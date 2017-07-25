Атака «Краснодара», которую вы обязаны увидеть! 5 лучших голов 2-го тура

Новая пушка «Зенита». 5 лучших голов 1-го тура РФПЛ Комбинация «Анжи», дебютный гол Кузяева и возрождение Лестьенна – в подборке лучших голов 1-го тура РФПЛ.

Второй тур чемпионата России не подарил нам шедевров, да и в плане зрелищности первому, пожалуй, проиграл (тогда лучшим голом, по нашей версии, стал удар Далера Кузяева в матче «Зенита» и «СКА-Хабаровск». Тем не менее несколько ярких эпизодов вы просто не имеете права пропустить.

(«Зенит» — «Рубин» — 2:1, 45+1-я минута – 0:1)

«Рубину» не нужно было выдумывать что-то гениальное, чтобы распечатать ворота Андрея Лунёва. Простой вынос Рыжикова, проигранная «Зенитом» борьба в центре, фирменный авантюрный бросок на мяч Луиша Нету, и вот Рифат Жемалетдинов оказывается на ударной позиции. Остальное – дело техники.

4. Витиньо, ЦСКА

(ЦСКА – «Локомотив» — 1:3, 42-я минута – 1:1)

Здесь можно предъявлять претензии Гилерме, но Витиньо удался сложный для вратаря удар с отскоком от газона. Вот что бывает, если давать бразильцу слишком много пространства в опорной зоне.

(«Арсенал» — «СКА-Хабаровск» — 1:0, 18-я минута – 1:0)

Сергей Ткачёв с дальней дистанции мощно пробил с левой ноги — мяч полетел по непредсказуемой траектории. Вратарь «СКА-Хабаровск» Александр Довбня пытался его поймать, но лишь переправил в угол собственных ворот.

2. Себастьян Дриусси, «Зенит»

(«Зенит» — «Рубин» — 2:1, 90+1-я минута – 2:1)

Пока мы не увидели всех граней таланта аргентинского новичка «Зенита», но в матче с «Рубином» стало понятно, что с голевым чутьём у него всё в порядке. В начале второго тайма Дриусси замкнул скидку Кокорина, а уже под конец матча конвертировал в гол подачу с фланга от Кришито.

Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини в матче с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева.

(«Краснодар» — «Тосно» — 2:0, 67-я минута – 2:0)

В матче с «Рубином» игроки «Краснодара» провернули сразу несколько классных комбинаций перед штрафной казанцев, две из которых завершились голами. В игре с «Тосно» трюк а-ля «Барселона» прошёл ещё раз – вышедший на ударную позицию после серии пасов Жоаозиньо не оплошал.