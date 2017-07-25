К «Спартаку» «Зенит» усилится Пашаличем? Главное – в обзоре дня

Трансферные новости и слухи, заключительный матч второго тура РФПЛ и другое – в обзоре главных событий дня.

Орлов: все говорят, что 6 августа Пашалич сыграет за «Спартак» против «Зенита»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном переходе полузащитника «Челси» Марио Пашалича в «Спартак».

«У „Зенита“ 6 августа будет ключевой матч со „Спартаком“. Все говорят, что в той встрече Пашалич будет играть за красно-белых, так хотят. Это футболист, которого „Спартак“ приобретает. Есть такой инсайд, пока ещё об этом не говорят открыто. Конечно, в таких матчах должны выходить лучшие футболисты», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Кассано второй раз за неделю объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано второй раз за последнюю неделю объявил о своём уходе из профессионального футбола.

«Вопреки тому сообщению, что появилось в официальных профилях моей жены в социальных сетях, я хотел бы объявить следующее. После долгих размышлений я в конце концов решил: Антонио Кассано больше не будет играть в футбол. Я извиняюсь перед городом Вероной, всеми болельщиками и президентом, спортивным директором и тренером, а также медицинским и техническим персоналом. В настоящий момент мой приоритет — быть со своими детьми и женой», — гласит запись, размещенная в «твиттере» жены Кассано Каролины Марцидис.

18 июля стало известно, что 35-летний футболист принял решение покинуть «Верону» спустя всего восемь дней после подписания контракта, однако через несколько часов игрок передумал.

Сказочный. Как Кассано решил завершить карьеру, но передумал Антонио Кассано наконец-то нашёл себе новый клуб. Но разорвал контракт и завершил карьеру. А потом передумал. Всё, как обычно.

«Манчестер Сити» объявил о переходе Менди из «Монако»

Защитник Бенжамен Менди покинул «Монако» и перешёл в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба манкунианского клуба. 23-летний футболист подписал пятилетний контракт и будет играть за «Манчестер Сити» под 22-м номером.

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити». Это один из ведущих клубов Европы, который тренирует Гвардиола, проповедующий атакующий футбол. Уверен, что в течение следующих нескольких лет мы добьёмся успеха», — сказал Менди.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит «Монако» рекордные для защитников € 57,5 млн.

«Ювентус» объявил о переходе Бернардески за € 40 млн

«Ювентус» объявил о переходе форварда Федерико Бернардески из «Фиорентины». Сумма трансфера составила € 40 млн, информирует официальный сайт туринцев. Также «Фиорентина» получит 10% от последующей продажи игрока, но эта сумма не может превышать € 5 млн.

Бернардески подписал с «Ювентусом» контракт, рассчитанный до 2022 года.

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А 23-летний футболист забил 11 голов в 32 матчах (3 — с пенальти), а также отдал четыре результативные передачи.

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«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе Хавьера Эрнандеса из «Байера» за £ 16 млн

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе нападающего сборной Мексики Хавьера Эрнандеса из немецкого клуба «Байер». Сумма трансфера составила £ 16 млн (около € 18 млн), информирует официальный сайт «молотобойцев».

Эрнандес подписал с «Вест Хэмом» трёхлетний контракт и в ближайшие дни вылетит на сбор «молотобойцев» в Германию, чтобы встретиться с главным тренером Славеном Биличем и новыми товарищами по команде.

За «Байер» нападающий выступал с лета 2015 года. В 76 матчах за немецкий клуб он забил 39 голов.

Гол Ткачёва принёс тульскому «Арсеналу» победу над «СКА-Хабаровск»

Тульский «Арсенал» выиграл у клуба «СКА-Хабаровск» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «канониров».

На 18-й минуте Сергей Ткачёв с дальней дистанции мощно пробил со штрафного с левой ноги, мяч по непредсказуемой траектории влетел в угол ворот, несмотря на касание вратаря гостей Александра Довбни.

В двух турах РФПЛ тульский «Арсенал» набрал три очка, у «СКА-Хабаровск» в активе нет ни одного балла.

Маурисио объявил о расторжении контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио сообщил, что расторг контракт с петербургским клубом по обоюдному согласию сторон.

«Я хотел бы поблагодарить «Зенит» и его болельщиков за их поддержку в течение этих полутора лет, когда я жил в Санкт-Петербурге и носил футболку клуба! Сегодня мы полюбовно расторгли контракт, и в ближайшее время я объявлю мой новый клуб для тех, кто болеет за мой успех и желает лучшего для меня и моей семьи. Удачи, «Зенит»!», — написал Маурисио в своём «инстаграме».

Бразилец перешёл в «Зенит» в 2016 году. Контракт 28-летнего футболиста с питерцами был рассчитан до 2019 года.

РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков

21 июля состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено решение запретить «Рубину» регистрировать новых футболистов по причине задолженностей перед Динияром Билялетдиновым и Ильзатом Ахметовым.

«Удовлетворить заявление Динияра Билялетдинова и Ильзата Ахметова в отношении МАУ «ФК «Рубин» о выплате задолженности по трудовому договору с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать МАУ «ФК «Рубин» выплатить футболистам проценты за задержку выплаты заработной платы. Обязать МАУ «ФК «Рубин» компенсировать футболистам расходы на представителя. Применить к МАУ «ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится на официальном сайте РФС.

ВТБ не выплатил «Динамо» 600 млн рублей, обещанные за выход в РФПЛ

Как стало известно «Чемпионату», при передаче контрольного пакета акций футбольного клуба «Динамо» ВФСО представитель ВТБ обещал выплатить клубу разовую премию в 600 млн рублей.

Это было анонсировано на заседании президиума Центрального совета общества «Динамо», на котором решался вопрос о передаче 75% акций клуба. Бело-голубые обеспечили себе выход в РФПЛ в апреле, однако средства до сих пор не были перечислены.

Ранее стало известно, что «Динамо» имеет серьёзные финансовые задолженности перед игроками по итогам прошлого сезона. Футболистам должны премиальные за победы в отдельных матчах чемпионата ФНЛ, а также общий бонус за победу в турнире и решение задачи по выходу в Премьер-Лигу.

Что окружало возвращение «Динамо» в Премьер-Лигу Как фанаты рисовали баннер, клуб продавал билеты, а игроки вели себя по ходу дерби – в репортаже с возвращения «Динамо» в РФПЛ.

Домашней ареной «Арарата» станет стадион им. Эдуарда Стрельцова

Вице-президент по информационной политике «Арарата» Андраник Керопян рассказал, что в ближайшем времени домашней ареной клуба станет стадион им. Эдуарда Стрельцова.

«Мы ведём переговоры с „Торпедо“. Решили провести там игру, и если всё будет хорошо, то все домашние матчи будем играть уже на их стадионе.Точно можно будет сказать после ближайшей игры.

Причин несколько. Во-первых, поле — мы хотим играть на натуральном газоне. Во-вторых, стадион больше вмещает. Мы считаем, что это логичный шаг на благо команды. На натуральном поле нашим игрокам проще демонстрировать свои лучшие качества", — сказал Керопян в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.