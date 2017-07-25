Символическая сборная 2-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь

Александр Беленов, «Уфа»

Второй тур подряд место в воротах занимает Александр Беленов из «Уфы». На этот раз благодаря уверенной игре против «Спартака».

Смутный «Спартак». Что происходит с чемпионом Ничьи с «Динамо» и «Уфой», массовые увольнения от Карреры, отсутствие трансферов и капитан на лавке. Это нормально?

Защита

Игорь Смольников, «Зенит»

Фланги обороны во втором туре лучше всего работали у «Зенита». Справа отличный матч выдал Игорь Смольников.

Андрей Семёнов, «Ахмат»

Вторая подряд сухая победа «Ахмата» на старте была достигнута во многом благодаря уверенной игре защитников грозненского клуба. В матче с «Ростовом» из тройки стопперов можно выделить игрока сборной России Андрея Семёнова.

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

В очередной раз был хорош на своей позиции теперь уже полноценный игрок «Локомотива» Соломон Кверквелия.

Доменико Кришито, «Зенит»

На счету Доменико Кришито в матче «Зенит» — «Рубин» решающая голевая передача на Себастьяна Дриусси, выполненная в добавленное время.

10 центральных защитников, на которых претендует «Зенит» «Зенит» до закрытия трансферного окна купит одного-двух центральных защитников. Собираем всех известных кандидатов в один список.

Полузащита

Леандро Паредес, «Зенит»

Сильный матч во втором туре провёл именитый новичок «Зенита» Леандро Паредес. Если аргентинец продолжит в том же духе, то, вполне возможно, именно он станет новым лидером сине-бело-голубых в этом сезоне.

Дмитрий Тарасов, «Локомотив»

На счету Дмитрия Тарасова в центральном матче второго тура гол, ставший третьим и решающим в ворота ЦСКА.

Джефферсон Фарфан, «Локомотив»

Казавшийся неоднозначным трансфер Джефферсона Фарфана, кажется, начинает себя оправдывать. Фарфан провёл отличный матч против ЦСКА, а «Локомотив» благодаря его голу одержал важнейшую победу на старте чемпионата.

Александр Кокорин, «Зенит»

Хорош во втором матче сезона был и Александр Кокорин, ставший автором результативной передачи на Дриусси, в случае с первым голом аргентинца.

Манчини: Дзюбе, как и остальным игрокам «Зенита», нужно прибавлять Бердыев заявил, что в ближайшее время «Рубин» заиграет, как он хочет, а Манчини отметил, что Дзюба ещё не раскрылся на сто процентов.

Нападение

Ари, «Локомотив»

К сожалению, Ари, проведший отличный матч против ЦСКА и отметившийся голом в нём, не смог доиграть дерби до конца и был заменён из-за травмы. Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин опасается, что бразилец выбыл надолго, что не может не огорчать.

Себастьян Дриусси, «Зенит»

Ещё один аргентинский новичок «Зенита» Себастьян Дриусси во втором же матче нового сезона начал оправдывать вложенные в него средства. Дубль в ворота «Рубина», руководимого главным специалистом по обороне в стране, говорит о многом.

Тренер

Юрий Сёмин, «Локомотив»

Как признался сам Юрий Сёмин, матч его «Локомотива» против ЦСКА стал лучшим с момента его возвращения в стан «железнодорожников». Бесспорно, уверенная победа над вице-чемпионом, да ещё и на его поле, заслуживает столь высокой оценки.