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Гончаренко и Хименес — о матче АЕК — ЦСКА, серии Акинфеева и угловых
Текст: Данила Игнатов
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Гончаренко: поздравили Акинфеева — теперь он сбросит оковы

После победы над АЕК Гончаренко отметил уверенность Акинфеева и рассказал об ожиданиях от ответной игры с греками.
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После победы над АЕК Виктор Гончаренко выглядел скорее сосредоточенным, чем радостным. И начал свой комментарий об игре с упоминания ответного матча, который будет сыгран уже 2 августа в Москве.

— Надо сказать, что это только полпути. У нас есть хороший задел перед вторым матчем, но нужно сохранять концентрацию. Сегодня сказался богатый опыт нашей команды в Лиге чемпионов. Контролировали ход игры, несмотря на то что оба гола были забиты после розыгрыша угловых.

— Васин сменил позицию — вышел справа?
— Да, в центре он оказывался только по ситуации. Надо было реагировать на то, что видели с «Анжи» и «Локо». Здесь и выход Чалова, и смена позициями Березуцкого и Васина. Чалов неплохо прессинговал соперника. В обороне тоже, считаю, сыграли сегодня отлично.

— Поздравили Акинфеева с окончанием его неудачной серии?
— Поздравили его в раздевалке, команда отлично поддержала нашего капитана. Понимали, что рано или поздно эта серия прервалась бы. Теперь он сбросит эти оковы — конечно, раньше она на него давила. Он установил уже все возможные рекорды и теперь, надеюсь, будет играть ещё более уверенно и раскованно.

— Показалось, что ваша команда играла не слишком быстро. Что стало причиной?
— Во-первых, скорости зависят от двух команд — нам приходилось много атаковать позиционно. Во-вторых, конечно, было жарко.

Тренер АЕК Маноло Хименес указал на ошибки своей команды.

— Вы проиграли ЦСКА из-за индивидуальных ошибок?
— Согласен, до конца первого тайма мы превосходили соперника по игре и моментам. Но был назначен абсурдный угловой, которого не должно было быть из-за ошибки нашего защитника, — с него и пропустили. Во втором тайме у моей команды ничего не получалось. Что ж, такие ошибки и решают судьбу матчей в Лиге чемпионов.

— Может, АЕК испугался соперника?
— Мы играли не с командой третьего испанского дивизиона. ЦСКА — сильная, опытная команда, которая переиграла нас по угловым.

— Кроме момента Ливайи, у АЕК моментов и не было…
— Ошибок в обороне я не увидел — пропустили со стандартов. Три защитника ЦСКА доминировали в штрафной и доставляли нам очень много проблем на угловых. По сути, кроме них и выхода Чалова один на один, соперник ничего и не создал…

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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АЕК Афины ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Игорь Акинфеев
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