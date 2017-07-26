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Игорь Акинфеев
Текст: Михаил Георгиев
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева

Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии.
26 июля 2017, среда. 10:05. Футбол

Назначение Виктора Гончаренко и его отлаженная оборона похоронили один из главных мемов российского футбола последних лет. Завершилась серия Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов по количеству матчей с пропущенными голами — на отметке 43. Некоторые болельщики, правда, настаивают, что квалификация не считается, а потому должно быть — 39 матчей основной стадии ЛЧ. Но за 10 с лишним лет, прошедших под знаком антирекордной серии, Акинфееву можно и простить «фактор квалификации» – серия официально окончена. Матчи, составлявшие серию, остались в истории – пройдёмся по самым-самым из них.

Первый матч серии. ЦСКА – «Порту» – 0:2 (2006)

После четырёх туров группового турнира Лиги чемпионов сезона-2006/07 ЦСКА был единственной командой, не пропустившей ни мяча – 0:0 с «Порту», 1:0 с «Гамбургом», 1:0 и 0:0 с «Арсеналом». Притом в Лондоне ЦСКА удержал свои ворота на замке только благодаря дикому фарту. «Счёт мог быть 7:0 или 7:1», – говорил после матча Арсен Венгер и, к сожалению, был абсолютно прав.

Во второй игре с «Порту» «армейцы» держались считаные мгновения – король рабоны Рикарду Куарежма открыл счёт уже на 2-й минуте. Тогда ЦСКА проиграл 0:2, а потом уступил «Гамбургу» 2:3 и не вышел из группы.

Ближе всего к «сухарю». ЦСКА – «Бешикташ» – 2:1 (2009)

Единственный матч многолетней серии, где Игорь Акинфеев умудрился отыграть на ноль основное время. Дрогнул лишь на 92-й минуте: «Бешикташ» провёл атаку по левому флангу, довёл мяч до Экрема Дага, хавбек, оставшийся свободным, спокойно пробил в девятку, а Игорь даже не дёрнулся. До финального свистка оставалось 1.50…

Персонально лучший матч. ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» – 0:1 (2009)

Ещё одна игра, где антирекорд мог оборваться – Луис Антонио Валенсия распечатал ворота ЦСКА на 86-й минуте. Хотя сам Акинфеев тогда тащил «армейцев», иначе и не скажешь. Он отразил 9 ударов в створ из 10 – ни разу Игорь больше не приближался к такой высокой отметке.

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Худший матч. «Рома» – ЦСКА – 5:1 (2014)

Однозначно слабейшая игра ЦСКА в Лиге чемпионов за последние годы, где Акинфеев тоже был далёк от идеала, пропуская очень лёгкие мячи. Третьему, от Майкона, сам дал дорогу в ворота: вроде бы поймал мяч, но дал ему скакнуть через перчатки и свою голову. В четвёртом голевом моменте – неловко упал и пропустил между ног удар Жервиньо. В пятом – получил от своего, Сергея Игнашевича. Самое печальное – до счёта 0:4 Игорь не отбил ни одного удара в створ.

Самый нелепо сорванный «сухарь». ЦСКА – «Вольфсбург» – 0:2 (2015)

Если антирекорд не идёт к Акинфееву, Акинфеев идёт к антирекорду. Так получилось в матче с «Вольфсбургом», который не мог создать что-либо острое почти 70 минут. Андре Шюррле рванул по флангу, прострелил вдоль ворот, а вратарь «армейцев» сам сопроводил мяч в ворота, задев его ребром ладони. В том же сезоне Акинфеев срывался относительно общественного мнения об антирекорде, но в итоге сорвался сам.

Рекорд в важнейшем матче. ПСВ – ЦСКА – 2:1 (2015)

В сезоне-2015/16 Игорь Акинфеев был максимально близок к закрытию своего антирекорда – против «Вольфсбурга» он держался 68 минут, против «МЮ» 64 и 78, против ПСВ – 77. Но обновление в Эйндховене оказалось самым грустным: никогда ранее судьба ЦСКА в Лиге чемпионов не зависела так сильно от качественной игры Акинфеева в конкретном матче. Где-то он выручал, но при счёте 1:0 в пользу «армейцев» пропустил от Люка де Йонга, а потом – получил ещё.

Матч, который останется последним. «Тоттенхэм» – ЦСКА – 3:1 (2016)

В Лиге чемпионов мы много раз за последние годы видели одинаковый сценарий: ЦСКА открывает счёт, потом подсаживается, даёт сопернику творить, пропускает и получает удар за ударом. Матч, закрывший «армейскую» карьеру Леонида Слуцкого и антирекордную серию Игоря Акинфеева, складывался именно по такому сценарию – ЦСКА забил первым, но потом пропустил трижды. Один из мячей Акинфеев забил сам себе: отразил удар Деле Алли головой, но руками попал себе в ногу.

Это был последний курьёз в рамках антирекорда. Теперь шутки придётся выбросить в мусор.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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