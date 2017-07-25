MVP 2-го тура РФПЛ. Рёв петербургского льва

Новичок «Зенита» готов не только щеголять изображением царя зверей на спине, но и совершать подобающие герою подвиги.

Голова и борода. MVP 1-го тура РФПЛ Начинаем новый сезон премии MVP РФПЛ. В голосовании за звание самого ценного игрока 1-го тура обозначились сразу два лидера.

После матча второго тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что надеется дать своему клубу «больше, чем просто льва на спине». Причём осуществлять задуманное колоритный новичок начал уже в той самой встрече. Два гола Дриусси пришлись по вкусу и болельщикам, и футбольным экспертам.

Все 12 членов постоянного жюри «Чемпионата» включили аргентинца в свои тройки лучших футболистов тура. Читатели в опросе на странице спецпроекта MVP РФПЛ поставили Дриусси на первое место, подарив три балла. Ещё три очка достались форварду по итогам голосования во «ВКонтакте». Итого – максимальный результат, которого можно достичь в туре, и звание самого ценного футболиста лиги за отчётный период.

Виртуальное серебро по итогам 2-го тура взял один из главных героев дерби ЦСКА и «Локомотива» — нападающий «железнодорожников» Ари. Несмотря на жуткую травму, полученную в игре, бразилец успел принести немало пользы своей команде и даже отметился голом. 9 баллов Ари вручили члены жюри «Чемпионата», ещё три футболист добрал в читательских опросах.

Атака «Краснодара», которую вы обязаны увидеть! 5 лучших голов 2-го тура Игра на опережение Дриусси, дальний выстрел Витиньо и комбинация «Краснодара» – в хит-параде лучших голов 2-го тура РФПЛ.

Тройку лучших на этой неделе замыкает голкипер «Уфы» Александр Беленов, уверенно справившийся с атаками московского «Спартака». «Сухарь» принёс стражу ворот 8 зачётных баллов в копилку нового сезона.

Символическая сборная 2-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 2-го тура сезона-2017/18.

По результатам двух туров в общем сезонном зачёте лидирует лауреат второй недели – Себастьян Дриусси, набравший 18 очков. Следом за ним расположился Ари (12), а третью строчку делят между собой «армеец» Александр Головин и Рикардо Лаборде из «Краснодара», у которых по 10 баллов.

Специалисты

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Дриусси, Беленов, Ари.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Дриусси, Жоаозиньо, Ари.

Сергей Веденеев, бывший полузащитник и защитник «Зенита»: Дриусси, Беленов, Ари.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Дриусси, Рыжиков, Кверквелия.

РФПЛ

Дриусси, Ари, Беленов.

Журналисты

Константин Генич, «Матч ТВ»: Дриусси, Беленов, Ари.

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Дриусси, Беленов, Ари.

Алексей Лебедев, «Московский комсомолец»: Дриусси, Ари, Беленов.

Дмитрий Окунёв, «Газета.Ru»: Дриусси, Ари, Гилерме.

Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Дриусси, Ари, Классон.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Дриусси, Жоаозиньо, Боккетти.

Филипп Ковалёв, «Газета.Ru»: Дриусси, Тарасов, Беленов.

Читатели

Себастьян Дриусси («Зенит») – 1064 – 3 дополнительных балла.

Ари («Локомотив») – 259 – 2.

Александр Беленов («Уфа») – 164 – 1.

«ВКонтакте»

Себастьян Дриусси («Зенит») – 2079 (43,3%) – 3 дополнительных балла

Сальваторе Боккетти («Спартак») – 794 (16,6 %) – 2.

Ари («Локомотив») – 677 (14,1 %) – 1.

Итоги 2-го тура РФПЛ:

Себастьян Дриусси («Зенит») – 18;

Ари («Локомотив») – 12;

Александр Беленов («Уфа») – 8;

Сальваторе Боккетти («Спартак») – 3;

Жоаозиньо («Краснодар») – 2;

Маринато Гилерме («Локомотив») – 1;

Соломон Кверквелия («Локомотив») – 1;

Виктор Классон («Краснодар») – 1;

Сергей Рыжиков («Рубин») – 1;

Дмитрий Тарасов («Локомотив») – 1.

Лучшие игроки июля в сезоне-2017/18