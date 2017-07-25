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Себастьян Дриусси
Текст: Галина Козлова
Фото: fc-zenit.ru

MVP 2-го тура РФПЛ. Рёв петербургского льва

Новичок «Зенита» готов не только щеголять изображением царя зверей на спине, но и совершать подобающие герою подвиги.
25 июля 2017, вторник. 19:00. Футбол
Голова и борода. MVP 1-го тура РФПЛ
Начинаем новый сезон премии MVP РФПЛ. В голосовании за звание самого ценного игрока 1-го тура обозначились сразу два лидера.

После матча второго тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что надеется дать своему клубу «больше, чем просто льва на спине». Причём осуществлять задуманное колоритный новичок начал уже в той самой встрече. Два гола Дриусси пришлись по вкусу и болельщикам, и футбольным экспертам.

Все 12 членов постоянного жюри «Чемпионата» включили аргентинца в свои тройки лучших футболистов тура. Читатели в опросе на странице спецпроекта MVP РФПЛ поставили Дриусси на первое место, подарив три балла. Ещё три очка достались форварду по итогам голосования во «ВКонтакте». Итого – максимальный результат, которого можно достичь в туре, и звание самого ценного футболиста лиги за отчётный период.

Виртуальное серебро по итогам 2-го тура взял один из главных героев дерби ЦСКА и «Локомотива» — нападающий «железнодорожников» Ари. Несмотря на жуткую травму, полученную в игре, бразилец успел принести немало пользы своей команде и даже отметился голом. 9 баллов Ари вручили члены жюри «Чемпионата», ещё три футболист добрал в читательских опросах.

Атака «Краснодара», которую вы обязаны увидеть! 5 лучших голов 2-го тура
Игра на опережение Дриусси, дальний выстрел Витиньо и комбинация «Краснодара» – в хит-параде лучших голов 2-го тура РФПЛ.

Тройку лучших на этой неделе замыкает голкипер «Уфы» Александр Беленов, уверенно справившийся с атаками московского «Спартака». «Сухарь» принёс стражу ворот 8 зачётных баллов в копилку нового сезона.

Символическая сборная 2-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 2-го тура сезона-2017/18.

По результатам двух туров в общем сезонном зачёте лидирует лауреат второй недели – Себастьян Дриусси, набравший 18 очков. Следом за ним расположился Ари (12), а третью строчку делят между собой «армеец» Александр Головин и Рикардо Лаборде из «Краснодара», у которых по 10 баллов.

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Дриусси, Беленов, Ари.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Дриусси, Жоаозиньо, Ари.
Сергей Веденеев, бывший полузащитник и защитник «Зенита»: Дриусси, Беленов, Ари.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Дриусси, Рыжиков, Кверквелия.

РФПЛ

Дриусси, Ари, Беленов.

Журналисты

Константин Генич, «Матч ТВ»: Дриусси, Беленов, Ари.
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Дриусси, Беленов, Ари.
Алексей Лебедев, «Московский комсомолец»: Дриусси, Ари, Беленов.
Дмитрий Окунёв, «Газета.Ru»: Дриусси, Ари, Гилерме.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Дриусси, Ари, Классон.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Дриусси, Жоаозиньо, Боккетти.
Филипп Ковалёв, «Газета.Ru»: Дриусси, Тарасов, Беленов.

Читатели

Себастьян Дриусси («Зенит») – 1064 – 3 дополнительных балла.
Ари («Локомотив») – 259 – 2.
Александр Беленов («Уфа») – 164 – 1.

«ВКонтакте»

Себастьян Дриусси («Зенит») – 2079 (43,3%) – 3 дополнительных балла
Сальваторе Боккетти («Спартак») – 794 (16,6 %) – 2.
Ари («Локомотив») – 677 (14,1 %) – 1.

Итоги 2-го тура РФПЛ:

Себастьян Дриусси («Зенит») – 18;
Ари («Локомотив») – 12;
Александр Беленов («Уфа») – 8;
Сальваторе Боккетти («Спартак») – 3;
Жоаозиньо («Краснодар») – 2;
Маринато Гилерме («Локомотив») – 1;
Соломон Кверквелия («Локомотив») – 1;
Виктор Классон («Краснодар») – 1;
Сергей Рыжиков («Рубин») – 1;
Дмитрий Тарасов («Локомотив») – 1.

Лучшие игроки июля в сезоне-2017/18

Игрок1-й тур2-й турСумма
Себастьян Дриусси
«Зенит»		01818
Ари
«Локомотив»		01212
Александр Головин
ЦСКА		10010
Рикардо Лаборде
«Краснодар»		10010
Квинси Промес
«Спартак»		909
Александр Беленов
«Уфа»		088
Кирилл Панченко
«Динамо»		606
Лео
«Ахмат»		404
Сальваторе Боккетти
«Спартак»		033
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Беленов Ари — футболист Себастьян Дриусси MVP РФПЛ
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