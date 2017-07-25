Медленный путь в никуда. Почему «Барселоне» пора проснуться

Если посмотреть на абсолютные показатели, кажется, что «Барселона» провела хороший сезон. 90 очков и 116 голов в чемпионате, победа в Кубке короля. Да и четвертьфинал Лиги чемпионов – сомнительный провал, который можно списать на стечение обстоятельств. Но «Барселона» существует в мире, в котором всё относительно. Относительно двух последних лет – меньше очков в Примере. Относительно «Реала» — меньше побед, трофеев, доходов. Относительно собственных ожиданий и амбиций – сезон уже нельзя назвать хорошим. Это был неудачный сезон.

Настолько, что забил тревогу главный каталонский патриот во Вселенной – Хави. «Можно сказать, что «Барселона» слишком долго спала и теперь должна усиливать свою модель игры. (…) В данный момент «Реал» доминирует во всех аспектах игры. В контратаках и позиционной игре, во владении мячом и переходе из атаки в оборону. Они сделали отличные приобретения. У них хороший подбор игроков, которые верят в Зидана».

Сказано спокойно и по существу. Даже неожиданно услышать от Хави, который давно приучил всех к некоторой экстравагантности. Попробуем сформулировать проблемы каталонцев немного конкретнее. На поле «Барселона» остаётся большой командой – одной из трёх-четырёх лучших мире. Но за пределами поля руководство не ведёт политику большого клуба. Сейчас объясню почему.

Традиции

Начнём с наименее важного. Барселона – город, в котором местные традиции священны. В котором стали говорить о том, что у местной команды есть своя собственная ДНК. Например, выпускники «Ла Масии» в главной команде – обязательны. Но что-то идёт не так. В том же интервью Хави жалуется, что в академии сейчас больше думают о победах в молодёжных турнирах, чем о верности традиционной модели игры. В результате молодые игроки, когда попадают в «Барселону», просто не готовы к её стилю, то есть теряют главное преимущество перед купленными у других клубов новичками. И уходят в аренды.

В последние годы относительно закрепились где-то недалеко от старта только Серхи Роберто и Рафинья. Первый регулярно играет, хотя появляется то справа в защите, то в нападении, то в центре полузащиты. Им заполняют любое свободное пространство. То же относится и к Рафинье – игроку для ротации и заполнения вакуума то на правом фланге атаки, то в центре полузащиты.

Интеграция воспитанников – вопрос, который серьёзно беспокоит только радикально настроенных кулес. Мы бы вообще не обсуждали воспитанников, если бы «Барселона» совершила пару удачных трансферов «под старт». Но трансферная политика клуба откровенно странная.

Если «Барселона» не готова переплачивать за нужного футболиста сейчас, переплачивать придётся в конце сезона.

Придётся быть неоригинальным, но я постараюсь коротко: назовёте одного новичка «Барселоны» после Луиса Суареса, который точно усилил стартовый состав? Да, это трудно. Хотя с тех пор клуб потратил на новичков уже около 200 млн евро. Хватило бы на двух с половиной Суаресов.

Массовые закупки игроков «под основу», для ротации – не только нетипичный для «Барселоны», но и неэффективный метод. На такие роли как раз и можно брать собственных воспитанников. Как быть со стартом?

Символ этой странной политики – Пако Алькасер. Неплохой футболист, чьё преимущество перед другими, по словам руководства каталонцев, в том, что он готов сидеть в запасе. Есть 11 лучших и где-то далеко позади – все остальные. Пока Алькасер и условный Андре Гомеш сидят в запасе, тренеру некем усилить игру.

А эти 11, между прочим, уже немного застоялись. Всего два года назад «Барса» убедительно обыграла «Ювентус» в финале Лиги чемпионов. Весной-2017 «Ювентус» в 1/4 отомстил и без вариантов вынес каталонцев. Так вот, в составе «Юве» по сравнению с тем финалом было восемь изменений. Остались Буффон, Бонуччи и Бардзальи. Ладно, добавим ещё Кьеллини: он пропускал финал из-за травмы. Вот так обновилась команда. А в составе «Барселоны» в Турине вышли восемь игроков, которые начали финал ЛЧ-2015 с первой минуты. Девятый – Матьё – выходил на замену. Более того, весенний разгром пропустил Бускетс – тоже игрок старта. Сразу видно, какая команда эволюционирует, а какой требуется консервный нож.

Одновременно со странными приобретениями «Барселона» отпустила Педро и Дани Алвеса. Риторически спрошу: кто был бы полезнее – любой из них или любой из игроков, купленных на их позицию?

Парадоксальная ситуация: «Барселоне» необходимо усиление как раз после периода, во время которого она тратила больше всего в своей истории. Ладно, просто тратить много денег – не преступление и даже не недостаток. Но поговорим об эффективности.

«Реал» за последние три года потратил на покупку новых футболистов всего на 75 млн евро больше, чем заработал на продаже. За этот же трёхлетний отрезок «Барселона» по балансу покупок-продаж ушла в минус на 188 млн евро. Это без учёта текущего трансферного окна, иначе разрыв станет ещё больше. Этим летом выигравший всё что можно «Реал» уже продал игроков на 122 млн евро. А годами тратившая огромные деньги на трансферы «Барселона» стоит перед необходимостью потратить ещё больше – или продолжить стагнацию.

Марко Верратти нанял Мино Райолу. К услугам Райолы не обращаются, когда хотят остаться в своём клубе надолго.

Тратить придётся ещё больше

Почему тратить придётся много? Потому что игроков для ротации и так хватает. Нужны те, кто поможет вернуть в игру баланс. Конкретно это проблему мы уже обсуждали, чтобы не повторяться, просто приведу ссылки.

Квадраты лучше треугольников. Что мы узнали из матча «Юве» — «Барса» Почему «Барселона» сыграла плохо. Как Макс Аллегри это предугадал и использовал. Ответы — в анализе матча.

Трое – это слишком. Что «Барселоне» делать с Месси, Неймаром и Суаресом Неймар опять нервничает. Кирилл Хаит рассказывает, что происходит в «Барселоне»: без схем с кружочками, но подробно.

Фальшивые ёлочные игрушки. Что не так с «Барселоной» Серьёзно говорим о магическом реализме и немного об Эрнесто Вальверде.

Если коротко: нынешний состав с постаревшим Иньестой и нестабильным Ракитичем по бокам от Бускетса просто недостаточно качественно доставляет мяч в атаку под прессингом. Если удаётся закрыть Бускетса – «Барселона» сразу не та, а его отсутствие превращается в катастрофу (те же 0:3 от «Ювентуса»).

Тратить придётся много, потому что уже потрачено почти 50 млн. Конкретно — на Нелсона Семеду: на бумаге он выглядит идеальным кандидатом, чтобы наконец закрыть эту бровку. Если, конечно, Дани Алвес её не проклял, когда уходил. И на Херарда Деулофеу – очередного неплохого игрока «под основу». Это всё неплохо (по сравнению с прошлым и позапрошлым годом), но главного по-прежнему не хватает.

Один из трёх-четырёх лучших клубов мира не может годами существовать с незакрытой позицией в центре полузащиты и с хронической проблемой в центре защиты. Сейчас «Барселона» торгуется за Филиппе Коутиньо. Беспокоит ощущение, что если клубы не сойдутся в цене, то Хосеп Бартомеу вполне может переключиться на Паулиньо из Китая или Жоффрея Кондогбиа из «Интера». То есть на очередного Андре Гомеша. Серьёзно, за футболиста такого уровня лучше переплатить. Если «Барселона» не готова переплачивать сейчас, придётся заплатить за это в конце сезона. Но и Коутиньо, который добавит команде контроля мяча и последний пас (как будто это главные проблемы), не не может отвечать за восстановление баланса в командной игре. Нужен игрок, который хорош не только в атаке, но и в прессинге, а также в переходных ситуациях. Так мы постепенно подошли к главной проблеме «Барселоны».

Вначале я уже отметил, что при Хосепе Бартомеу «Барселона» перестала вести себя за пределами поля как большой клуб. Лучше всего это иллюстрирует один пример. Война с «ПСЖ».

Оба клуба не нуждаются в деньгах. Оба не хотят продавать лидеров. Есть только желание «Барселоны» купить Верратти и желание Веррати играть в «Барселоне». Заинтересованность футболиста очевидна, иначе его бывший уже агент Донато Ди Кампли не перегнул бы палку, критикуя «ПСЖ». Большой клуб придёт и возьмёт нужного игрока, как взяли Луиса Суареса у «Ливерпуля». Тогда каталонцы действовали с позиции силы.

Марко Верратти нанял Мино Райолу. Это самый ясный сигнал, который он мог сделать. К услугам Райолы не обращаются, когда хотят остаться в своём клубе надолго. У него в контракте нет клаусулы, поэтому договариваться с «ПСЖ» придётся всё равно. «Барселона» попыталась – и не смогла. А действовать нагло через самого футболиста, чтобы он пошёл с клубом на конфронтацию ради перехода, не решилась. Хотя кому на это решаться, как не одному из сильнейших клубов мира? А вот «ПСЖ» ведёт себя по-другому.

Пока «ПСЖ» атакует отца Неймара бонусами в 40 млн евро, «Барселона» отказывается повышать бразильцу зарплату.

Атака на Неймара ведётся по всем фронтам. Его зовут в Париж друзья, соотечественники. Под него куплены футболисты, чтобы бразильцу было комфортнее адаптироваться. Отдельно идёт разговор с отцом. Неймару-старшему предложены бонусы за переход. 40 миллионов бонусов. Неймару-младшему предложены подъёмные и зарплата, как у Месси. Париж ведёт себя нагло и сильно.

Чем отвечает «Барселона»? Отказывается повысить Неймару зарплату. Заставляет Эрнесто Вальверде сказать: «Без Неймара нам не справиться» — теперь, если бразилец уйдёт, Вальверде будет выглядеть в глазах команды некрасиво. Отказывается покупать Лукаса Лиму. С ним уже была договорённость, но посредником в сделке выступает отец Неймара, который и лоббировал этот трансфер.

Это очень сложный момент. Идти на поводу у футболиста в вопросах зарплаты – риск. Идти на поводу у футболиста в вопросах трансферов – безумие. Возможно, этого делать и не нужно? Главное – сохранять последовательность. Если Неймар действительно необходим, ему нужно идти навстречу. Если футболист действительно зарвался, как и его многолюдное «окружение» (кстати, вам так не кажется?), и от него допустимо избавиться – то надо действовать решительно. Алекс Фергюсон уже давно сказал бы, что любой футболист менее важен, чем команда. «Барселона» нерешительно тянет время.

Если Неймар уйдёт, будет похоже, что «Барселона» пыталась его удержать и не смогла. Даже если останется – большие вопросы к руководству. Чем оно занимается, пока Херард Пике собирает команду, чтобы вместе уговорить бразильца остаться? Проводит неудачную встречу с его отцом. По итогам встречи стороны даже не смогли сделать какое-то обнадёживающее заявление. Так не ведёт себя руководство большого клуба, которое знает, чего хочет. На фоне каталонцев руководство «ПСЖ», которое заставило агента Верратти извиниться и пожаловалось в ФИФА, а также выступило с заявлением («Вы зря теряете время, пытаясь подписать Верратти»), выглядит на удивление уверенно. Но подождите, кто здесь больше, чем клуб? Хави прав, пора просыпаться.