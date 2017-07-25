«Спартак» уже недобрал 4 очка – многовато будет». Широков – о 2-м туре

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».
1. Почему «Спартак» не выигрывает на старте?
«Спартак» и в прошлом сезоне начал не совсем уверенно. В чемпионате были победы, а вот в квалификации Лиги Европы красно-белые вылетели, проиграв АЕК. В новом сезоне к «Спартаку» относятся иначе – как к чемпиону. А ведь красно-белые и без того всегда были отличным раздражителем – теперь же соперники настраиваются на них с двойной мотивацией. Тем более первый матч чемпионата пришлось играть сразу с «Динамо». А дерби — оно и есть дерби, такие матчи всегда тяжело играть. С «Уфой», особенно на выезде, тоже всё не так просто, у Семака очень неуступчивая команда.
2. Стоит ли болельщикам начинать переживать?
На данный момент нет! «Спартак» не смог забрать своё в двух матчах, не дожал соперников, как делал это в том году. В то же время другой клуб, конкурент «Спартака», своих оппонентов дожимает. Я говорю о «Зените». А действующий чемпион после двух туров недобрал четыре очка – многовато будет, но всё ещё поправимо.
3. Что ждёт «Спартак» в ЛЧ без усиления?
По трём матчам «Спартака» в этом сезоне тяжело делать какие-то выводы. Может, в сентябре команда наберёт такую форму, что мы забудем про первые туры. С усилением сложнее – думаю, «Спартак» подбирает максимально хороший вариант по соотношению цены и качества игрока, но трансферы в итоге должны быть. Кроме того, непросто заменить одного из лидеров Романа Зобнина, никто ведь не отдаст «Спартаку» сильного игрока этой позиции на три-четыре месяца. А если покупать нового футболиста в основу – что делать, когда вернётся Зобнин?
4. «Локомотив» в лидерах – надолго ли?
Первый матч – с «Арсеналом» дома – «Локомотив» и должен был выигрывать. А второй против ЦСКА подопечные Юрия Сёмина провели отлично. Он и сам сказал, что под его руководством это был лучший матч «Локомотива». Но выводы делать рано, рассуждать можно будет по прошествии определённого отрезка, матчей 10 хотя бы.
5. Почему ЦСКА проиграл «Локомотиву»?
Показалось, «Локомотив» был более заряжен на борьбу, чем ЦСКА. Гости показывали неплохое командное взаимодействие, хотя в определённые моменты ЦСКА добавлял. Во втором тайме вообще казалось, что «армейцам» удастся дожать «Локомотив», но получилось ровно наоборот. «Железнодорожники» провели результативную атаку, забил гол, а потом и увеличили преимущество, поймав ЦСКА на контратаке. «Армейцы» во втором тайме создавали моменты, но выглядели неубедительно. ЦСКА был немного вялым. Не знаю, с чем это связано, но хотелось бы видеть в действиях команды Гончаренко больше энергии.
6. Есть ли опасения за ЦСКА в ЛЧ после поражения от «Локо»?
Если бы этот вопрос мне задали неделю назад, я бы сказал, что беспокоиться не о чем. Но сегодня беспокойство появилось. Хотя Игроки ЦСКА прекрасно понимают, что Лига чемпионов – то, к чему они шли весь прошлый сезон, и сейчас они не имеют права упускать этот шанс. Поэтому и настрой, и уровень сопротивления от них, и уровень игры в еврокубке будет другой, нежели в матче с «Локомотивом». Хотя «Локомотив» тоже сильный раздражитель, но матч сложился не в пользу ЦСКА. Я уверен, «армейцы» сделают выводы и предстанут другой командой.
7. «Зенит» — главный претендент на золото?
Можно в фавориты приписать ЦСКА, «Спартак» и, конечно, «Зенит». Но по селекции питерцы точно выглядят сильнее конкурентов. В клуб вернулся Константин Сарсания, он прекрасно разбирается в этом вопросе, поэтому питерцы и провели такую сильную трансферную кампанию.
8. Как вам новички «Зенита» Дриусси и Паредес?
Паредес очень сильное впечатление производит. Ну и Дриусси… Вышел, два забил – что тут сказать? Вопросов не должно быть никаких. «Спартак» в своё время интересовался им. Возможно, спустя какое-то время красно-белые и пожалеют, что не совершили сделку по переходу Дриусси. Посмотрим.
9. Почему буксует бердыевский «Рубин»?
В матче с «Краснодаром» «Рубин» пытался победить, это было видно. Бердыев никогда не начинал с места в карьер. Курбану Бекиевичу всегда нужно время, чтобы наладить командные взаимодействия. По моему прогнозу «Рубин» должен предстать сильной бердыевской командой ближе к зиме, тогда всё утрясётся и все поймут, что делать на поле. А после зимы «Рубин», уверен, ещё сильнее добавит по игре.
10. В «Динамо» долги перед игроками. Что будет делать профсоюз?
На данный момент обращений в профсоюз нет. А когда они были, все деньги футболистам возвращали. Я уверен, что руководство клуба предпримет все меры, чтобы эту ситуацию разрешить. Надеюсь, это всё-таки временные трудности. Мы мониторим ситуацию, но на данный момент в дело не включаемся. Думаю, руководство «Динамо» само понимает, что такому клубу негоже иметь долги. В скором времени этот вопрос, уверен, закроют.