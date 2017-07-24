10 вещей, которые нужно знать о втором туре РФПЛ

Если вдруг вы провели уик-энд в космосе или на даче, то могли пропустить нечто важное. Навёрстывайте: вот ваш гид по туру.

Во время каждого тура РФПЛ происходит столько важных событий, что уследить за всеми попросту невозможно. Даже регулярно заглядывая в новостную ленту, можно что-то пропустить. А если нерегулярно? Вот ваш короткий гид. Узнайте главное за пять минут.

Алан Дзагоев, кажется, в порядке

Начнём с хорошей новости. Алан Дзагоев здоров. Ну, наверное. Мы надеемся. По крайней мере, он сам так говорит. Признайтесь, когда он попросил замену, вы тоже подумали что-то вроде «Ну, опять». Но Дзагоеву просто свело ногу, отсюда и замена, а к матчу с АЕК он будет готов. Если бы все новости были такими.

Ари совсем не в порядке

Увы, хорошие новости кончились. В дерби Ари получил в колено шипами от Александра Головина, а потом ещё и неудачно приземлился. Предварительный диагноз — повреждение мениска и боковых связок колена, но игрок всё ещё на обследовании. Пока ясно одно: это надолго.Юрий Сёмин подтвердил. Ему и так придётся долго обходиться без Ведрана Чорлуки и Виталия Денисова — а теперь ещё и травма Ари.

Болельщики тоже не в порядке

На этот раз проблема с болельщиками «Спартака»: один из них выбежал на поле перед началом второго тайма и добежал почти до центрального круга. Инцидент будет рассмотрен КДК. Напомним, в матче за Суперкубок фанаты хором называли Гилерме обезьяной, а в матче первого тура фанаты «Динамо» избили поклонников «Спартака» и пытались добраться до Романа Зобнина, который сидел на трибунах с женой. Ни дня без праздника.

VIP-избиение. Фанаты «Динамо» нападали на Зобнина и не только (ВИДЕО) К «Спартаку» вернулся злой, горячий и буйный соперник.

В прошедшем туре болельщики «Динамо» ни с кем не подрались, зато подарили Александру Сапете шампуры с клубным логотипом. Весело у них.

Роберто Манчини предвидит будущее

Уже во втором туре подряд. Неделю назад он ответил на вопрос «чем обусловлена замена Ерохина на Кузяева?» так: «Я знал, что Кузяев забьёт, поэтому его и выпустил». После победы над «Рубином» тренер поднял ставки ещё выше: «Знал ли я, что Дриусси забьёт? Конечно, знал, что забьёт два гола». Есть подозрение, что стоит спросить его о чём-то другом, потому что Роберто – человек настойчивый и будет готов применять работающий шаблон очень долго.

Даже Бердыеву нужно время

Возвращение Курбана Бердыева в «Рубин» и болельщики, и журналисты восприняли примерно одинаково: ну, теперь у «Рубина» всё будет в порядке. И два поражения в первых турах – вовсе не повод менять точку зрения. Но повод подумать о том, сколько времени у него уйдёт на создание своей обычной системы. После второго поражения он назвал голы «обидными, но поучительными». Что ж, команда учится, а ошибки – один из способов ускорить обучение.

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Доменико Кришито против…

В перерыве матча против «Рубина» защитник был краток: «Судья играет за «Рубин». У них 12 человек в составе». Что ж, традиции – это важно. Кстати, если вы забыли, Кришито был красноречив и после первого тура. «Перелёт в Хабаровск, наверное, худший в моей жизни», — поделился новый капитан «Зенита» по итогам матча. А вот Роберто Манчини не жаловался на полёт: «Перелёт был долгим, но все перенесли его хорошо».

«Спартак»: всё сложно

В Уфе «Спартак» играл с преимуществом, создавал полумоменты, но… Не победил. Опять. Бурное обсуждение и так было гарантировано, но Массимо Каррера ещё больше увеличил огонь под кипящим котелком слухов тем, что оставил в запасе капитана. Денис Глушаков провёл на скамейке 70 минут и вышел только после того, как у Артёма Тимофеева свело ногу. За 20 минут он не успел провести похороны «Уфы» — за похороны в этот раз отвечал Зе Луиш, который хоронил моменты. Глушаков в целом неудачно вышел на замену и не отметился в создании опасных моментов, но зато дал повод авторам «Чемпионата» написать две колонки с противоположными точками зрения на проблемы «Спартака». Тоже ТТД.

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Не всё так однозначно. Происходит ли что-то с чемпионом? Антон Михашенок максимально занудно отвечает пламенному Дмитрию Егорову.

«Краснодар» побеждает без Смолова

В первом туре «Краснодар» без Фёдора Смолова обыграл «Рубин» усилиями Рикардо Лаборде, но во втором туре и он не сыграл. Добавим ещё Павла Мамаева, у которого поднялась температура. И всё равно обескровленные «быки» (звучит как название стейка) добились победы над «Тосно». На самом деле, счёт мог быть и крупнее, просто Виктору Классону и Жоаозиньо не повезло. Интересно, как заиграет команда, когда состав будет полным.

«Краснодар» берёт своё. Главное — в обзоре дня «Зенит» вырвал победу у «Рубина», «Краснодар» обыграл «Тосно», а Ари не сможет помочь «Локомотиву» в ближайших матчах — главные события дня.

«Тосно» грустно

В первых двух турах – два поражения и разница мячей 0:3. «Наш резерв – терпение, работа и вера в то, что мы делаем», — рассказал о ресурсах своей команды Дмитрий Парфёнов после поражения от «Краснодара».

Между прочим, накануне губернатор Ленинградской области сообщил: «Пообещал «Тосно», что построим стадион, если команда сумеет закрепиться в Премьер-Лиге». Может, это взбодрит команду? Играть, чтобы получить свой стадион, – это прекрасная цель. Правда, даже в этом случае нужно ещё учесть время, которое уйдёт на постройку арены… Удастся ли закрепиться на такой срок?

«СКА-Хабаровск» тоже невесело

Доменико Кришито уже рассказал нам, что летать в Хабаровск далеко. Давайте добавим: далеко и редко. Раз в сезон, если точнее (если «СКА» останется в РФПЛ). А вот ИЗ Хабаровска тоже далеко, но ещё и часто. 15 раз в сезон. Не то чтобы мы этого не знали, но мне кажется, что об этом нужно напоминать каждый раз, когда игроки «Хабаровска» проводят выездной матч. Перелёт в Тулу для них даже не самый дальний. Проблема в том, что самый ближний перелёт – в Екатеринбург – это почти 5 тыс. километров. В общем, в матче с «Арсеналом» гости были не похожи сами на себя. Ноль очков в двух турах, и вот «СКА-Хабаровск» уже рядышком с «Тосно». Да и в третьем туре будет трудный матч. Премьер-Лига встретила новичков недружелюбно.