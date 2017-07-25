«Спартак» уже недобрал 4 очка – многовато будет». Широков – о 2-м туре

Экс-капитан сборной России и бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара», а ныне глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков продолжает разбирать самые актуальные темы российского футбола в качестве эксперта «Чемпионата».

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом Ничьи с «Динамо» и «Уфой», массовые увольнения от Карреры, отсутствие трансферов и капитан на лавке. Это нормально?

1. Почему «Спартак» не выигрывает на старте?

«Спартак» и в прошлом сезоне начал не совсем уверенно. В чемпионате были победы, а вот в квалификации Лиги Европы красно-белые вылетели, проиграв АЕК. В новом сезоне к «Спартаку» относятся иначе – как к чемпиону. А ведь красно-белые и без того всегда были отличным раздражителем – теперь же соперники настраиваются на них с двойной мотивацией. Тем более первый матч чемпионата пришлось играть сразу с «Динамо». А дерби — оно и есть дерби, такие матчи всегда тяжело играть. С «Уфой», особенно на выезде, тоже всё не так просто, у Семака очень неуступчивая команда.

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2. Стоит ли болельщикам начинать переживать?

На данный момент нет! «Спартак» не смог забрать своё в двух матчах, не дожал соперников, как делал это в том году. В то же время другой клуб, конкурент «Спартака», своих оппонентов дожимает. Я говорю о «Зените». А действующий чемпион после двух туров недобрал четыре очка – многовато будет, но всё ещё поправимо.

3. Что ждёт «Спартак» в ЛЧ без усиления?

По трём матчам «Спартака» в этом сезоне тяжело делать какие-то выводы. Может, в сентябре команда наберёт такую форму, что мы забудем про первые туры. С усилением сложнее – думаю, «Спартак» подбирает максимально хороший вариант по соотношению цены и качества игрока, но трансферы в итоге должны быть. Кроме того, непросто заменить одного из лидеров Романа Зобнина, никто ведь не отдаст «Спартаку» сильного игрока этой позиции на три-четыре месяца. А если покупать нового футболиста в основу – что делать, когда вернётся Зобнин?

4. «Локомотив» в лидерах – надолго ли?

Первый матч – с «Арсеналом» дома – «Локомотив» и должен был выигрывать. А второй против ЦСКА подопечные Юрия Сёмина провели отлично. Он и сам сказал, что под его руководством это был лучший матч «Локомотива». Но выводы делать рано, рассуждать можно будет по прошествии определённого отрезка, матчей 10 хотя бы.

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5. Почему ЦСКА проиграл «Локомотиву»?

Показалось, «Локомотив» был более заряжен на борьбу, чем ЦСКА. Гости показывали неплохое командное взаимодействие, хотя в определённые моменты ЦСКА добавлял. Во втором тайме вообще казалось, что «армейцам» удастся дожать «Локомотив», но получилось ровно наоборот. «Железнодорожники» провели результативную атаку, забил гол, а потом и увеличили преимущество, поймав ЦСКА на контратаке. «Армейцы» во втором тайме создавали моменты, но выглядели неубедительно. ЦСКА был немного вялым. Не знаю, с чем это связано, но хотелось бы видеть в действиях команды Гончаренко больше энергии.

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6. Есть ли опасения за ЦСКА в ЛЧ после поражения от «Локо»?

Если бы этот вопрос мне задали неделю назад, я бы сказал, что беспокоиться не о чем. Но сегодня беспокойство появилось. Хотя Игроки ЦСКА прекрасно понимают, что Лига чемпионов – то, к чему они шли весь прошлый сезон, и сейчас они не имеют права упускать этот шанс. Поэтому и настрой, и уровень сопротивления от них, и уровень игры в еврокубке будет другой, нежели в матче с «Локомотивом». Хотя «Локомотив» тоже сильный раздражитель, но матч сложился не в пользу ЦСКА. Я уверен, «армейцы» сделают выводы и предстанут другой командой.

7. «Зенит» — главный претендент на золото?

Можно в фавориты приписать ЦСКА, «Спартак» и, конечно, «Зенит». Но по селекции питерцы точно выглядят сильнее конкурентов. В клуб вернулся Константин Сарсания, он прекрасно разбирается в этом вопросе, поэтому питерцы и провели такую сильную трансферную кампанию.

8. Как вам новички «Зенита» Дриусси и Паредес?

Паредес очень сильное впечатление производит. Ну и Дриусси… Вышел, два забил – что тут сказать? Вопросов не должно быть никаких. «Спартак» в своё время интересовался им. Возможно, спустя какое-то время красно-белые и пожалеют, что не совершили сделку по переходу Дриусси. Посмотрим.

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9. Почему буксует бердыевский «Рубин»?

В матче с «Краснодаром» «Рубин» пытался победить, это было видно. Бердыев никогда не начинал с места в карьер. Курбану Бекиевичу всегда нужно время, чтобы наладить командные взаимодействия. По моему прогнозу «Рубин» должен предстать сильной бердыевской командой ближе к зиме, тогда всё утрясётся и все поймут, что делать на поле. А после зимы «Рубин», уверен, ещё сильнее добавит по игре.

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10. В «Динамо» долги перед игроками. Что будет делать профсоюз?

На данный момент обращений в профсоюз нет. А когда они были, все деньги футболистам возвращали. Я уверен, что руководство клуба предпримет все меры, чтобы эту ситуацию разрешить. Надеюсь, это всё-таки временные трудности. Мы мониторим ситуацию, но на данный момент в дело не включаемся. Думаю, руководство «Динамо» само понимает, что такому клубу негоже иметь долги. В скором времени этот вопрос, уверен, закроют.