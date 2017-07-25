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АЕК — ЦСКА — 0:2
Текст: Данила Игнатов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Два угловых — и серии конец! Как ЦСКА победил афинскую жару

Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА.
25 июля 2017, вторник. 22:40. Футбол

Главный вопрос, интересовавший греческих журналистов перед матчем с ЦСКА, — как футболисты из Москвы выдержат афинскую жару. Как будто знали, что в этом году лето прошло мимо российской столицы. Даже в девять вечера градусник показывал +33 в тени. А днём здесь не спасает ничего, кроме кондиционера в полностью закрытом помещении.

Хотя температура на фанатской трибуне Олимпийского стадиона в Афинах точно была ещё выше. Пока команды выходили на поле, болельщики АЕК зажгли файеры, что-то очень громко распевая на греческом, а затем — все в дыму — побросали их на соседнюю пустую трибуну. Казалось, что арена, построенная ещё в конце 1970-х и видевшая Олимпийские игры и два финала Лиги чемпионов, сейчас развалится.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2017, вторник. 20:30 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
0 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 – Дзагоев – 45+1, 0:2 – Вернблум – 55

Перед матчем ЦСКА на официальном сайте попросил своих болельщиков воздержаться от поездок на афинском метро в целях безопасности. Самих «армейцев» сопровождал целый кортеж из полиции — один автобус и пять мотоциклов. И до попадания в чашу стадиона было не совсем понятно, к чему такие суровые меры безопасности.

Все 70 тысяч мест фанаты АЕК заполнить не смогли, хотя атмосфера для болельщиков из России была гнетущей. Из-за оглушительного свиста и невероятного шума в первом тайме сложно было услышать даже свою речь в пресс-ложе, не говоря уже о фанатах «армейцев» на верхнем ярусе Олимпийского стадиона.

***

Выбором стартового состава Гончаренко, как и обещал за день до игры, не удивил. По сравнению с дерби против «Локо» два изменения — значительное и небольшое. Во-первых, молодой Чалов заменил Натхо, а Дзагоев отошёл в центр поля. Во-вторых, Василий Березуцкий поменялся местами с Васиным, став «самым центральным» в тройке защитников. Так Гончаренко показал защитнику, что даже после ошибки с «Локо» верит в него, но решил попробовать другое сочетание.

В начале игры было видно, как Васин нервничает, будто матч с «Локомотивом» продолжается в Афинах, — дарил мяч соперникам и один раз чуть не устроил голевую контратаку на ворота Акинфеева. Но уже к концу тайма Васин стал героем. Четвёртый угловой у ворот АЕКа закончился точным навесом Витиньо на защитника, который скинул мяч Дзагоеву на пустые ворота. В следующую секунду команды уходили на перерыв в гробовой тишине, и за безопасность на трибунах снова стало немного страшно.

Следующий угловой уже после перерыва стал для ЦСКА третьим голевым в сезоне. На этот раз Витиньо нашёл в штрафной Вернблума, который беспрепятственно пробил в угол — 0:2. А через 10 минут счёт мог стать разгромным, если бы Дзагоев попал по скачущему мячу и пустым воротам.

Тем временем у АЕКа вообще перестала получаться игра впереди. Замена Ливайи на Алмейду — бывшего игрока «Рубина» на экс-футболиста «Анжи» — ничего грекам не принесла. К середине второго тайма греческие фанаты потянулись к выходам, а фанаты за воротами снова зажгли файеры — и на трибунах раздались взрывы. Диктор — впервые по-русски — объявил, что болельщики ЦСКА покинут арену только в сопровождении полиции.

***

В не самой яркой, но очень уверенной победе ЦСКА над АЕК произошло ещё два очень важных для «армейцев» события. Во-первых, прервалась неудачная серия вратаря Игоря Акинфеева, который в прошлом сезоне пропустил в 43-м матче Лиги чемпионов подряд. Во-вторых, за основу дебютировал ещё один воспитанник клуба — 21-летний нападающий Александр Макаров, заменивший Фёдора Чалова.

ЦСКА возвращается в Москву с солидным запасом в два гола. На команду Слуцкого, нервно проходившую каждый раунд Лиги чемпионов, этот состав точно не похож. После такого результата «армейцы» вполне могут рассчитывать на полноценную евроосень. Ответный матч против афинян на «ВЭБ-Арене» состоится 2 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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АЕК Афины ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев Лига чемпионов — Футбол
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