Атака «Краснодара», которую вы обязаны увидеть! 5 лучших голов 2-го тура

Второй тур чемпионата России не подарил нам шедевров, да и в плане зрелищности первому, пожалуй, проиграл (тогда лучшим голом, по нашей версии, стал удар Далера Кузяева в матче «Зенита» и «СКА-Хабаровск». Тем не менее несколько ярких эпизодов вы просто не имеете права пропустить.
5. Рифат Жемалетдинов, «Рубин»
(«Зенит» — «Рубин» — 2:1, 45+1-я минута – 0:1)
«Рубину» не нужно было выдумывать что-то гениальное, чтобы распечатать ворота Андрея Лунёва. Простой вынос Рыжикова, проигранная «Зенитом» борьба в центре, фирменный авантюрный бросок на мяч Луиша Нету, и вот Рифат Жемалетдинов оказывается на ударной позиции. Остальное – дело техники.
4. Витиньо, ЦСКА
(ЦСКА – «Локомотив» — 1:3, 42-я минута – 1:1)
Здесь можно предъявлять претензии Гилерме, но Витиньо удался сложный для вратаря удар с отскоком от газона. Вот что бывает, если давать бразильцу слишком много пространства в опорной зоне.
3. Сергей Ткачёв, «Арсенал»
(«Арсенал» — «СКА-Хабаровск» — 1:0, 18-я минута – 1:0)
Сергей Ткачёв с дальней дистанции мощно пробил с левой ноги — мяч полетел по непредсказуемой траектории. Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня пытался его поймать, но лишь переправил в угол собственных ворот.
2. Себастьян Дриусси, «Зенит»
(«Зенит» — «Рубин» — 2:1, 90+1-я минута – 2:1)
Пока мы не увидели всех граней таланта аргентинского новичка «Зенита», но в матче с «Рубином» стало понятно, что с голевым чутьём у него всё в порядке. В начале второго тайма Дриусси замкнул скидку Кокорина, а уже под конец матча конвертировал в гол подачу с фланга от Кришито.
1. Жоаозиньо, «Краснодар»
(«Краснодар» — «Тосно» — 2:0, 67-я минута – 2:0)
В матче с «Рубином» игроки «Краснодара» провернули сразу несколько классных комбинаций перед штрафной казанцев, две из которых завершились голами. В игре с «Тосно» трюк а-ля «Барселона» прошёл ещё раз – вышедший на ударную позицию после серии пасов Жоаозиньо не оплошал.