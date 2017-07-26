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Евгений Гинер и Валерий Газзаев
Текст: Анатолий Романов
Фото: РИА Новости

Без усов и без одежды. На что спорили в футболе

Мэр французского Мон-де-Марсана Шарль Дею съел крысу, проиграв спор на исход матча «Барсы» с «ПСЖ». На что ещё спорили в футболе?
26 июля 2017, среда. 11:30. Футбол
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Эрик Ди Меко

Бывший игрок сборной Франции как никто понимает мэра Дею. Дело в том, что в 2014 году Ди Меко во время радиоэфира поспорил с президентом «Марселя» Жан-Клодом Дассье, который назвал проданного в «Челси» Сесара Аспиликуэту будущим футболистом сборной Испании. Эрик же настолько не верил в перспективы защитника, что поклялся съесть крысу, если прогноз Дассье сбудется. Главный тренер испанцев Висенте дель Боске вызвал Аспиликуэту и дал ему сыграть – Ди Меко ничего не оставалось, как выполнить обещание.

Гари Линекер

Легендарный английский нападающий, а ныне футбольный комментатор на BBC пообещал в 2015 году провести эфир в нижнем белье в случае победы «Лестера» в чемпионате Англии. Ко всеобщему изумлению «лисы» выиграли АПЛ, и Гари пришлось отвечать за сказанное. 55-летний Линекер появился в своей программе в одних трусах с логотипом «Лестера». По словам англичанина, перед этим ему потребовалось очень серьёзно поработать в тренажёрном зале, чтобы не разочаровать публику внешним видом.

Казахский журналист и Андрей Аршавин

Переход экс-игрока лондонского «Арсенала», «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина в «Кайрат» из Алма-Аты стал большим событием для многих любителей футбола Казахстана, но не для журналиста Петра Воликова. Скептически настроенный Воликов пообещал побриться наголо, если российский легионер забьёт за «Кайрат» хотя бы восемь голов. Андрей достиг этой отметки, так что журналисту пришлось попрощаться с шевелюрой. Более того, Аршавин сам же и исполнил роль парикмахера.

Валерий Газзаев

Известный российский специалист тоже готов был взяться за бритву ради достижения результата. В 2005 году тогдашний главный тренер ЦСКА пообещал в случае победы в Кубке УЕФА сбрить усы, которые носил с юности. Спустя несколько месяцев «армейцы» неожиданно завоевали международной трофей, однако Газзаев менять имидж отказался. Позже Валерий Георгиевич объяснял, что его не так поняли. «Все разговоры о том, что я обещал сбрить усы, – выдумки. Наоборот, когда меня спросили, сделаю ли это в случае победы в Кубке УЕФА, я ответил, что никогда на такое не пойду. Потому что мои усы – это моя гордость», – говорил Газзаев.

Сборная Румынии

На чемпионате мира 1998 года сборная Румынии угодила в тяжёлую группу с Англией, Колумбией и Тунисом. Существовали большие сомнения по поводу того, что она сумеет пробиться в плей-офф. Игроки команды Ангела Йордэнеску решили: в случае успеха на групповом этапе все выкрасят волосы в жёлтый цвет. Румыны справились с задачей уже после двух туров, победив сперва колумбийцев (1:0), а затем англичан (2:0). В итоге на матч с Тунисом вышли 11 жёлтоволосых парней в красно-жёлтой форме.

Луи Николлен

В 2012 году на тот момент президент «Монпелье» поклялся выкрасить волосы в оранжево-синий цвет, если его клуб впервые в истории станет чемпионом Франции. «Паладины» были близки к цели, а Николлен оригинальным ходом помог игрокам сбросить напряжение. В итоге «Монпелье» продолжил побеждать и финишировал на первом месте, опередив на три очка «ПСЖ». 68-летний Николлен сдержал слово, насмешив болельщиков своим новым имиджем.

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Чезаре Пранделли

Накануне старта Евро-2012 главный тренер сборной Италии заявил, что совершит пешее паломничество в один из монастырей польского города Краков, где базировалась «скуадра адзурра», если его команде удастся выйти из группы. Итальянцы успешно справились с задачей, после чего Пранделли и его штаб отправились посреди ночи в дорогу и прошли 21 километр. Впрочем, оказалось, что Чезаре поспешил, поскольку местный храм был ещё закрыт. Обратно участники большого футбольного праздника добирались на автомобилях.

Хуан Себастьян Верон

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Лацио», «Интера» и сборной Аргентины завершил карьеру в 2014 году в солидном для футболиста возрасте 39 лет. Верон стал президентом родного «Эстудиантеса». Однако в 2016-м аргентинец нашёл для себя новую мотивацию вернуться на поле. Верон пообещал возобновить карьеру, если болельщики выкупят 65% лож на новом стадионе, который на тот момент ещё достраивался. Народ поддержал предложение легенды, и нужное количество абонементов было продано. Верон не обманул: сыграл за «Эстудиантес» в пяти матчах Кубка Либертадорес.

Фанат и Крис Мартин

Болельщик сборной Шотландии Каллум Стрэнг не зря верил в нападающего национальной команды Криса Мартина. В ходе матча отборочного цикла ЧМ-2018 со Словенией Стрэнг в соцсетях поклялся сделать татуировку на ягодицах, если вышедший на замену на 82-й минуте Мартин забьёт победный гол. Игрок «Дерби Каунти» поразил ворота соперника спустя шесть минут. Теперь на теле шотландского болельщика есть тату в честь Мартина.

Дория Тийе

Французская фотомодель, актриса и телеведущая очень переживала из-за того, что национальная команда не попадёт на чемпионат мира 2014 года. В первом стыковом матче сборная Франции уступили на выезде Украине – 0:2. Чтобы взбодрить своих футболистов, Тийе пообещала провести эфир обнажённый в случае победы с нужным счётом в ответной встрече. «Трёхцветные» ради обещанного шоу расстарались и выиграли – 3:0. Дория не забыла об обещании, однако пошла на небольшую хитрость. Отправилась в деревню Пуаль и сфотографировалась на фоне указателя её названия Poil (игра слов: «нагишом» по-французски «a poil». – Прим. «Чемпионата»). Кроме того, в её программу попало несколько кадров, снятых с большого расстояния, на которых голая девушка бежит по полю в окрестностях Пуаля.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Монпелье Андрей Аршавин Валерий Газзаев Гари Линекер Хуан Себастьян Верон Чезаре Пранделли
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