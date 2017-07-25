MVP 2-го тура РФПЛ. Рёв петербургского льва

После матча второго тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что надеется дать своему клубу «больше, чем просто льва на спине». Причём осуществлять задуманное колоритный новичок начал уже в той самой встрече. Два гола Дриусси пришлись по вкусу и болельщикам, и футбольным экспертам.
Все 12 членов постоянного жюри «Чемпионата» включили аргентинца в свои тройки лучших футболистов тура. Читатели в опросе на странице спецпроекта MVP РФПЛ поставили Дриусси на первое место, подарив три балла. Ещё три очка достались форварду по итогам голосования во «ВКонтакте». Итого – максимальный результат, которого можно достичь в туре, и звание самого ценного футболиста лиги за отчётный период.
Виртуальное серебро по итогам 2-го тура взял один из главных героев дерби ЦСКА и «Локомотива» — нападающий «железнодорожников» Ари. Несмотря на жуткую травму, полученную в игре, бразилец успел принести немало пользы своей команде и даже отметился голом. 9 баллов Ари вручили члены жюри «Чемпионата», ещё три футболист добрал в читательских опросах.
Тройку лучших на этой неделе замыкает голкипер «Уфы» Александр Беленов, уверенно справившийся с атаками московского «Спартака». «Сухарь» принёс стражу ворот 8 зачётных баллов в копилку нового сезона.
По результатам двух туров в общем сезонном зачёте лидирует лауреат второй недели – Себастьян Дриусси, набравший 18 очков. Следом за ним расположился Ари (12), а третью строчку делят между собой «армеец» Александр Головин и Рикардо Лаборде из «Краснодара», у которых по 10 баллов.
Специалисты
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Дриусси, Беленов, Ари.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России: Дриусси, Жоаозиньо, Ари.
Сергей Веденеев, бывший полузащитник и защитник «Зенита»: Дриусси, Беленов, Ари.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Дриусси, Рыжиков, Кверквелия.
РФПЛ
Дриусси, Ари, Беленов.
Журналисты
Константин Генич, «Матч ТВ»: Дриусси, Беленов, Ари.
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Дриусси, Беленов, Ари.
Алексей Лебедев, «Московский комсомолец»: Дриусси, Ари, Беленов.
Дмитрий Окунёв, «Газета.Ru»: Дриусси, Ари, Гилерме.
Михаил Тяпков, «Чемпионат»: Дриусси, Ари, Классон.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Дриусси, Жоаозиньо, Боккетти.
Филипп Ковалёв, «Газета.Ru»: Дриусси, Тарасов, Беленов.
Читатели
Себастьян Дриусси («Зенит») – 1064 – 3 дополнительных балла.
Ари («Локомотив») – 259 – 2.
Александр Беленов («Уфа») – 164 – 1.
«ВКонтакте»
Себастьян Дриусси («Зенит») – 2079 (43,3%) – 3 дополнительных балла
Сальваторе Боккетти («Спартак») – 794 (16,6 %) – 2.
Ари («Локомотив») – 677 (14,1 %) – 1.
Итоги 2-го тура РФПЛ:
Себастьян Дриусси («Зенит») – 18;
Ари («Локомотив») – 12;
Александр Беленов («Уфа») – 8;
Сальваторе Боккетти («Спартак») – 3;
Жоаозиньо («Краснодар») – 2;
Маринато Гилерме («Локомотив») – 1;
Соломон Кверквелия («Локомотив») – 1;
Виктор Классон («Краснодар») – 1;
Сергей Рыжиков («Рубин») – 1;
Дмитрий Тарасов («Локомотив») – 1.
Лучшие игроки июля в сезоне-2017/18
|Игрок
|1-й тур
|2-й тур
|Сумма
|Себастьян Дриусси
«Зенит»
|0
|18
|18
|Ари
«Локомотив»
|0
|12
|12
|Александр Головин
ЦСКА
|10
|0
|10
|Рикардо Лаборде
«Краснодар»
|10
|0
|10
|Квинси Промес
«Спартак»
|9
|0
|9
|Александр Беленов
«Уфа»
|0
|8
|8
|Кирилл Панченко
«Динамо»
|6
|0
|6
|Лео
«Ахмат»
|4
|0
|4
|Сальваторе Боккетти
«Спартак»
|0
|3
|3