦСКА с АЕК из-за простуды
20:02 Президент «Вероны»: ошеломлён словами Кассано, клуб всегда важнее одного игрока
19:44 «Ювентус» объявил о переходе Бернардески за € 40 млн
19:38 Уткин: комментарий «Матча» по уходу Карпина не выдерживает критики
19:30 Поддубский: посмотрим, повторит ли Лескано удар рабоной в Туле
19:28 Божович: для раскрытия таланта Джорджевичу не хватает того, чтобы его терпели
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017