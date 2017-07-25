Новый питерский лев Дриусси — в мгновениях 2-го тура РФПЛ

Дерби тура



В столичном дерби «Локомотив» одержал уверенную победу над ЦСКА со счётом 3:1.

Проводы тура



Болельщики ЦСКА попрощались с Зораном Тошичем, который провёл в клубе семь лет. Сербский полузащитник нанёс символический удар перед началом матча ЦСКА – “Локомотив”, а позже присоединился к болельщикам красно-синих на фанатской трибуне.

Потеря тура



В матче с ЦСКА нападающий «Локомотива» Ари получил серьёзную травму после столкновения с Александром Головиным.

Встреча тура



Полина Хаерединова, которая выводила Криштиану Роналду на матч Россия – Португалия в Кубке конфедераций, встретилась с футболистами ЦСКА перед матчем с «Локомотивом».

Газон тура



Газон стадиона «ФК Краснодар» теперь украшает изображение быка, который является талисманом краснодарского клуба.

Представление тура



«Краснодар» оригинально задействовал экраны на трибунах стадиона и подготовил эффектный промо-ролик перед началом матча с «Тосно». «Быки» одержали победу над гостями со счётом 2:0.

Награда тура



Фёдор Смолов получил специальную награду от болельщиков за звание лучшего игрока сезона второй раз подряд.

Перформанс тура



Болельщики «Спартака» в своём перформансе обыграли эпизод, когда главный тренер красно-белых Массимо Каррера тут же убрал золотую медаль в карман во время награждения команды.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Уважение тура



Защитник “Спартака” Дмитрий Комбаров подарил свою футболку болельщику с ограниченными возможностями после матча с “Уфой”.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Скука тура



Нападающий “Динамо” Павел Погребняк продолжает скучать на скамейке запасных. Тем временем москвичи в концовке матча пропустили гол от Георгия Чантурии, который принёс “Уралу” победу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Подарок тура



Болельщики «Динамо» преподнесли Александру Сапете необычный подарок – шампуры с символикой клуба.

Флешмоб тура



Болельщики «Ростова» украсили трибуны воздушными шарами в цветах клуба и одновременно запустили их в небо перед началом матча с «Ахматом».

Фото: Алексей Гусев, «Чемпионат»

Татуировка тура



Нападающий “Зенита” Себастьян Дриусси отличился дублем в матче с “Рубином” и продемонстрировал эффектную татуировку с изображением льва во всю спину во время празднования гола.

Колорит тура



Самые эффектные болельщики второго тура.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дети тура



Дочка защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста.