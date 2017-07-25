Вопрос дня. Что ждёт ЦСКА в Лиге чемпионов?

Сегодня вечером в Афинах стартует новая лигочемпионская кампания ЦСКА. Вышедшие в главный европейский турнир со второго места в РФПЛ «армейцы» вынуждены начинать свой поход с 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Смогут ли подопечные Виктора Гончаренко присоединиться к «Спартаку» на групповом этапе? Есть ли опасения перед игрой с АЕК в связи с невзрачным началом сезона для ЦСКА? Рассуждают эксперты и читатели.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер:

— Несмотря на критику команды и поражение в матче с «Локомотивом», у меня есть доля оптимизма. У «армейцев» есть потенциал и достаточный уровень игроков, который позволит добиться желаемого результата. Сегодня это как минимум ничья. По результату двух матчей ЦСКА должен проходить. Опыта у игроков достаточно, выводы по последнему матчу будут сделаны. Думаю, оборона постарается сыграть надёжно. Многое зависит от того, смогут ли сыграть Алан Дзагоев и Сергей Игнашевич. Резервы для усиления есть.

Роман Широков, экс-полузащитник ЦСКА:

— Ещё неделю назад беспокойства по поводу скорых выступлений ЦСКА в Лиге чемпионов не было. Но сегодня оно появилось. Хотя игроки ЦСКА прекрасно понимают, что Лига чемпионов – то, к чему они шли весь прошлый сезон, и сейчас они не имеют права упускать этот шанс. Поэтому и настрой, и уровень сопротивления от них, и уровень игры в еврокубке будет другой, нежели в матче с «Локомотивом».

Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей ЦСКА, ныне работающий в тульском «Арсенале»:

— Хотелось бы, чтобы было всё хорошо. Буду сильно переживать. ЦСКА – это моя большая жизнь. Очень хочется, чтобы всё закончилось положительно. Поражение от «Локомотива» не повлияет на настрой игроков, а только раззадорит их. Что касается Игоря Акинфеева и его рекорда, то все серии рано или поздно заканчиваются. Надеюсь, сегодня это и произойдёт.

Александр Гришин, бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА:

— Жду тяжёлой игры, так как говорят, что в Греции очень жарко. Тем не менее мы все ждём победы. ЦСКА надо выходить в групповой этап Лиги чемпионов. По силам ли им это? Игра с АЕК многое покажет, а в четвёртом квалификационном раунде соперники будут ещё серьёзнее, поэтому будет ещё тяжелее. После игр с «Анжи» и «Локомотивом» некоторые опасения за ЦСКА есть. Невооружённым глазом видны проблемы в обороне. Но игра на игру не приходится.

Олег Корнаухов, бывший защитник ЦСКА:

— При такой жаре в Греции ЦСКА будет играть очень сложно. И надо не забывать, что греческие болельщики славятся своим темпераментом. Тяжело оценивать шансы на выход в групповой этап, потому как нужно сыграть ещё четыре, в которых может произойти всё что угодно.

Андрей Созин, футбольный эксперт, член комитета по этике РФС:

— Всё было так спокойно, прилично. Витиньо забивал, Головина продавали в «Арсенал». Но после матча с «Локомотивом» всё кардинально поменялось. После одной невнятной игры тон резко поменялся. Конечно, сегодня тревожно, потому что по двум официальным матчам проблемы в обороне были видны невооружённым глазом. Что «Анжи» в первом матче имел стопроцентные моменты, но их не реализовал, что «Локомотив», который все свои моменты использовал. Все голы пришли из центральной зоны. А Лига чемпионов – другой уровень, другие скорости, другая мотивация. ЦСКА тоже будет мобилизован на сто процентов. Но пока я не убеждён в выходе ЦСКА в групповой этап Лиги чемпионов только потому, что греческая команда тоже хочет заработать деньги, тоже хочет играть в групповом этапе, тоже продавать своих игроков. У них мотивации не меньше. Уверен, что греки после жеребьёвки сказали: «Хорошо, что нам попалась российская команда».

Дмитрий Хомуха, бывший полузащитник ЦСКА:

— «Армейцы» могут противопоставить АЕК большой международный, победный опыт. Такие игроки, как Акинфеев, братья Березуцкие и те, кто имеет большой международный опыт, могут успешно противостоять команде из Греции. Виктор Васин совершил ошибку в матче с «Локомотивом», но Лига чемпионов — не место для экспериментов. Поэтому считаю, что он выйдет в стартовом составе. Я бы хотел пожелать ЦСКА пройти в групповой этап, но в Лиге чемпионов нельзя ничего гарантировать.

Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:

— ЦСКА на старте сезона выглядит не так убедительно, как по весне, но матчи с АЕК тут как раз кстати – набрать обороты, сразу адаптироваться к максимальному уровню сопротивления. Так что судьба ЦСКА в ЛЧ будет решаться уже в следующем раунде. А там процентов 60 решит жеребьёвка.

Мнение читателей:

maestro07:

— Ну, если и с этим соперником антирекорд Акинфеева не прервётся… тогда уже священника надо.

Cdka:

— Давайте, ребята, нужно за «Локомотив» реабилитироваться… только победа!

19spartak97:

— А вдруг в греческом АЕК будет свой Тричковский?))